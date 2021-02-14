Tarihe damgasını vuran Deli Halit Paşa

Yakın tarihimize damgasını vuran komutanlardan birisi de Deli Halit Paşa olduğunu ülkemizde çok az insan bilir.

Deli lakabı ile niye anılır?

Hakikaten deli midir?

Yoksa atın iyisine doru,

Yiğidin iyisine deli derler benzetmesi midir?

Halit Paşayı tanımaya çalışalım.

1883- 14 Şubat 1925 yaşamın sığdığı 42 yıllık ömrün 22 yılı savaş meydanlarında düşmana, eşkıyaya ve asilere karşı ön safta milletine ve vatanına sadakat ve hizmetle geçiyor.

Trablusgarp, Balkan, Birinci Cihan Harbi ve İstiklal Harbine katılmış bir komutan.

Cesareti, bilgisi ve samimiyeti ile halkı tarafından sevilen ama düşmana korku veren bir komutan. İngilizlerin planını ve oyununu her seferinde bozan kişi.

Karadeniz bölgesinde gönüllü milisleri toplayıp Kuva-yı Milliyi teşkil eden bir teşkilatçı.

Savaşlarda hep askerlerinin önünde olduğu için 13 kurşun yarasına da şeref madalyası olarak gören korkusuz komutan.

NEDEN DELİ HALİT

"Vatan bizimdir, kaçan haindir. Düşmana sırtını döneni vururum. Ben dönersem siz de

beni vurun!"

Diye emir verebilen üzerinde taşıdığı iki tabancadan sağdakine namuslu, soldakine namussuz adını veren, namuslu ile düşmana, namussuz ile hainlere sıkan, düşman üstüne Fetih Süresi'ni ezbere okuyan bir komutan.

Büyük Tarruz'da Kocaeli Grup Komutanlığı yapıyor.

Yunan 11 Tümen komutanı Krokodeilos'u esir alıyor.

Hakla kolayca diyalog kuran, kandırmadan inandırıcı ve samimi bir şekilde birlik ve beraberliği sağlayan bir komutan.

Nitekim Dersim diye bilinen Tunceli'de birkaç sefer olayları yatıştırdığı biliniyor.

Tunceli halkı şayet burada Deli Halit Paşa olsaydı isyan olmaz halk acıları yaşamazdık görüşünü dile getirmişlerdir.

ARDAHAN MİLLETVEKİLİ HALİT PAŞA

5 Temmuz 1923 de Ardahan Milletvekili seçilerek TBMM de bulunuyor.

Savaşta korkusuz komutan Halit Paşa siyasete de eforunu sürdürerek yanlış ve haksız olayların üzerine üzerine gidiyor.

Mecliste Gazilerin durumunun iyileştirilmesi

için konuşma yaptığı sırada para yok diyen bir gruba ben Kars'ta Ermeni çetecilerden 70 yetmiş araba mücevher ve altın alıp Ankara'ya gönderdim.

Ne oldu bunlar? Diye sorunca cin şişeden çıkmış bulundu.

Malum birilerinin nasrına basıldığı görülüyor.

Deli Halit Paşa'dan rahatsız olanların başında Afyon milletvekili Ali Çetinkaya ve 4 arkadaşının olduğu söyleniyor.

Kars' da bir ana caddeye Halit Paşa Caddesi adı verilmiş ve hala bu ad yaşatılıyor. Allah rahmet etsin ve ruhu şad olsun.

HALİT PAŞA TBMM ÖLDÜRÜLDÜ

1925 yılı 9 Şubat günü Halit Paşa Millet Meclisinde kimilerine göre dost kurşunu ile kimilerine göre ise hain kurşunlar ile pusuya düşürülerek 9 kurşun ile ağır yaralanıyor.

Dört gün aynı yerde bekletilerek doğru dürüst bir müdahale edilmiyor.

Pansuman yapılarak geçiştiriliyor.

Atatürk gelecek denilince bir somya üzerine yatırılıyor.

Meclis olayların üzerine yeterince gitmediği de söylenmiştir.

Nihayet tarih sayfalarında dürüst, ülkesini ve milletini seven ömrünün yarısından fazlasını savaş meydanlarda geçirmiş cengaver komutan diğer adı ile Deli Halit Paşa nihayet 14 Şubat tarihi ile ölümü tarih sayfalarında yerini almıştır.

Rahmetle anıyoruz.

Mekanı cennet ruhu şad olsun.