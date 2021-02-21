Fuar apartmanı olayı

Sevgili okurlarım, cuma günkü yazımın başlığı “Can güvenliği yönünden riskli Fuar apartmanını kim yıkacak?” şeklindeydi.

Genel bir sorunu dile getirmiştim.

1999 depreminden sonra “riskli” hale gelen, tahliyesi ve yıkımı o tarihten bu yana henüz gerçekleştirilemeyen soruna bir kez daha parmak basmak istemiştim.

Yazım aynen şöyleydi:

“Elimde bir belge var, bu belge ülkemizde devlet işlerinin ne kadar “baştan savma” yapıldığının iyi bir kanıtı.

Belgenin üstündeki tarih, 25 Ağustos 2017.

Belgede adı geçen makam, İzmit Belediye Başkanlığı.

İzmit Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü, Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden gelen 04.07.2017 tarih ve 7996 sayılı yazıyı ilgi tutarak bir firmaya tebligatta bulunuyor.

Diyor ki; sizin şu adresteki binanız şu kanuna göre değerlendirmeye tabi tutulmuş ve binanızın “can güvenliği” riski taşıdığı tespit edilmiştir, binanın ilgili kanun gereğince en fazla 60 gün içinde tahliye edilip yıktırılması gerekmektedir, eğer tahliye edilip yıktırılmazsa mülki amirce resen (kimseye danışmaksızın) yıktırılacaktır.

Belediyenin mülk sahiplerine gönderdiği yazı aynen şöyle:

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“T.C. IZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü

Sayı: 94942427 - 310.99 - 6987/E.18745 25.08.2017

Konu: Bayındırlık-İmar İş ve İşlemleri Diğer konular

Sn: Kemak Otelcilik Trzm. İnş. Gıda San. ve Tic.Ltd.Şti Yenikent Mah, Mustafa Kemal Caddesi, Galaksi İş Merkezi No:15/1 ,D:25

İzmit/KOCAELİ

İlgi: Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 04/07/2017 tarih ve 7996 sayılı yazısı

İzmit ilçesi, İzmit'in Karabaş Mahallesi, Köseoğlu Sokak, No:24, (668 Ada, 2 nolu Parsel) parseldeki binanız ile ilgili 6306 sayılı Afet Riski' altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanununa göre değerlendirmeye tabi tutulmuş ve bu kapsamda, Can Güvenliği Performans Düzeyi koşullarını karşılamadığından 'Riskli Yapı' olduğu tespit edilmiştir. Bu durum Çevre ve Şehircilik II Müdürlüğü'nce Tapunun beyanlar hanesine 'Riskli Yapı' Şerh olarak işlenmiştir.

6306 Sayılı Afet Riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanunun 5. Maddesinin 3.Fıkrasında;'Riskli yapıların yıktırılması için bu yapıların maliklerine Altmış günden az olmamak üzere süre verilir hükümlerine yer verilmektedir. Yapılan tebligatta; 'riskli yapıyı' kiracı veya sınırlı aynı hak sahibi olarak kullananlara da tahliye için tebliğ edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu doğrultuda Binanızı 60 gün içerisinde yıkmanız gerekmektedir. Aksi takdirde yıkım işlemi Mülki Amirce re'sen yapılacaktır. Gereğini bilgilerinize arz/rica ederim.

Serkan YEĞNİDEMİR

Başkana Belediye Başkan Yardımcısı”

60 gün süre verilmiş, aradan 3.5 yıl geçmiş o riskli bina hâlâ orada duruyor.

Sevgili okurlarım, benim üzerinde durmak istediğim konu bu.

Devlet, bir konuda karar vermişse gereğini yapar.

Öyle “laf olsun diye” yazı yazmaz.

Aldığı kararı, yazdığı yazıyı takip eder.

Sen 3.5 yıl önce bir tespit yapmışsın, bu bina “can güvenliği” yönünden riskli deyip “tahliye ve yıktırılma” kararı almışsın, bunu binadaki mülk sahiplerine tebliğ etmiş gereği için 60 gün süre vermişsin, yıkmazsanız ben yıkacağım demişsin, aradan yıllar geçmiş “hiçbir işlem” yok.

