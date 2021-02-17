Dört şeritli yol bitmiş olmalı!..

Burak Albayrak, 2018 yılında; “Cumhurbaşkanımız Ay’a 4 şeritli yol yapacağım, dese inanacak seçmenimiz var” diyordu. (31.5.2018)

Şimdi de sayın Erdoğan; “2023’de Ay’a gidiyoruz” müjdesini verdi!

Her normal yurttaş gibi ben de ülkemin bilim, teknoloji ve ekonomik alanda gelişmesini Ay’a ulaşmasını içtenlikle isterim.

Ancak, ülkemin içinde bulunduğu ekonomik, bilimsel ve teknolojik koşulları düşündüğümde, bu müjdeye sevinemiyorum!

AKP iktidarının “uzay müjdesi” ilk kez 62. Hükümet programında yer alıyor. ( Tarih: 1 Eylül 2014 )

Deniyor ki; “2015’e kadar Türk Uzay Kurumu kurulacaktır.”

Ne var ki, verilen söz tutulamıyor!

13 Aralık 2018’de “Uzay Ajansı” kuruluyor. Ajans’ın yönetim kurulunun Kasım 2020’ye kadar tek etkinliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ziyareti oluyor! Henüz internet sitesi bile kurulamamış!

Biraz daha geriye gidelim;

· 2011 yılında Bilboardlarda dönemin Başbakanı Erdoğan’ın resmi üzerinde bir müjde veriliyor; “Yerli uçağımız göklerde!”

· 2015’de bu kez o devasa reklam panolarında Davutoğlu’nun fotoğrafları üstünde; “Kendi savaş uçağımızı yapıyoruz” müjdesi veriliyor! Bu tür müjdeler, her seçim öncesi olduğu gibi 2018’de de tekrarlanıyor!

Hitler’in Propaganda Bakanı Goebbels’in 19 maddelik propaganda ilkeleri tarih boyunca pek çok siyasal lider tarafından kullanılmış ve etkili olmuştur! Propaganda “gerçek” olmasa da ona inanacak kitleler vardır!

Gelelim işin asıl yönüne;

Çağdaş bir ülke yönetiminde, siyasal iktidarın başarısı için PLANLAMA en önemli husustur.

Ülkenin ÖNCELİKLERİ neler? Bunları gerçekleştirmek için yeterli maddi kaynak (BÜTÇE) var mı? TEKNOLOJİ gücünüz nedir? NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜNÜZ var mı?

Bu soruların yanıtları ve buna göre PLANLAMA yapılmadan, “ÇILGIN PROJELER” peşine düşerseniz, sonu hüsran olur ve bedelini tüm yurttaşlar öder!

· Bu ülkede ciddi bir PLANLAMA çalışması yapılmıyor! Ve artık her konuyu tek kişi biliyor!

· Bilimsel ve teknolojik araştırmada “işinin ehli-uzman kişi” kıtlığı çekiliyor! Çünkü, bu tür nitelikli insanlar bu ülkede yeterli ilgi ve desteği göremiyor, yurt dışına kaçıyor!

· TÜBİTAK- BİGEM, bir mahkemenin 4 harddiskle ilgili analiz talebini “kadromuzda bunu yapabilecek ehliyetli elemanımız kalmadı” diyerek geri çeviriyor! ( Hürriyet/9 Mart 2015)

· Bu ülkede 1990’den 2006’ya kadar Tuzla fabrikasında ASKERİ JEEP üretiliyordu. Hiçbir resmi açıklama yapılmadan kapatıldı! Şimdi, büyük maddi bedellerle ve hemen her parçası bir başka ülkeden satın alınarak “Yerli Otomobil” rüyası görüyoruz!

· Cumhuriyet’in kuruluş yıllarından itibaren AŞI ÜRETEN TÜRKİYE, bugün Çin’den aşı bekliyor!

· Uzay teknolojisi palavra ile olmuyor! Büyük bir BÜTÇE istiyor. Japonya, uzay teknolojisi için yıllık 2.5 milyar dolarlık bütçe ayırmış.

Benim ülkemin gerçekleri nedir?

· Bu ülkenin 450 milyar doları aşan DIŞ BORCU var! Borcun faizlerini ödemek için dünyanın en yüksek faizini ödeyerek yeni borçlar arıyoruz!

· Bu ülkede imalar sanayi üretiminin temel girdisinin yüzde 50’den fazlası yurt dışından sağlanıyor! Katma değeri yüksek ve ihracata uygun ürün üretmekte zorlanıyoruz!

· Bu ülkede çalışanların yüzde 43’ü asgari ücretle yaşamaya çalışıyor.

· Kredi kartı, banka kredisini ödeyemeyen milyonlarca vatandaş İCRA dairelerine koşturuyor!

Uzatmayalım, ülkemizin diğer temel sorunlarını da siz sıralayın ve düşünün lütfen;

İki yıl sonra bu ülke Ay’a mekik gönderebilir mi?