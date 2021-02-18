Şans oyunlarındaki çılgın ikramiyeler İNSANIN AKLINI başından alıyor! 

İnsanlar için bir umut kapısı olan şans oyunlarının sayısı gün geçtikçe artıyor…

Her hafta milyonlarca lira devirler oluyor…

İkramiye büyük olunca, insanların iştahı da artıyor…

Gazetemizi arayan Derinceli eski siyasetçi ve esnaf okurumuz, şans oyunlarında devirlerden yakındı…

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Okurumuz, “Mesut Bey… Şans oyunlarında öyle devirler oluyor ki, şans oyunlarını oynamayan kişilerin dahi iştahını kabartıyor… Birçok insan rızkını gidip şans oyunlarına veriyor… Bu kadar milyonlarca lira devredilmesine karşıyım. Madem şans oyunlarında ikramiye dağıtılacak, devir yaptırmasınlar… Bir formülü bulup, ikramiyeyi dağıtsınlar. Böyle yüksek devirler yaptırmasınlar, insanların psikolojisiyle oynamasınlar” dedi…

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İnternetten araştırdım…

Gerçekten de birçok şans oyunu var…

Her biri milyonlarca lira devir ediyor…

Zaten insanlarımız kolay para kazanma peşinde, bir de ikramiye büyüyünce, iştahlar daha kabarıyor… Tabir yerinde ise büyük ikramiyeler, insanın aklını başından alıyor…

BAYİLERDEN OYNANAN ŞANS OYUNLARI

Milli Piyango, On Numara, Şans Topu, Süper Loto, Sayısal Loto, Hemen Kazan (Kazı Kazan)

ONLİNE OYNANAN ŞANS OYUNLARI

Sayısal Loto, Süper Loto, On Numara, Şans Topu, Milli Piyango, Kazı Kazan

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Şans oyunlarının, bahis oyunlarının sayısı her geçen gün artıyor…

İnsanların iştahını kabartan yüksek ikramiyeli şans oyunları, tabir yerinde ise insanların ocağına incir ağacı dikiyor.

Onedio Üyesi Oktay Volkan, onedio.com sitesinde şans oyunlarıyla ilgili bir yazı yazdı… “Şans oyunları oynamayı bırakmanız için 20 ibretlik sebep” başlıklı yazısı hayli ilgi çekici. Bu yazıyı sizinle paylaşmak istiyorum.

PARA VAR, HUZUR VAR…

Bir şehir efsanesini çökertiyoruz sevgili okuyucularımız. "Para var huzur var" diye bir şey yok. Para beladır, para illettir, para perişanlıktır. Zengin olma hayallerini bırakın ve fakirliğinizin kıymetini bilin. Hayır başımıza güneş geçmedi. Hayır delirmedik. Hayır Tibet'e de gitmiyoruz, sadece tecrübelerden faydalanıyoruz buyurunuz;

1. İstatistikler yalan söylemez

Yapılan bir araştırmada dünyadaki loto, piyango talihlilerinin %50'sinin hayatının son yıllarını sefalet içerisinde tamamladığı görülmüştür.

2. Para bela getirir

İbretlik bir hikaye: ABD’li Jock Whittaker’in biletine 2002 yılında 410 trilyon lira para çıktı. ABD tarihinin en büyük ikramiyesini kazandıktan sonra 7 defa evi, 3 kez de arabası soyulan, içki ve kumar düşkünü “kovboy Jock” çevresindekilere “Herkesin bir fiyatı vardır” düşüncesiyle davrandı. Aylardır ödemediği federal vergi, 20 milyon dolara ulaşmıştı ama o devletin uyarısını dikkate almadı. Dostlarından biri, içkisine uyku ilacı koyup 2 milyon dolarını çaldı. Torunu olan Brandi Bragg, fidyecilerce hunharca öldürüldü. Jack, bir süre sonra Virginia eyalet mahkemesine başvurarak, “Mutluyum, çünkü o uğursuz paradan kuruş kalmadı” diyerek iflasını verdi.

