Bahçe limonluk ve serleri

Bazı varlıklı ve meraklı bahçe sahipleri, süs muzu, palmiye türleri ve limon, portakal, mandalina gibi sıcak iklim ve gösterişli bir görünüme sahip süs bitkilerini bahçenin göbek tarhlarına tek başına dikmek üzere büyük fıçı ve saksılarda yetiştirirler. İklimi sıcak yerlerde yetişen bu bitkiler, soğuklara karşı dayanıklı olmadıklarından Kış mevsimini limonluk ve serlerde geçirirler. İlkbahar’da saksılar içerisinde oldukları halde tekrar bahçeye çıkarılırlar. Bu ağaçların bahçelerdeki çıkarıldıkları yerler, bol güneş alan havası temiz ve fazla rüzgar almayan yerler olmalıdır. Aksi halde gölge ve havası uygun olmayan yerlere çıkarılan veya dikilen limon, mandalina ve portakal bitkileri kısa zaman sonra bozulma gösterir; bitlenir ve hastalanır. Bu bakımdan, bunların bakımına özen gösterilmelidir. Ayrıca bu fidanlara çiçeklenme döneminde çok fazla su verilmemelidir; aksi durumda çiçeklerinde ve meyvelerinde dökülmeler meydana gelebilir.

Limonluk ve serlerin içerisindeki boş olan alanlarda tohumdan yabani narenciye fidanı yetiştirerek bunlara istediğimiz en iyi çeşit limon, mandalina ve portakallardan kalem alıp göz aşısı yaparak çoğaltabiliriz. Bu çoğaltma işini çelik ve daldırma ile de yapabiliriz; ancak en sağlıklı ve uygun olanı, aynı güllerde ve diğer meyve fidanlarında yapılan göz aşısı gibi aşı yaparak çoğaltmaktır. Bunun için önce sera içinde saksılara Mart Ayında tohum ekilir; ekilen tohumlardan çıkan fidanlara gerekli bakımları eksiksiz olarak yapılır. Bilhassa sulamalarına özenle dikkat edilmelidir; aksi halde susuz kalan fidanlarda göz aşısı yapılacak kısımlarında kabuklar kalmayacağından dolayı aşılama yapılamayacaktır. Bu duruma özellikle dikkat edilmelidir.

Ayrıca aşıları yaparken sürgün göz aşısı yapılmamalı, durgun göz aşısı yapılmalıdır. Durgun göz aşısı sürgün göz aşısına kıyasla daha sağlam ve daha sağlıklı olacaktır. Daha sonra tutan aşıların saksılarını değiştirerek bir boy büyük saksıya alınması, fidanların daha çabuk ve sağlıklı bir şekilde büyümesine katkı sağlıyacaktır. Ayrıca zaman zaman narenciye bitkilerin üzerinde beyaz, pamuklu bitler veya sert kabuklu bitler meydana gelmektedir. Bu durum görüldüğünde vakit kaybetmeden uygun ilaçlardan biri alınarak atılması, hastalığın önlenmesini sağlayacaktır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...