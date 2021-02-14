Tarla ve tezgah arasındaki FİYAT FARKI nasıl düşer?

Hep fahiş fiyatlardan şikayet ederiz…

Tarlada ürün 1 lira, pazarda 5 lira…

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidara geldiği günden beri bu fahiş fiyatlara tepki gösterir…

Ama ne hikmetse, tam 19 yıldır bu sorun çömülemedi…

Pandemi süreciyle birlikte fiyatlar yine davan yaptı…

Üretici mağdur, tüketici mağdur…

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Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, önceki gün fiyat artışıyla ilgili açıklama yaptı…

Tarlayla tezgah arasındaki fiyat uçurumunun önlenmesi için çözüm önerilerini sıraladı.

"Destekleme modeli tüm ürünler için siyasi baskıdan uzak uygulanmalı" diyen Doğru, “Yıllardır şikayet edilen tarla ile tezgah fiyatlarındaki uçurumun önlenmesi sadece tüketicilerimiz için değil, aynı zamanda tüketimin artmasıyla daha fazla üretim ve kazanç imkanı sağlayacak olan tarım sektörü için de gerekmektedir.

Hak ettiği emeğinin gerçek karşılığını başka kesimlerin aldığını görmek çiftçi camiasını üzüyor. Çalışan nüfusun yüzde 17'sini bünyesinde barındıran ve aileleriyle yaklaşık 25 milyona yakın çiftçimizin de Türkiye'deki en büyük tüketici grubu olması sebebiyle bu durumdan rahatsız olmaktadır” dedi..

Başkan Mutlu Doğru, yaş meyve ve sebze üreticisinin hakkını koruyarak, tüketiciye en uygun fiyatlarla ürün sunmak için yapılması gereken düzenleme ve düşüncelerini şöyle sıraladı:

1.ÜRETİM MALİYETİ DÜŞMELİ

Çiftçimizin üretim maliyetlerini düşürmek, ucuz girdi ve finansman temini ile üretime destek olmak ve üretimin devamlılığını sağlamak temel hedef olmalıdır.

2.PLANSIZ ÜRETİME SON VERİLMELİ

Özellikle yaş meyve ve sebzede iklimsel sebepler veya plansız üretim sebebiyle arz dalgalanması olan ürünlerde fiyat hareketliliği kaçınılmazdır. TARSİM sigortasının yaygınlaşması ve havza bazlı destekleme modelinin tüm ürünler için daha dar kapsamlı, siyasi baskıdan uzak olarak tarım il ve ilçe teşkilatlarınca uygulanmaya konması gerekir.

3.HAL SAYISI AZALTILMALI

Yaş meyve ve sebze ticaretinde hal sistemi tarafların da görüşleriyle yeniden değerlendirilmeli, tüm taze tarımsal ürünlerin ticaretinin yapıldığı, soğuk havaların olduğu, merkezi hal kompleksleri inşa edilerek, hal sayısı azaltılmalıdır. Hallere ürün giriş ve çıkışı daha sıkı kontrol edilmeli, her tüccarın alış ve satış fiyatları elektronik ortamda izlenerek, hale giren herkesin göreceği şekilde yayınlanmalıdır.

4.KDV SIFIRLANMALI

Tüm yaş meyve ve sebzede KDV oranı sıfırlanmalıdır.

5. ARACILAR AZALTILMALI

Market zincirlerinin; direkt çiftçiden aldığı ürünleri rüsum vergisi ve komisyon ödemeden, hale sadece bildirim yaparak paketlemesi, aracı sayısını azaltması ve makul kar oranlarıyla tüketiciye sunması, ancak sözleşmeli üretim modeliyle mümkün olmalıdır.

6. KAMU BANKALARI UCUZ FİNANSMAN SAĞLAMALI

Çiftçiyle üretim sezonu başında, girdi maliyeti için avans ödemesi de yaparak sözleşme yapması şartıyla, sabit alım fiyatıyla ürün alım sözleşmesi yapılması kamu bankaları aracılığıyla ucuz finansman ile teşvik edilmelidir.

7.MARKETLERİN KEYFİ UYGULAMALARI DENETLENMELİ

Market zincirlerinin çiftçiden, kooperatiflerinden veya birliklerinden direkt temin ettikleri ürünlerin satışında kar marjı, ödeme vadesi ve son hasat tarihi düzenlenmeli, marketlerin keyfi uygulamasına bırakılmamalıdır.

8.KOOPERATİFLEŞME TEŞVİK EDİLMELİ

Çiftçilerin birleşerek kooperatifleşmesini teşvik etmek için çiftçi kooperatifleri veya birliklerinden satın alınan ürünlere KDV, stopaj, borsa tescil ve rüsum indirimleri ile sübvanse edilmiş finansman ve nakliye desteği verilmelidir. Kooperatif ve birliklerin ürün pazarlaması teşvik edilmeli, Belediyelerce satış noktası açılması için ücretsiz yer temin edilmelidir.

