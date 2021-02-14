Mahremiyet ve Güven

Günümüz dünyasının en önemli özelliklerinden biri görsellik.

Bir başka ifadeyle görünür olma.

Bu bir ihtiyaç mı, dayatma mı ya da dayatmanın ihtiyaç haline gelmesi mi, tartışılır…

Bu minvalde görünürlüğün karşısında duran mahremiyet olgusu da birçok yönden ele alınabilir.

Alınıyor da.

Kimi zaman görgüsüzlük üzerinden…

Kimi zaman kimlik ve kişilik bunalımı üzerinden…

Kimi zaman edeb ve ahlak üzerinden…

İlahiri…

Ancak, yakın zamanda, bir sosyal iletişim platformunun bilgi paylaşımı üzerine aldığı karara tepki olarak ortaya koyulan endişe ve tepkileri düşünürken, aslında tartışmanın en önemli yönünün “güvenlik” olduğunu fark ettim.

Bunu sadece kişisel verilerimizin kullanılması açısından düşünmüyorum.

Hatta paylaşım yaptığımız kimi hususların “mahremiyeti” düşünülünce, kişisel verilerin kullanılmasından bu kadar korkulmasını da anlamadığımı belirteyim.

“Paylaştığınız” şeyler neticede size özel olmaktan çıkıyor…

İşte bahsettiğim güvenlik meselesi de bu noktada karşımıza çıkıyor.

“Bize özel” herhangi bir şey bırakmadığımızda, tabir-i caizse “kamuya açıldığımızda” aslında kişisel verilerimizden çok daha önemli bir varlığı da savunmasız bıraktığımızı düşünüyorum:

Benliğimizi.

Kendi kendimize bir iş yapmanın, o işten kendi kendimize tat almanın, tadı kendimizle paylaşmanın tatmininden uzaklaştıkça, kendi kendimizle yaşamaktan da uzaklaşmıyor muyuz?

Kendimizi başkalarının gözünden görmeyi hayatımızın merkezine oturttukça, kendimize dair iç görümüzü önemsizleştirmiyor muyuz?

Ya da, her anımızı gözler önüne sererek aldığımız tepkilere göre hareket etmek suretiyle, başkalarının bizi şekillendirmesine izin vermiyor muyuz?

Her şeyimizi, ama her şeyimizi ortaya serdikçe, manipüle edilmeye de zemin kurmuyor muyuz?

Neticede bizde tamamen bize özel ne bırakmış oluyoruz?

Şu karmaşada içimizde sığınacak hangi liman kalıyor?

Bilemiyorum…

Sosyalleşmek elbette önemli ve gerekli.

Ama yaptığımız işin “kime, ne kattığını” düşünmeden, sadece görünür olmak adına her şeyimizi “kamuya mal etmek” de sosyalleşmek demek değildir.

Olsa olsa kendimizi “kamuda kaybetmektir.”

Bir manada “yok olmaktır.”

Peki, bunun kime faydası var?

İşte asıl “güvenlik” meselesi bu sorunun cevabında saklı…