Bu proje Körfez’in geleceği için çok önemli

Körfez Ticaret Odası, ilçedeki lojistik sektörünün analizini yapıyor. Lojistik sektörünün Körfez’deki potansiyelini araştıran oda yönetimi, taşıyıcılarla, lojistiği besleyen limanlar, kurum ve kuruluşlarla görüş alışverişi yapmaya başladı. Bu görüşmelerde, yük nereden alınıyor, nerede depolanıyor, nereye gönderiliyor, yaşanan sorunlar, yaşanan aksaklıklar raporlanıyor.

Elde edilen veriler mart ayında düzenlenecek olan çalıştayla masaya yatırılacak. Konuyla ilgili sektör temsilcilerinin ve idarecilerin katılacağı bu çalıştayda lojistiğin ihtiyaçları belirlenecek, bir yol haritası oluşturulacak.

Bu çalıştayda sektörün sorunları, sorunların çözüm önerileri belirlenecek. Kısacası bu proje geleceğin Körfezini şekillendirecek.

Körfez’de sadece 12 adet liman var. Bu limanların yanı sıra birçok büyük sanayi kuruluşu da bulunuyor. Limanların ve sanayi kuruluşlarının lojistik sorunlarının çözümü, buradaki iş potansiyelini artıracak ve ilçe halkı rahatsız edilmeden, işleyiş devam ettirilecek.

Aslında Körfez’in lojistik anlamında en önemli ihtiyacı, konaklama, sosyal tesis ve kolay ulaşımı içinde barındırabileceği bir TIR parkı… Ancak bu park hem ucuz hem yüksek kapasiteli olmalı.

Körfezin en büyük sorunlarından biri olan, sokak aralarına çekilen TIR’lar, durumun vahametini gözler önüne koyuyor.

Körfez, lojistik anlamında potansiyeli yüksek bir ilçe. Bugün yapılmak istenen hareket, geç kalınmış bir düşünce. Bundan yıllar önce, Körfez’in geleceği planlanmalıydı. Zararın neresinden dönersek kardır misali bugün yapılmak istenenin sürdürülebilir bir hale getirilmesi gerekiyor.

Pandemi tedbirleri esnafı kardan mezara koydu

Önceki gün ki kabine toplantısının ardından, esnaf umut ettiği açıklamayı alamadı. Uzun bir süredir kapalı olan cafe, kahvehane, lokanta, restaurant gibi işletmeler yine hayal kırıklığına uğradı. Yoğun kar yağışının yaşandığı bu günlerde herkes kardan adam yaparken, İzmit’teki Çaydanlık Cafe’nin sahibi Murat Gögercin’de esprili bir benzetme yaparak, kardan kabir inşa etti. Yaptığı mezarın başına da “Esnaf Öldü” yazısı astı. Kardan mezarın fotoğrafını çeken Gögercin, paylaşımın atına “Bugün ki Kabine Toplantısı Sonucunda Tüm Kapalı Olan Esnaflarımız İçin, EL FATİHA...” yazdı.

Karla mücadelede ara sokaklar hizmet alamadı

Kocaeli genelini etkisi altına alan kar yağışı üç gün boyunca hayatı felç etti. Hemen her ilçe de trafiğin aksadığı karlı günlerde, ana arterlerde yollar anında açıldı ancak köy ve sokak aralarında kar yağışı tam bir çileye döndü. Araçlar sokak arasında mahsur kaldı. Belediyelerin ekipleri, aynı anda her bölgede bastıran kar ile mücadeleye yetemedi. Bu durumda tepkilere neden oldu.

Barajda ki su seviyesi haftaya ciddi oranda artacak

İlimizde 4 gündür kuvvetli şekilde yağan kar, Kartepe ve Gölcük bölgelerinde 1 metreyi aştı. Yoğun kar yağışının en önemli etkisi kuşkusuz Yuvacık Barajı’nın suya doyması olacak. Birkaç hafta öncesine kadar yüzde 10’un altına inen su seviyesi, daha sonra yağan yağmur ve kar etkisiyle yüzde 30 bantlarının üzerine çıkmıştı. 4 gündür yüzde 36 seviyesinde olan Yuvacık Barajı’ndaki su seviyesi, önümüzdeki hafta iyice yükselecek. Karların erimeye başlamasıyla Yuvacık Barajı o alışık olduğumuz yüksek su seviyelerine kavuşacak.