9.İTHALAT İLE MÜDAHALE YAPILMAMALI

Yaş meyve ve sebze fiyatlarını düşürmek için ithalat yolunu açmak, üretimin sürekliliğine olumsuz yansıyacağından, iç ticaret dengelerine ithalat ile müdahale yapılmamalıdır. Plansız üretim sonucu tarlada veya dalında çürümeye terk edilen ürünler, acil ihracat teşviği ile ekonomiye kazandırılmalıdır.

10. VERİMLİLİK ARTIŞI İÇİN PROJELER GÜNEME ALINMALI

Verimliliği arttırmak ve doğru tarımsal verilerin elde edilmesi önceliğimiz olmalıdır. Bu konuda yeni teknolojilerin kullanımı ile TARBİL ve TARSEY gibi Tarım Bakanlığı projelerinin tekrar gündeme alınması gerekir.

VATANDAŞ BURNUNDAN SOLUYOR

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru’nun tarlayla tezgah arasındaki fiyat uçurumunun önlenmesi için çözüm önerilerini yukarıda okudunuz…

Bu öneriler dikkate alınır mı, alınmaz mı bilinmez, ama bilinen bir gerçek var ki, fiyat artışları artık vatandaşın canına tak etti…

Hükümet artık bu fiyat artışlarıyla ilgili ne yapacaksa, bir an önce yapsın…

Zira vatandaş burnundan soluyor.

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Kartepe SGK

yeni binasında

Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nurettin Acar, bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Kartepe Sosyal Güvenlik Merkezi, 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren Fatih Sultan Mehmet Mah. Dicle Cd. No:2 Kartepe/ Kocaeli adresinde (Eski Kartepe Belediyesi Binası) hizmet vermeye başlayacaktır. Tüm halkımıza saygıyla duyurulur” dendi. Yeni bina hayırlı olsun.

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Hürriyet, Adak’a

ziyarette yokmuş

Cuma günü intihar eden Tugüy Adak ile ilgili “Kılıçdaroğlu’nun talimatı hiçe sayıldı” başlıklı bir haber yapmıştık… Haberde, “aday tanıtım toplantısı için İzmit’e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dönemin il başkanı Yalçın Kuşkan, milletvekilleri Haydar Akar, Tahsin Tarhan ve Fatma Kaplan Hürriyet ile birlikte Adak’ı hastanede ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, 'bu gencimiz için gereken ne varsa yapalım, ev alalım' dedi. Ama kimse oralı olmadı…” diye yazdık. Bize gelen haberde dönemin CHP milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’in ziyaret sırasında orada olmadığı belirtildi. Fotoğrafa baktım, Sefa Sirmen de o ziyarette yer alıyormuş.

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Semerkand ile

bir ilgisi YOK!

İzmit Belediyesi, önceki gün bir açıklama yaptı… Açıklamayı birlikte okuyalım; Yerel basın kuruluşunda 12 Şubat tarihinde yayınlanan “İzmit Belediyesi, Semerkand’a nefes aldırdı!” manşeti ve altında yazılan “Menzil tarikatına bağlı Semerkand’ın Yenidoğan-Serdar Mahallesi’nde bulunan dergahının havalandırma sorununa İzmit Belediyesi çare oldu” haberi kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

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İzmit ilçemizin Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Yenidoğan Tezcan Mescidi’nin ilgilileri, mescidin havalandırmasıyla ilgili sorunu hakkında belediyemize başvurmuş, cemaatin yaşadığı sıkıntı görülerek talepleri yerine getirilmiştir.

Bir önceki belediye başkanı döneminde de yaşanan ve o tarihlerde çözülmeyen havalandırma sorununu çözdüğümüz için mescit görevlileri tarafından Belediye’mize teşekkür edilmiştir.

Söz konusu basın kuruluşunda yer alan haberde yazıldığı gibi Semerkand Dergahı’nın değil, aynı binayı paylaşan ve aynı zamanda resmi bir kurum olan İzmit Müftülüğü’ne bağlı Yenidoğan Tezcan Mescidi’nin havalandırma sistemidir. Semerkand ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”. Kocaeli’nin tek CHP’li belediyesi İzmit Belediyesi’ni karalamak için, akbabalar hiçbir fırsatı kaçırmıyor, olmayan bir şeyi bile İzmit Belediyesi’ne mal ediyorlar…

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Akbank’tan 3 yeni

çalışma modeli…

Akbank pandemi sonrası çalışma düzenindeki esnekliği kalıcı hale getirdiğini açıkladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, yeni dönemde çalışma koşulları ,”uzaktan çalışma”, “hibrit” ve “ofisten çalışma” şeklinde üç farklı şekilde tasarlandı. Buna göre müşterilerle birebir ve yüz yüze hizmet veren şubeler yerinden çalışmaya devam edecek; genel müdürlük ekiplerinin ise yüzde 52’si uzaktan, yüzde 36’sı hibrit düzende, yüzde 12’si ise ofisten çalışacaklar… Akbank’tan sonra muhtemelen diğer sektörler de böyle bir çalışma sistemine geçer… Pandemi süreci, alışkanlıklarımızı değiştirmeye devam ediyor…