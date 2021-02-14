İş dünyası ve siyaset için Clubhouse fırsatları

Geçen hafta Clubhouse adlı yeni sosyal medya platformunun ne olduğunu, nasıl işlediğini, sistematiğini ve sosyal mecralar açısından yaratması potansiyel atılımları ele almıştık. İki haftadır ülkemizde çok yoğun bir şekilde kullanılan bu mecradaki kullanıcı sayımız bir buçuk milyon oldu. Henüz sadece Apple telefonların kullanabildiği bu platform Android işletim sistemi kullanan cihazlarda da kullanılabilir duruma geldiği zaman çok kısa sürede on milyon dolayında Türkü bu mecrada göreceğiz gibi duruyor. Ne kadarı aktif ve düzenli kullanır, zaman içerisinde bu sayının ne kadarını platform kendisinde tutundurabilir bilinmez ancak ülkemizde en azından birkaç milyon aktif kullanıcıyla yoluna devam edeceğini öngörebiliriz.

Kullanıcıların anlık olarak birbirleriyle topluca sesli iletişim kurabilmelerinin temel avantajlarını geçen hafta detaylı bir şekilde yazdığımız için bu hafta işin bu taraflarına çok girmeden, son iki haftada bu mecrada gözlemlediğim iş dünyası ve siyaset camiasının yaptıklarından ve yapabileceklerinden bahsetmek istiyorum.

SİYASETÇİLER BİRAZ TUTUK

Mecrada hemen hemen tüm önemli siyasetçileri üye olarak görüyoruz. Ancak aktif bir şekilde kullanım konusunda biraz tutuk olduklarını söyleyebiliriz. Kendileri konuşma odaları açıp buradan iletişim faaliyetleri yürütmek yerine, tanıdıkları gazetecilerin açtıkları odalara katılarak konuşmayı tercih ediyorlar. Ahmet Davutoğlu mecrayı ilk kullanan liderlerden oldu. TikTok’u da ilk kullananlardan birisi olmuştu. Bu tip konularda aktif ve hızlı aksiyon alan bir ekibi olduğunu görüyoruz. Ancak Davutoğlu kendisi ya da partisi adına bir sohbet odası açarak insanlara seslenmek yerine gazetecilerin olduğu bir odaya katılarak konuştu.

Bunun önemli sebeplerinden birisi, kullanıcıların bir siyasetçinin ya da siyasi partinin açtığı odaya katılmaya çok da meraklı olmayacaklarından dolayı olduğunu düşünüyorum. İnsanların kaliteli bilgi almak ya da tamamen boş zaman geçirmek için kullandıkları bir mecrada siyasal propagandaya gönüllü bir şekilde maruz kalmalarını beklemek çok mantıklı değil. Mecranın doğası gereğince de Twitter, Facebook, Instagram gibi siyasetçileri takipte olup ne söylediklerine arada sırada ya da önüne geldikçe bakmak gibi bir yapısı olmadığı; o kişiyi o anda dinleyerek iletişimde olunduğu için biraz daha kısıtlayıcı bir tarzı mevcut ve siyasetçilerin kendi başlarına yapacakları çalışmalardan uzak durmalarını anlayabiliyorum. Üstelik gazetecilerin de farklı görüşlerden sıkı takipçileri olduğu için, onların yayınlarına katılarak konuşmak daha mantıklı bir yöntem.

Liberal Demokrat Parti’nin iki genel başkan yardımcısının açtığı bir odada partinin eski genel başkanı Cem Toker’le bir sohbet düzenledikleri yayına katıldım. Cem Toker kullanıcılardan gelen liberalizm üzerine soruları yanıtladı. Amerikan Seçimlerinden ve siyasal yapısından tutun da klasik liberalizm ve sol liberalizmin farklarına kadar çok kaliteli ve bilgilendirici bir sohbetti. Diyarbakırlı 16 yaşında bir çocuk da soru sordu, yurtdışında yaşayan bir Türk akademisyen de. Dinleyici sayısı anlık olarak yirmiyi geçmedi, toplamda yüz kişi belki girip çıktı. Ancak nicelikten ziyade niteliğin ön planda olması gereken bir mecrada bu çalışma dinleyen kısıtlı sayıdaki kişide güzel bir etki yaptı. İki bin kişiye anlamsız bir propaganda yapmak yerine yüz kişiyle nitelikli bir iletişim kurmanın değeri zaman içerisinde görünüyor olacaktır.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da mecranın aktif dinleyicilerinden. Genellikle muhalif gazetecilerin yayınlarında yer alıyor. Arada söz alıp konuşuyor; özellikle de Boğaziçi Eylemlerinde yaşanan gözaltı süreçleriyle ilgili partisinin milletvekilleri ve hukukçularıyla koordine ettiği çalışmaları aktarıyor anlık olarak. Mecrayı pro-aktif olarak kullanmasa da hitap ettiği kitleye yönelik olarak doğru bir kullanım şekli olarak göze çarpıyor. Zaten Boğaziçi eylemcisi gençler tarafından mecra çok aktif bir şekilde kullanılıyor.

Bir dönemin ana akım ekran yüzleri olan ve bugün yeni medyada gazetecilik yapmayı sürdüren birçok isim de bu mecrada oldukça aktifler. Banu Güven, Gökhan Özbek, Nevşin Mengü, Özlem Gürses, Metin Uca gibi isimleri sayabiliriz.

