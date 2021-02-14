Kızderbent’te, taş ocağı da AÇILACAK, Tepeköy’de, HES’ler de ÇALIŞACAK (!)

Hani çok güzel bir şarkı vardır; “Son ümidim de bitti,kuş gibi uçtu gitti”

Karamürsel’in, Kızderbent Mahallesinde açılmak istenen ve mahalle halkı ile Kızderbent Kalkınma Derneği’nin “TAŞ OCAĞI İSTEMİYORUZ, TAŞ OCAĞINA HAYIR” düellosunda son raunt yapıldı.

Bakanlık yöneticileri ve Kızderbent Dernek Başkanı ile kendisine eşlik eden 2 kişinin katıldığı toplantıda; Dernek, taş ocağına niçin karşı olduklarını açıklamış, yönetiminin açıkladığına göre Bakanlık yöneticileri de açıklamaları olgunlukla karşılamış!

Netice henüz yetkili Bakanlıkça açıklanmadı… Ama, “Perşembenin gelişi Çarşambadan belli” derler.

Toplantı LAF olsun diye yapılan bir toplantıydı. “Tarafları dinlediler !” densin diye, yapılması gereken bir USUL toplantısıydı. İktidar; Kızderbent’te taş ocağı açılması için gerekli her türlü kararı önceden almıştı.

Mahallede “TAŞ OCAĞINA HAYIR “ diyenlerin nabızlarını ölçmüş, nabızlarına uygun şerbeti vermişti.

Kızderbent’te “TAŞ OCAĞINA HAYIR” diyenlerden bazıları, dediklerinden vaz geçmiş, hatta mahalleye asılan” HAYIR” pankartlarını parçalamış, caddelere, sokaklara, ağaçlara asılan, bez afişleri yakmışlardı!

Konuyla ilgili ağzı olan herkes konuşuyor; “Belediye Başkanı da TAŞ OCAĞI AÇILMASINI “ istemiyormuş ta, mahalle muhtarı da! Kaymakam da, Vali de istemiyormuş, amma Kızderbent’te TAŞ OCAĞI yine de açılacakmış !

Bırakın bu ikiyüzlülüğü, istemeyenin malını kimse elinden zorla alamaz, istemeyenin yerine kimse TAŞ OCAĞI açamaz !

Konu ile ilgili Karamürsel AKP’nin genç ilçe başkanından bilgi aldım.

İlçe Başkanı; Kızderbent taş ocağı konusunda yapılan çalışmaları anlattı, taş ocağının hemen yanında yapılacak barajın, sularından çevrenin faydalanacağını, mahalle halkının zarar değil kazanç sağlayacağını açıkladı.

Başkan Sait Mete açıklamasını;

“ Kızderbent’te taş ocağı da açılacak,

Tepeköy’de, HES’ler de çalışacak (!) “ diye noktaladı.

Benden söylemesi, Karamürseliler, Kızderbentliler, Tepeköylüler duyduk-duymadık, demeyin!

Ne taş ocağı, Ne HES’ler için, artık istemiyoruz diye boşuna uğraşıp vakit harcamayın!

Atı alan Üsküdar’ı geçmiş, Hoca’nın dediği gibi; “Geçti BOR’un pazarı, sür eşeğini NİĞDE’ye!”