3. Para kaybettirir

"Ama o Amerikalı, bizde böyle şeyler olmaz." demeyin. Alın size yurdumuzdan bir ibretlik yaşam öyküsü: Edirne’de 11 yıl önce Milli Piyango’dan büyük ikramiyeyi kazanan Ayhan Yalçınkaya, zengin olduktan sonra bıraktığı memurluğuna dönmeye çalışıyor. Parayı bulunca hayatının değiştiğini belirten Ayhan Yalçınkaya, huzurunun bozulduğunu, kötü günler geçirdiğini ve Milli Piyango bileti aldığı için pişman olduğunu söylüyor. Bir anda zengin olmasına rağmen paranın çabuk tükendiğini belirten Ayhan Yalçınkaya, “Eskiden daha güzel bir hayatım vardı. Dostlarımı kaybettim. Devlet memurluğuna devam etseydim param olmayacaktı ama huzurum olacaktı. O zaman çok mutluydum. Devlet memurluğuna geri dönmek istiyorum. Ticaret hayatından bıktım. Buradan herkese sesleniyorum, para her şey değildir. İnsanın hayatında ne dost ne de tutunacak dal kalıyor” dedi.

4. Para öldürür

Allah'tan rahmetler dileyerek bir ibretlik hayat hikayesi daha sunuyoruz: Denizli’nin Sarayköy ilçesine bağlı Tırkaz köyünde 40 yıl önce Milli Piyango biletine büyük ikramiye çıkan Mehmet Sarıoğlu, yaşadığı baraka tipi evde donarak öldü. Hiç evlenmeyen Sarıoğlu’nun hayatı 40 yıl önce aldığı piyango biletine büyük ikramiye çıkmasıyla değişti. Bir anda zengin olan Sarıoğlu, köyünde bir ev yaptı ancak, zamanla parası kalmayınca ona komşuları bakmaya başladı. Yeşil kart sahibi Sarıoğlu, devletten aldığı yaşlılık maaşıyla geçimini sürdürürken kısa bir süre önce evi yandı. Köylüler aralarında topladıkları paralarla evi tamir ettirdi. Kimsesi olmayan Sarıoğlu’nun Sarayköy Devlet Hastanesi’nde yapılan otopside donarak öldüğü belirlendi.

5. Para biriktirince güzelleşir

Ortalama bir Türk insanının hayatı boyunca oynadığı şans oyunları için harcadığı tutarı 30 yıl boyunca yatırım amaçlı biriktirmesi halinde oluşacak bütçe ile bir otomobil alabileceğini biliyor muydunuz? Biriktirin ey okuyucular!

6. Para aile saadetini bozar

Bir ibretlik öykü daha: Denizli’nin Çivril ilçesinde marangoz olarak geçimini sağlayan Osman Kaplan, çeklerini ödeyemediği için hapse girmiş ve 1999 yılında hapisten çıktıktan 2 gün sonra sayısal lotodan 340 milyar lira kazanmış. İki çocuk babası Kaplan’ın ilk işi eşinden boşanmak olmuş. Ardından İzmir’de Pınar Şirin adlı şarkıcıyla 20 milyar lira harcayıp Hilton’da nişan yapmış ve 6 ay sonra ayrılmış. Hızlı yaşayan Kaplan’ın parası kısa sürede tükenmiş. ‘Hızlı bir hayat yaşadım, para bitti.’diyerek paranın sonunu hazırladığını söylüyor.

7. Para ile saadet olmaz

Hala aranızda "Ya bana çıksın ben öyle olmam." diyenlere gelsin bu hayat hikayesi: 53 yaşındaki Mustafa Savgan’ın macerası ise çiçekçi bir kadının kendisine 2 lira harçlık vermesiyle başlıyor. Bu parayla piyango bileti alan Savgan, 1978 yılında 10 bin lira ikramiye kazandı. Savgan, eşinden ayrılmak istedi ama ayrılamadı. “Paralar eşime kalmasın diye harcamaya başladım.150 memurun maaşını 2 ayda yiyordum. Eşimi de annesinin yanına gönderdim, evdeki bütün eşyaları satıp tekrar İstanbul’a döndüm. Yıl 1985′ti. Cağaloğlu’nda bir handa hem gece bekçiliği, hem de ayakkabı boyacılığı yapmaya başladım. Eşimin açtığı dava sonucu boşandım. Sevgi olmadan para bir işe yaramıyor. Hayatımda biri yok, sevgisizim ama huzurluyum” diyerek ibretlik hikâyesini anlattı.

