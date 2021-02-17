Muharrem İnce olayına nasıl bakıyorum?

Sevgili okurlarım, normal zamanlarda kişilerin nasıl davrandıkları, ne kararlar aldıkları çok fazla önemli değildir.

Davranışları ve kararları, gerçek karakterini yansıtmaz.

Ancak zor günlerde tartıya çıktıklarında, tartı onların “kaç kilo” olduğunu net gösterir.

Zor günler, “sınav” günleridir.

Herkes için, özellikle siyasetçiler için.

“Muharrem İnce olayını” bu yönüyle değerlendirmek gerekir.

Türkiye, zor günler geçiriyor.

Tarihinin en zor günlerini…

Yol ayrımında…

Ya derlenip toplanacak demokratik laik rejimini devam ettirecek, ya da teokratik dinci bir anlayışa teslim olacak.

İşte tam böyle bir noktada Muharrem İnce CHP’den istifa etti, bazı isimleri de istifa ettirdi, “yeni bir parti” kurmaya hazırlanıyor.

Muharrem İnce istifa ederken her ne kadar “Cumhur İttifakı”na katılmayacağını ve “Millet İttifakı”nı bölmeyeceğini ifade etse de, bu ayrılmaların “rejimi savunanların mücadelesine” zarar vermesi kaçınılmaz.

CHP, “Millet İttifakı”nın en güçlü ve öncü partisi.

İnce, istifa ederken CHP hakkında “ağır suçlamalarda” bulundu ve “bölmeyeceğim” dediği “Millet İttifakı”na zarar vermeye başladı bile.

Muharrem İnce’nin şu suçlamalarına bakar mısınız?

“Atatürk’ün emaneti kalmamıştır, ortada bir tabela vardır sadece. ABD’den demokrasi dilenenlerle, Atatürk’e kefere diyenleri yönetici yapanlarla yolumu ayırıyorum. ‘Mustafa Kemal’ deyip ‘Mustafa Kemal Atatürk’ diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. ‘Ben askeri değilim, yoldaşıyım’ diyenlerle yolumu ayırıyorum. Grup başkanvekilliği seçimini bile kaldırıp atamayla getiren bu yönetimle yolumu ayırıyorum. CHP aday yapmayınca başka partiden aday olup bugün CHP’yi yönetenlerle yolumu ayırıyorum. Elli yıl CHP’ye küfredip bugün sahte CHP’li olanlarla yolumu ayırıyorum. Geçmişte CHP aleyhinde miting düzenleyip bugün CHP’ye yönetici olanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖ’ cüleri, Sorosçuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum.”

Nasıl?

Kendisini “Muharrem İnce” yapan partisini yerin dibine sokmuş, “Ben gidiyorum, haydi bana eyvallah” diyor.

Ne partisinin kurumsal kimliğini bırakmış, ne parti yöneticilerini bırakmış, ne parti üyelerini bırakmış, herkesi suçluyor.

Suçlamadığı kimse yok.

Böyle bir ruh hali olabilir mi?

Neymiş?

“Atatürk’ün emaneti” kalmamış, ortada sadece bir “tabela” varmış.

Neymiş?

CHP, ABD’den demokrasi dileniyormuş.

Neymiş?

Partide “Mustafa Kemal Atatürk” diyemeyenler varmış.

Neymiş?

CHP’de “parti içi demokrasi” yokmuş.

Neymiş?

Partide, aday olamayınca başka partiden aday olanlar varmış.

Neymiş?

CHP’de FETÖ’cüleri ve Sorosçuları koruyanlar varmış.

Şu hale bakar mısınız?

Bunları söyleyen, bu ağır iddialarda bulunan kişi, daha düne kadar “CHP’nin en önemli isimlerinden biri” idi.

Partisinde hemen hemen her dönemde “en yetkili ve en etkili” görevlerde bulundu.

*Üç dönem (2002-2015 arası) Yalova Milletvekilliği yaptı.

*İki dönem “Grup Başkanvekilliği” görevini yürüttü.

*Son seçimde de “cumhurbaşkanı adayı”ydı.

Daha ne?

Eğer CHP söylediği noktadaysa, bunda diğer parti yöneticileri kadar kendisinin de payı yok mu?

Böyle bir dönemde, yaptığı iş değil

“Zor günler, sınav günleridir” dedik.

Bence Muharrem İnce, sınavda çaktı.

Türkiye zor günler geçirirken, partisinde kalıp “karşı devrimcilere” karşı mücadelesine devam edeceğine, istifa etti ve yeni parti kurmaya kalktı.

Muharrem İnce’nin bu davranışının, AKP’ye yarar sağladığı açık.

CHP, öyle “sonradan olma” değil, “anadan doğma” bir parti.

Cumhuriyet’i kuran parti…

İnce, Cumhuriyet böylesine zor bir durumdayken, Cumhuriyet’i kuran partisine ihanet etme ve zarar verme noktasında olmamalıydı.

Yaptığı iş değil.

Her neyse, tarih Muharrem İnce’ye de hak ettiği dersi verecektir.

Siyaset mezarlığı, kendisini “vazgeçilmez” görenlerle dolu.