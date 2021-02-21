Hocalı soykırımı unutulmaz

Sovyetler Birliğinin dağılma sürecinde Azerbaycan ve diğer ülkeler birbirlerinin peşi sıra bağımsızlıklarını ilan etmişlerdi.

Azerbaycan birçok yönden farklı konumdaydı. Ermenistan ile kıyaslanınca fark daha iyi görülmekteydi.

Azerbaycan Hazar Denizine kıyısı olan petrol yönünden ve stratejik bakımdan zengin ve değerli konumda bir ülkeydi.

Ermenistan zaten Türkiye ile Arerbaycan'ın fiziksel bağını koparmak için araya kasıtlı yerleştirilmiş yapay bir devlet olarak kurulmuştur. Azerbaycan'ın bu özellikleri Rusya ve Ermenistan'ın iştahını kabartıyor ve müdahalesine zemin hazırlıyordu.

Ama ne yazık ki o zaman Azerbaycan'ın donanımlı ve profesyonel bir ordusu yoktu.

Bunu fırsat bilen Ermeniler Rusya'nın 366’ ncı mekanize birliğinin desteği ile Azerbaycan topraklarını işgal etmeye katliam ve soykırım uygulamaya başladılar.

Bu yaptıkları eşi benzeri görülmemiş zulümler planlı bir şekilde devam ettirilerek Azerbaycan topraklarının yüzde 20 si işgal edildi.

25 Şubat 1992 de top mermileri ile ateş altına alınan Hocalı kasabası halkı o gece kadın, erkek, genç, yaşlı demeden 613 insana soykırım yaptılar.

Kafa derileri soyuldu, kulak, burun, göz ve cinsel organlarını parçalayarak eşi ve benzeri görülmemiş vahşeti yaşattılar.

Canlarını kaçıp kurtarmaya çalışanlarda karlı buzlu havada tek tek yakalanıp öldürdüler.

Bu insanlık dışı vahşet karşısında medeni denilen, hak, hukuk ve adalet kavramında sözü kimselere bırakmayan devletler, kurumlar, kuruluşlar ve Batı ülkeleri kör, sağır ve Lal oldular.

AGİT gibi kurum ve kuruluşlar işgal edilen topraklar Azerbaycan'ın toprakları olduğunu söylediler. Hepsi bu!

Ama en ufak kılını bile kıpırdatmadılar.

Ermeniler 1915 yılında kendilerine Osmanlı Devleti soykırım yaptı yalanına sarılıp gündem değiştirme ve dünyayı kandırma yalanına sarıldılar.

Bu yalana sarılarak ASALA Terör Örgütü 44 civarında dünyanın çeşitli ülkelerindeki Türk Hariciye mensubunu suikast düzenleyerek katlettiler.

Katillerin bir kısmı bulunmadı. Yakalananlarda sembolik cezalar aldılar. Yani yaptıkları yanlarına kar kaldı diyebiliriz.

Amerika eski başkanı Regen Beyaz Saray danışmanı ve hukukçuların oluşan bir heyet Amerika, Türkiye ve Rusya arşivlerinin inceleme sonucu raporuna göre Ermeniler iki milyon Osmanlı Türk'ünü öldürmüşler.

Buna karşılık Türkler beşyüzbin Ermeni öldürdükleri açıklanıyor.

Heyetin Ermeni arşivlerini

inceleme istekleri ise kabul edilmiyor. Çünkü yalanları ortaya çıkacaktı.

AZAN BELASINI BULUR

26 Eylül 2020 tarihinde Haydar Aliyev Kültür Evimizin Türkiye İçişleri Bakanlığının desteği ile Asılsız Ermeni İddialarına Açıklık Getirme Projemiz uyarınca Konferans düzenlemiştik.

Konferanstan sadece 12 saat sonra Ermeniler Azerbaycan topraklarına saldırı başlattılar.

Bu sefer profesyonel ve vurucu gücü kuvvetli şanlı Azerbaycan ordusu tarihi ve unutamayacakları tokadı vurarak işgal edilen topraklarını tek tek geri aldı.

Bir Millet İki Devlet olan Türkiye açıkça topyekün maddi ve manevi desteği ile Azerbaycan'ın yanında olduğunu dünyaya ilan etti.

Kocaeli Sekapark’ta ki Federasyonumuza ve Haydar Aliyev Kültür Evimize milletvekilleri, belediye başkanları, partilerin il ve ilçe başkanlarıyla sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri desteklerini bildiren ziyaretlerde bulundular.

Buradan her birilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Başta Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, İzmit Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizin tamı görsel bir şekilde iki ülkelerimizin bayrakları ile her taraf donatıldı.

Ermeniler Midyat’a pirinç için giderken evdeki bulgurdan oldular.

Azerbaycan Ordusundan ilahi tokat yediler.

Corc Soros beslemesi Ermenistan Başbakanı Paşinyan akılsız davranışı ile hem halkını hem de kendisini perişan etti.

HOCALI Soykırımını unutmuyor ve unutmayacağız.

Bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun.

26 Şubat cuma günü Sekapark’ta Haydar Aliyev Kültür Evimizde ve Soykırım Müzemizde anma programı olacaktır.

İçişleri Bakanlığı ile ortak yürüttüğümüz projede gerçekleştirdiğimiz Konferansta konuşmacıların her biri tarihi belge ve bilgiler ışığında önemli konuları ve olayları aydınlatarak Ermeni iddiaları çürütüldü. Projede yer alan belge ve bilgiler kitap ve dergi olarak yayınlanmış bulunuyor.