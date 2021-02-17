Kandıralı Gökdeniz Bayrakdar, Karamürselli Merih'i geçecek

FT Antalyaspor, Süper Lig’in son 9 karşılaşmasında yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı-beyazlılar geride kalan 25 haftada, 11 kez ile ligin en fazla berabere kalan takımı oldu. Süper Lig'in 25'inci hafta mücadelesinde FT Antalyaspor, sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalarak, puanını 32’ye yükseltti. Ligdeki 9. sırasını koruyan kırmızı-beyazlılar, kupayla birlikte yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. 2021 yılında yenilgi yüzü görmeyen Antalyaspor, son 9 maçında, 3 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Antalyaspor, geride kalan 25 haftada ise beraberlik sayısını 11’e yükselterek, ligin en beraberlikçi takımı oldu. Güney ekibi ligde, Beşiktaş, Gaziantep FK, Kasımpaşa, BB Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, Galatasaray, Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor, sezonun ikinci yarısında ise Beşiktaş, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor ile berabere kaldı. Kırmızı beyazlılar yenilmezlik serisini Ziraat Türkiye Kupası’nda da devam ettirerek, deplasmanda DG Sivaspor’u 1-0 yenerek yarı finale yükselmişti.

GÖKDENİZ, GEÇ DAVRANIP ONU ELİNDEN KAÇIRAN KARAKARTAL’IN BELALISI OLDU

Kandıra Ballar Köyü çocuğu olan Gökdeniz Bayrakdar, 2. Lig ve 1.Lig görmeden, 3.Lig’den direkt Süper Lig’e giden ender genç futbolculardan biri olurken, daha ilk sezonunda forma giydi, ilk maçında oyuna girer girmez Sergen Yalçınlı Beşiktaş’a golünü attı, maç 1-1 berabere bitti. Kendisini geçen yıl ısrarla isteyen ancak geç davranan Beşiktaş, iki hafta önce yine Gökdeniz’in kurbanı oldu, Antalya’daki maçta Gökdeniz yine golünü attı, maç 1-1 berabere bitti, Sergen Yalçın yine yıkıldı. 5 lig ve 2 de kupa maçında birer gol atan Gökdeniz, A milli takımın da takibine girdi.

GÖKDENİZ

Genç futbolcumuz Gödeniz Bayrakdar, Alman kulüplerinin takibine girerken, yeni bir Merih Demiral olma yolunda ilerliyor.

TAMER TUNA

Gökdeniz’e inanmayan teknik adam Tamer Tuna, daha ilk maçında kısa sürede gol atmasına rağmen, onu 11’den hep kesti, sonunda kendi gitti.

ERSUN YANAL

Tamer Tuna’nın yerine Antalyaspor’a gelen Ersun Yanal da önce Gökdeniz’e inanmadı ve sık sık olundan kesti, Gökdeniz onun da kellesini kurtardı.

PODOLSKİ

Dünya devi Podolski, düne kadar onun Almanya’daki maçlarını TV’den izlediği Gökdeniz Bayrakdar yüzünden, kulübeye abone oldu.