8. Para felaketin kağıda basılmış halidir

Yok size yetmedi anlaşılan buyrun size bir tane daha: 1984 yılında aldığı bilete 7 milyon lira isabet eden Orhan Ulusoy’un huzur içindeki hayatı ancak 3 sene sürebilmiş. İşleri ters gittiği için kızı evi terk etmiş. Oto yedek parça dükkânı bulunan ve minibüsçülükle uğraşan parayı soğan ve fasulye işine harcayan Ulusoy, üst üste 3 yıl istediği kazancı elde edemeyince iflas etti. 4′ü erkek 8 çocuğu olan Ulusoy, “Hiç rahat bir yaşantım olmadı; bir arkadaşım ‘bu para sana felaket getirir’ demişti, dediği çıktı. Bir kızım evi terk etmişti.Psikolojim alt üst olmuştu.” diyor.

9. Para adama hüküm giydirir

Hayatında bir anda yüklü miktarda maddi kazanç sağlayan insanların %50'sinin, mahkeme salonlarında bir ömür sürdüğünü, %10'unun da hapishaneye düştüğünü biliyor muydunuz? Türkiye'de üstüne kuş pisleyen insanların %90'ının kesinlikle şans oyunu oynuyor olması da ayrı bir ekstra bilgi olsun size.

10. Para söz konusuysa her zaman banka kazanır

Dünyadaki bir çok zenginin İsviçre Bankalarında başkalarının üstüne kayıtlı hesaplarının olduğunu ve bu hesaplardaki paranın kayıp ekonomi üzerinden dönen işlemlerle İsviçre'deki bankalara saniyede milyonlarca dolar kazandırdığını biliyor muydunuz?

11. Para adama tövbe ettirir

Hala ikna olmayanlara bir ibretlik kişi daha: Evli ve 3 çocuk babası olan Nusrettin Çınar’a da Turhal’da Milli Piyango’dan 6 milyar lira çıktı. Önce yurt dışına giden Çınar, otobüs alarak Turhal’a şehirlerarası otobüs şirketi kurdu. İşleri iyi gitmeyen Çınar, 1995 yılında iflas etti. Çınar yaşadığı olayları şöyle anlatıyor: “Sefa kısa sürdü. 70 milyon kişinin verdiği biletlerden bir iki kişi yararlanırsa böyle olur. Hepsinin âhı var üstünde, hayrı olmaz. Sonradan araştırdım, kimseye hayır getirmemiş.” Şimdi işsiz olan ve emekliliğinin planlarını yapan Çınar, artık Milli Piyango bileti satın almıyor.

12. Para adama reset attırır

"Ula Karadenuz uşağu gelmez bu oyunlara" diyenler için geliyor bir sonraki hikayemiz: Ordu'da 2003 yılında Sayısal Loto'dan tek başına 844 milyar lira kazanan çaycı Hayri Kaya, kazandığı parayı tüketince yeniden çaycılık yapmaya başladı. Kaya, sürekli şans oyunları oynadığını, 2003 yılında şanslı 6 numarayı bilerek büyük ikramiyeyi kazandığını belirterek, kazandığı paranın kendisine şans değil adeta uğursuzluk getirdiğini ifade etti.

13. Para ile iflah olunmaz

Kimisi de vardır ki a dostlar, Allah önce "Yürü ya kulum" der sonra, baktı yürümüyor ardından iteler, baktı hala yürümüyor "Koş kulum koş!" der, ama daha da yürümezse de orada öyle bırakır gider. İnanmayanlara ibret olsun: Mustafa Salgan kendisi hakkında "Kaybedebilme Kabiliyeti" adlı bir belgesel çekilen yoksul bir piyango hastasıydı. 1979'da 100 bin liralık ilk ikramiyesini kazandı. 1982'de yeniden 30 milyon lira tutturdu. 1984'te 15 milyon lira 1987'de ise 2 milyon lira kazandı. Belgeseli çekildiğinde ise hala ayakkabı boyacılığı yapıyordu.