İktidar kanadından siyasetçiler arasında mecrayı en aktif ve verimli kullanan isimlerin başında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank geliyor. Gerek sohbetlere katılan gerekse çıktığı canlı yayınları aynı anda bu mecradan ses yayını olarak aktaran Varank’ın, Bakanlığının ve kendisine bağlı Kalkınma Ajanslarının bir diğer ana akım olmayan ama dünyanın en kıymetli sosyal mecrası olan Linkedin’i de çok verimli ve aktif bir şekilde kullandığını bildiğimiz için bu yeni mecrada aldığı aksiyonlar şaşırtıcı olmadı.

İŞ DÜNYASI ÇOK AKTİF

Her yeni mecra, tüketicilere ürün satan şirketler için yeni pazarlama kanalı demektir. Bunun farkında olan markalar da hızlı bir şekilde mecrada yer almaya içerik üretmeye ve pazarlama yapmaya başladılar. Bu alanda en hızlı girişi yeni nesil şirketlerden olan Getir ve Yemeksepeti yaptılar. Ancak Migros’un da influencerları eliyle yaptığı çalışmalar da dikkat çekiyor.

Öte yandan ülkemizde pazarlama konusunda açık ara tüm sektörlerin ilerisinde olan ve gerçek manada bir satış – pazarlama kültürünü yıllar içinde inşa etmiş yegane sektörlerden olan otomotivciler bu mecraya öylesine hızlı bir giriş yaptılar ki diğer sektörleri tabiri caizse ezip geçtiler.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Peugeot PSA Genel Müdürü İbrahim Anaç, Toyota Türkiye Genel Müdürü Ali Haydar Bozkurt, Anadolu Grubu Otomotiv Genel Müdürü Bora Koçak, Borusan Otomotiv CEO’su Hakan Tiftik, OYDER Başkanı ve Şahsuvaroğlu Genel Müdürü Murat Şahsuvaroğlu gibi isimler otomotiv gazetecilerinden Emre Özpeynirci’nin organizasyonlarıyla haftada iki ya da üç akşam sektöre dair çok bilgilendirici ve kaliteli sohbetler ediyorlar. Bu sohbetlerin bir de sektörden sponsoru oluyor ve markasını kitleye göstermiş oluyor.

İnsanlar Türkiye’nin otomotiv sektörünün en tepesindeki bu isimlere doğrudan soru sorabiliyor, yanıt alabiliyor ve patronlar kulübünün tepesindeki isimlerle etkileşimde bulunabiliyorlar. Üstelik sadece pazarlama değil, ikinci el araç piyasasının doğru bilinen yanlışlarından tutun da sektörün gerek finansal gerek teknolojik geleceğine dair oldukça doyurucu sohbetler gerçekleştiriyorlar.

İŞVEREN MARKASININ DÖNÜŞÜMÜ

Dünyada son on senede ortaya çıkan kavramlardan birisi olarak “işveren markası” insan kaynakları alanında öne çıkan başlıklardan oldu. Şirketler sadece sattıkları ürünü değil, kendi şirketlerinin kapasitesini, geçmişini, gelecek hedeflerini, kadrolarındaki nitelikli personelleri ve çalışanlarına sundukları sosyal ve ekonomik imkanları da artık ayrı bir iletişim çalışması olarak yürütüyorlar zira kaliteli personeller elde etmek için bu farklılıkları aktarmak zorundalar. Bu alanda ülkemizde farkındalığın artmasının belli başlı zamanın ruhu gereğince etkin olmuş faktörleri var. Dijital iletişim sıçramasından tutun da Linkedin kullanımının artmasına, Y ve Z kuşağı gençlerin iş hayatından beklentilerinin önceki nesillere göre farklı olmasından tutun da ülkenin ekonomik koşullarının yaşadığı dönüşüme kadar onlarca faktör sayabiliriz.

Ülkemizde işveren markası iletişimi için öncelikli olarak tercih edilen yöntemse patron pazarlaması. Patronlarının ne kadar vizyon sahibi ve insani olduklarını anlatmak için İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Departmanları sürekli çalışıyorlar. Zira genlerinde Ortadoğululuk olan bir millet olarak “ideal lider” modelinin bizleri cezbettiği kadar hiçbir şey bir organizasyonun parçası olurken bizleri cezbetmiyor. Sistemler yerine insanlara güvenen bir yapımız var. Bu sebeple şirketler de işveren markası çalışmalarında şirketlerinin “iş liderlerini” öne sürmeyi tercih ediyorlar daha verimli sonuçlar almak için.

İşte Clubhouse’ta otomotiv sektörünün iş liderlerinin, Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın’ın, Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar’ın ve hatta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yaptığı aktif faaliyetlerin bu anlamda çok önemli bir katkısı olacağını ve ülkemizde işveren markası kavramının pazarlanmasından önemli bir etken olacağını düşünüyorum. Nihayetinde siz istediğiniz kadar videolar çekin, yazılar yazın, makaleler hazırlayın, seminerler ve kariyer günleri düzenleyin bu mecranın sunacağı imkanı yakalamak çok zor olacak.

Bir kurumun iş lideriyle; gençleri ya da sistemlere paydaş olabilecek girişimcileri sesli ve anlık bir sohbet içerisinde, üstelik baştan kurgulanmadığı da net olan bir düzlemde bir araya getirebiliyor olmanın iletişim anlamında yarattığı faydayı başka bir platformla kıyaslamak anlamsız olacaktır. Bu noktada özel ve kamuda İnsan Kaynakları açısından bu mecranın çok büyük bir potansiyeli olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Ve hatta siyasetçiler için de parti yapılanmasına fayda sunacak kişileri de insan kaynağı olarak görürsek; bu alanda dahi mecranın önemini belirtebiliriz.