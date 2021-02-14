Şiddet Kültüründe YENİ ANAYASA YAPMAK!..

Ülkemiz, ağır dış borç yükü altında. Borç faizlerini ödemek için yüksek faizle yeni borçlar aranıyor!

İşsizlik, üretimsizlik, geçim sıkıntısı, pandemi ortamının getirdiği maddi manevi sorunlar ve hemen her “HAK ARAMA” eylemine “TERÖR EYLEMİ” kulpu takarak polis şiddetiyle bastırıldığı bir dönemde, siyasi iktidar birden bire “SİVİL ANAYASA” için talepte bulunuyor!?

18 yıldır iktidarda bulunan ve 12 Eylül 1980 askeri darbe düzeninin yasaları ile hiç derdi olmayan bir siyasi iktidarın “Sivil Anayasa” talebi hiç inandırıcı gelmiyor!

Tipik bir “Cambaza bak!” olayı…

Asıl ülke gündeminden uzaklaştırmak hesabı!

Mevcut anayasada;

“Anayasa Mahkemesi kararları kesindir” diyor. (Madde 153) Bu anayasal hükme uyulmuyorsa, kimileri “Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımam, uymam” diyebiliyorsa, yeni anayasa yapsanız ne değişir?

“Sokrates Savunuyor” adlı tiyatro oyununun ilk sahnesinde, Sokrates cadde ve sokaklarda uyuklayan vatandaşları dürterek uyandırmaya çalışır ve sorar;

“Toplayıp toplayıp götürüyorlar gençleri. Düzeni korumak içinmiş bunlar. Sen, Atinalı bir yurttaş olarak ne düşünüyorsun bu konuda?”

Vatandaş yanıt veremez!

Çünkü, olup bitenden habersizdir!

İşsizdir, açtır, umutsuzdur, karnını kim doyurursa “EFENDİSİ” olarak görür! “HAK ARAMA BİLİNCİ ve GÜCÜ” yoktur!

Günümüz Türkiye’sine bakalım;

Anayasa-Madde 34; “Herkes, önceden izin almaksızın, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir” diyor. Bu hakkı özgürce kullanabiliyor muyuz?

Örnekler verelim;

Fedakarlıklarını överek göklere çıkardığımız sağlık görevlileri “özlük hakları” için alkışlı eylem yaptıkları için polis tarafından gözaltına alınıyorlar!

Sendikaya üye oldukları için işveren tarafından işten atılan işçiler, seslerini duyurmak için Çalışma Bakanlığı önüne geliyorlar ama bakanlık kapısına yaklaştırılmıyorlar!

Yine, sendikalı oldukları için ABD’li firmanın işten çıkardığı işçiler hak aramak için Ankara’ya geliyor, GÖZALTINA alınıp gece yarısı serbest bırakılıyorlar! Sonra, önce Ankara’da sonra da Karaman’da “sokağa çıkma yasağını ihlal” nedeniyle katmerli cezalara uğruyorlar!

Siyasi irade, bu ülkede Anayasal bir kurum olan SAYIŞTAY rapor ve kararlarını yok sayıyor!

Soma’da 301 işçinin öldüğü maden kazasında suçlu bulunan 4 sanığa Yargı ceza veriyor. Sonra, bir el devreye giriyor, Yargıtay’da 3 eski bürokrat heyete giriyor, karar bozuluyor ve sanıklar az cezalarla kurtuluyor!

Halkbank’ta gece yarısı internet üzerinden birilerine ucuza dolar satılıyor! Hesap soran yok!

Siyasi iktidarın çeşitli gerekçelerle derneklere KAYYUM atayabilmesine olanak veren bir yasa çıkarılıyor, AKP’li Afyon Milletvekili “Bizim camiamızın hiçbir kuruluşu bundan zarar görmeyecek” diye açıklama yapma cüretini gösterebiliyor!

Bu ülkenin en yetenekli gençlerinin toplandığı Boğaziçi Üniversitesi’nde, üniversite dışından atanan Rektör’e hem öğrenciler hem de öğretim üyeleri protesto gösterisi yapıyor, öğrenciler polis şiddeti görüyor, gözaltına alınıyor. Öğrenciler ve olaylara tanık olan insanlar “TERÖRİST” diye yaftalanıyor!

Bunlar, hemen aklıma gelen birkaç örnek olay.

Şimdi,

Akıl ve insafla bir düşünelim;

Siyasi iktidar, gerçekten “hak ve özgürlüklerin daha da genişlediği 21. Yüzyıla uygun bir Anayasa mı istiyor?”

Anayasalar “TOPLUMSAL SÖZLEŞME” olarak tanımlanır. Yani tüm siyasal tarafların, sivil toplum örgütlerinin uzlaşmaya vardıkları ve hep birlikte benimsedikleri temel kuralları içermelidir. Siyasi iktidarın böyle bir niyeti var mıdır?

Böyle bir toplum sözleşmesinde CUMHURBAŞKANI, farklı çıkarlar arasında bir “kontrol, denge ve uzlaşma” görevi üstlenen, “TARAFSIZ” ve “GÜVENİLİR” bir kimliğe sahip olmalıdır!

Anayasamızda “Cumhuriyet’in temel niteliklerini” içeren; “Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir” hükmüne yönelik bir değişiklik de düşünülmekte midir?

Elbette, en önemli soru şu olmalı;

Ülkemizin içinde bulunduğu bu koşullarda Anayasa yapmanın önceliği var mıdır? Yoksa, siyasi iktidarın “gündem saptırma” oyunlarından biri midir?