Apartmanda 30 daire var, 22’si riskli olduğundan binayı terk etmiş, 8’i can güvenliğini hiçe sayarak oturmaya devam ediyor.

İyi de devletin aldığı kararların hiç mi önemi yok?

Devlet, aldığı kararların arkasında böyle mi duruyor?

Bir deprem yaşandığında o bina yıkılsa, içinde oturanlar veya çevresinden geçenler hayatını kaybetse, bu can kayıplarının sorumlusu kim olacak?

Yazının sonunda, “Tahliye edip yıkmazsanız bina mülki amirce resen yıkılacaktır” deniliyor.

Bu “mülki amir” neresi?

İzmit Belediyesi mi?

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü mü?

Aradan 3.5 yıl geçmesine rağmen gereğini yapmayan, hangisi?

Çözüm bekleyen sorunu Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un dikkatine sunuyorum.”

Yazım böyleydi ve ben bu yazımın arkasındayım

Sevgili okurlarım, iki gün arayla o yazımı sizlerle bir kez daha paylaşmamın sebebi şu:

Yazımın çıktığı gün iki kişi telefon etti, bir kişi de mesaj attı.

30 dairelik apartmanda 22 kişi evini tahliye etmiş, 8 daire oturmaya devam ediyor, arayan üç kişi de bunlar arasında.

Özetle diyorlar ki:

*Bizim evimiz sağlam.

*Adı geçen firma, diğer daireleri çok ucuza kapattı.

*Buradaki daireler en az bir milyon lira eder.

*Bu konuda firma ile devam eden davalarımız var.

Anladığım kadarıyla, apartman sakinleri bir fiyat üzerinden anlaşıp dairelerini bir firmaya satmaya karar vermiş, 22 kişi tapuya gidip işlemini yapmış, 8 daire sahibi de “daha fazla eder” düşüncesiyle satmaktan vazgeçmiş.

Yine öğrendiğime göre, bu daireler de ilgili kanun gereğince yapılan ihale sonunda yine aynı firma tarafından satın alınmış ve bedelleri bankaya yatırılmış.

Ancak daire sahipleri bu değeri de beğenmemişler, dava açmışlar.

Olup biten bu.

Toplu satın almalarda, istimlak işlemlerinde sıkça karşılaşılan bir anlaşmazlık durumu…

Apartman sakinleriyle mülkü satın alan firma arasında yaşananların bizi ilgilendiren bir tarafı yok.

Satan iyi fiyata satmak, alan ucuza almak ister.

Biz şuna bakarız:

*Fuar apartmanının “can güvenliği yönünden sakıncalı” olduğuna dair Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir rapor var mı? Var…

*Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bu raporu İzmit Belediyesi’ne göndermiş, durumu “apartman sakinlerine” bildirin demiş mi? Demiş…

*İzmit Belediyesi, durumu mülk sahiplerine bildirmiş, “60 gün süreniz var. Ya binayı tahliye edip yıkın, yıkmazsanız resmi merciler resen yıkacak” diye tebliğde bulunmuş mu? Bulunmuş…

*Aradan 3.5 yıl geçtiği halde gereği yapılmış mı? Yapılmamış…

Bizim dile getirdiğimiz konu bu!

Arayan daire sahiplerine şunu sordum:

*Elinizde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün verdiği “Fuar apartmanı can güvenliği yönünden sakıncalıdır” raporunu geçersiz kılan bir mahkeme kararı var mı?

*Fuar apartmanının yıkılması kararını iptal eden herhangi bir mahkeme kararı var mı?

“Yok” dediler.

O halde verilen kararlar geçerli.

Bizim üzerinde durduğumuz nokta da burası.

Devlet, aldığı bir kararı uyguluyor mu, uygulamıyor mu?

Ortada böyle bir karar varken, gereği yapılmıyorsa, o bina 3.5 yıldır tahliye edilip yıkılmıyorsa, yaşanması muhtemel bir depremde can kaybı olursa, bunun sorumlusu kim olacak?

Sorduğumuz soru bu.

Biz bir sorunu dile getirdik, sorumluluk kenti ve devleti yönetenlerin.