Marmara beyaza büründü…

Uzun süre ılık geçen, hatta baharı anımsatan havalardan sonra nihayet beklediğimiz yağışlar geldi. Covid-19 Pandemisiyle mücadele ederken bir de su sıkıntısı yaşayacağımızdan endişe etmeye başlamıştık. Salı günü yoğunluğunu iyice arttıran kar yağışının hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Kar yağışı, aylardır evlerine kapanmak zorunda kalan çocuklar için eşsiz bir eğlence oldu. Gece saatlerinde balkonlarında, evlerinin önünde kar oynamaya çalışan çocukları izledim. Gündüz de etrafta irili ufaklı kardan adamlar ya da kardan adam denemeleri vardı. Sosyal medya hesapları da kar görüntüleriyle doldu tabii. Beyaza bürünen sokaklar, ağaçlar, çatılar, romantik ve keyifli manzaralar oluşturdu. Ancak yağış bu kadar yoğun olunca karın soğuk yüzü de kendini gösterdi tabii.

Öncelikle Büyükşehir Belediyesi’nin kar yağışı konusunda ciddi tedbirler almış olduğunu söylemeliyim. Evim ana yola yakın olduğu için kar yağışının başladığı andan itibaren tuzlama araçlarının yollara çıktığını görebildim. Anayollar üzerinde kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yapılmıştı. Trafikte ciddi aksamalar görmedim, fakat ara yollar için aynı şeyi söylemem mümkün değil. Ara yollarda ulaşımı sağlamak oldukça zordu. Örneğin Salı günü, İzmit Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin hemen arkasındaki sitelerde oturan bir arkadaşıma gitmeye çalışıyordum ama Yuvam Akarca İkinci Etaptan hastane yoluna çıkamadım. Kocaeli Fen Lisesi’nin arka tarafından ulaşmayı deneyim, fakat yol epeyce kaygan olduğu için oradan çıkmaya cesaret edemedim. Benim arkadaşıma gidememem çok da önemli değil tabii. Ancak o yolun hastane güzergahı olması nedeniyle oldukça şaşırdım doğrusu. Benim bilmediğim başka bir yol üzerinden ulaşım sağlanıyordur mutlaka diye düşünmek istiyorum.

Yeni Eğitim Dönemine Kar Damgasını Vurdu….

“15 Şubat’ta yüz yüze eğitime başlanacak mı?, hangi sınıflar yüz yüze eğitim yapacak?” sorularına yanıt bulmaya çalışırken yeni eğitim dönemine kar yağışı damgasını vurdu. Milli Eğitim Bakanlığı, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde, hıfzıssıhha kurulları ve milli eğitim müdürlükleri ile iş birliği içinde tüm ilk ve ortaokullarda yüz yüze eğitime başlanması kararını almıştı. Deyim yerindeyse yüz yüze eğitim heyecanı, kar heyecanıyla bölündü. Valilikten yapılan açıklamayla Cuma gününe kadar eğitime ara verildiği duyuruldu. Yalnızca Kocaeli’nde değil, İstanbul, Sakarya, Bursa, Çanakkale ve Zonguldak gibi illerde de kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Kocaeli Üniversitesi’nde ise bahar yarıyılı, 15 Şubat’ta uzaktan eğitim şeklinde başladı. Belli kademelerin yüz yüze eğitime geçmesi ihtimali değerlendirildi ama en azından bir süre daha uzaktan eğitime devam edilmesi kararı alındı. Umuttepe Kampüsü’nün karla kaplı görüntüleri sosyal medyada dolaşırken öğrencilerimizin özlem dolu mesajlarına tanık oldum. Bir an önce kampüse gelmeyi ve dersliklerde yüz yüze derslere başlamak istediklerini biliyoruz. Biz de öğrencilerimizi çok özledik. Covid-19 aşılamasında yol kat edildikçe hem eğitimde hem sosyal hayatımızda “normalleşmeye” geçeceğimizi umut ediyoruz. Tabii maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam ederek…

Yeri gelmişken belirteyim 1 Mart’tan itibaren tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında haftada iki gün yüz yüze eğitime geçilmesi planlanıyor. Ayrıca tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek.

Kar yağışı ve soğuk havanın yarattığı olumsuzluklar içinde barınacak yeri olmayan insanlara el uzatılması, kimsenin yağış ve soğuklar nedeniyle mağduriyet yaşamamasını diliyorum.