14. Para intihar sebebidir

Yok yok, sizin eliniz hala loto kuponuna gidiyor. Yetmedi size buyrun: Erzurumlu Ahmet Bayram'ın (43) hayatı 2005 yılbaşında çeyrek biletine büyük ikramiyenin isabet etmesiyle bir anda değişti. Uzun süredir işsiz olan 9 çocuk babası Bayram, hemen ailesiyle birlikte Ankara'ya giderek 5 milyon liralık ikramiyenin 4'te biri olan 1 milyon 250 bin TL'sini aldı. Parasıyla ilk iş olarak kendisine peruk alan Bayram, İstanbul'a yerleştikten sonra eşini de boşadı. Kendisini gece hayatına veren Ahmet Bayram, bir süre sonra gece kulübünde tanıştığı kadınla evlendi. 5 aylık hamile olduğu öne sürülen bu kadından da bir çocuk bekleyen Bayram, dün akşam saatlerinde eski eşinin yaşadığı Pendik'teki eve gitti. Çok borcu olduğunu söyleyerek, eski eşinden, üzerine yaptırdığı gayrimenkulleri satarak parasını vermesini isteyen Bayram olumsuz yanıt aldı. Saat 23.00 sıralarında banyoya giren Bayram'dan uzun süre ses çıkmayınca büyük kızı kapıyı zorlayarak içeriye girdi. Babasının kalorifer borusuna asılı cesediyle karşılaşan genç kız çığlık çığlığa yardım istedi ama olan olmuştu artık.

15. Para adama kendini kaybettirir

"Yahu en kötü ne olabilir?" diye düşünme vatandaş. Al bak şimdi; Abraham Shaksphere ABD'de 2006 yılında 17 milyon dolarlık ikramiye kazandıktan sonra kayıplara karışmıştı. Adamın cesedi, boş bir arazide üstüne beton dökülmüş halde bulundu.

16. Para kazanma hırsı bağımlılık yapar

Dostlar, uzmanlar yapılan araştırmalarla şans oyunlarının bağımlılık yaptığını ortaya koymuş. Bununla ilgili yeni yapılan bir araştırma da var. 600 kişi üzerinde yapılan anket çalışmasına göre erkekler kadınlara göre, gençler ise yaşlılara göre daha fazla şans oyunu oynuyor. Yani yaşlı bir kadınsanız paranız cebinizde demektir hadi yine iyisiniz.

17. Para cehalettir

Şans oyunu oynayanların %95,7'sinin gelir düzeyinin, geçinmeleri için sahip olmaları gereken miktarın altında olduğunu biliyor muydunuz? Yani şans oyunu oynayanların %4,3 'ü zengin!

18. Para kasada durunca güzeldir

Sayısal oyun talihlilerinin %90'ının kendi işini kurduğunu ve %70'inin de iflas ettiğini biliyor muydunuz? Alın size emsal teşkil etsin: 1977 yılında Michigan ‘da bıçak bileyiciliğinden hayatını kazanan Proxmire, yılın en büyük ikramiyesini (1 milyon$) kazanmış. İkramiyeyi kazandıktan hemen sonra Kalifornia’ya taşınmış ve orada spor eşyaları satan bir dükkan zinciri kurmuş . Kısa bir süre sonra iflas etmiş ve karısı da tam bu sırada ondan boşanmış.

19. Para adama hayal kurdurur

Farklı ekonomik seviyelerden 500 genç üzerinde yapılan bir ankette, gelecek planları sorulduğunda 475 gencin de ortak madde olarak "Zengin olmak" maddesini seçtiği görülmüştür. Bu maddeyi 400 ortak seçimle "Kendi işini kurmak" takip etmektedir. Mesaj alındı mı acaba?

20. Para diye bir şey vardır, talih kuşu diye bir şey yoktur

Sevgili okuyucular, sizleri şans oyunlarının tuzaklarından korumaya çalıştığımız bu yazının sonunda, bilmenizi isteriz ki talih kuşu dediğin şey bir kuponun ucunda değildir. İyi bir anne, iyi bir eş, hayırlı bir evlat, puan kırmayan bir öğretmen, sürekli ikramiye veren bir patron en güzel talihtir kıymetini bilene. Huzurunuzun kıymetini bilin fakirler!

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Onedio Üyesi Oktay Volkan’ın yazısını yukarıda sizinle paylaştım…

20 maddede şans oyunları illetini yazdı.

Bence yukarıdaki yazıyı birkaç kez okuyun, okuyun ki yüksek ikramiyeli şans oyunlarına kendinizi kaptırmayın…

Şans oyunları sizde alışkanlık yapmasın…

Sonra ocağınıza incir ağacı diktirmesin…