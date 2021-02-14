Hayal satmanın maliyeti yok, sat satabildiğin kadar

İktidar, “hayal satmaya” devam ediyor.

Milli tank, olmadı…

Milli uçak, olmadı…

Milli otomobil, henüz bir şey yok.

Baktılar gördüler hayal satmanın maliyeti yok, “milli uzay programını” devreye soktular.

“2023’te aya gidiyoruz” dediler…

Uçuk kaçık bir hedef.

Diyelim ki gittik, ne yapacağız orada?

Finans altyapımız var mı?

Bilim altyapımız var mı?

Bizim “Uzay Ajansı”nın bütçesi, 5.5 milyon dolar.

Hani “bozdur bozdur harca” derler ya, böylesine komik bütçelerle mi “aya çıkma” hayalimizi gerçekleştireceğiz?

Bilimden uzak, din ağırlıklı bir nesil yetişiyor, bu nesille mi uzayda gelişmiş ülkelerle yarışa gireceğiz?

Aya gitmek marifet değil, 51 yıl önce 16 Temmuz 1969’da ilk insanlı ay yolculuğu gerçekleştirildi.

O tarihten beri de uzay konusunda çok ciddi bilimsel çalışmalar yapılıyor.

Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı NASA, 2024 yılında aya tekrar astronot göndermek için başlatılan Artemis Programı’nın maliyetini geçenlerde açıkladı.

Dört yılda mevcut bütçeye ek olarak 35 milyar dolar daha ihtiyaç olduğunu duyurdu.

Benim “Hayal satmanın bedeli yok” demem, bundan.

Bizim “Uzay Ajansı”nın bütçesi 5.5 milyon dolar, NASA diyor ki, “2024’te aya bir astronot daha göndereceğiz, bütçemize ek olarak 35 milyar dolar daha lazım…”

Nerede paran, nerede bilimsel ve teknolojik altyapın?

Sonra her şey bitti de sıra aya gitmeye mi geldi?

Milletin açlıktan nefesi kokuyor, ülkeyi yönetenler aya gitmekten söz ediyor.

Benim bildiğim, hayal satmak, otoriter rejimlerin karakteristik özelliğidir.

Ne o, Türkiye resmen olmasa da fiilen otoriter rejimi mi yaşıyor?

Bakalım, milletin bu “hayal satma” karşısındaki tepkisi ne olacak?

Çakıcı faktörü

Eskiden iktidarın attığı her adıma sadece “bir noktadan” destek gelirdi.

MHP’den…

Son günlerde buna “ikinci bir nokta” daha eklendi.

“Çakıcı faktörü” devreye girdi.

Alaattin Çakıcı, her zor durumda mesaj atarak iktidara destek veriyor.

Çakıcı’nın son mesajı, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Melih Bulu’ya…

Suç örgütü lideri Çakıcı’nın Bulu’ya çağırısı şöyle:

"Sayın rektöre şunu hatırlatmak isterim, sakın istifa etmeyiniz. İstifa ederseniz, bu terörist eylemcilerin önünü açarsınız. Bu kutlu ittifakta gedik açmaya hakkınız yok.”

Bundan böyle her fırsatta gündeme gelecek “Çakıcı faktörünü” unutmayın!

Eşeğin ağzında kaç diş var?

“Birileri, eşeğin ağzında kaç diş olduğunu merak eder, böylece tartışma başlar. Öyle ki bu tartışma 100 yıl sürer. Nihayet birisi çıkar ve ‘Niye tartışıyorsunuz, eşeğin ağzını açıp dişlerini sayalım’ der. Lakin kilise, ‘Hayır sayamazsınız, saymış olsanız bile gerçek olmayacaktır. Çünkü kutsal kitapta eşeğin dişi ile ilgili bir bilgi yoktur” diye karşı çıkar.”

Ortaçağ taassubunu anlatan çarpıcı bir hikâyedir bu.

Avrupa, dinde reform yaptı, Ortaçağ taassubunu aştı.

Ama biz hâlâ o bataklıkta kıvranıp duruyoruz.