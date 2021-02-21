Ay’dan önce KOCA YUSUF’a gidin!

Müjdeler olsun, iki yıl sonra Ay’a gideceğiz! Biz çılgın Türkleriz, kafamıza koyarsak yaparız…

Doğalgaz mı?

Sorun yok!

Karadeniz de arar, buluruz.

Bataman’da, Raman’da:

Mobil şirketinin 3 kuyusunda günde çıkarılan petrol, Türkiye Petrollerinin tüm kuyularında çıkarılan petrol’e eşit! Amma, biz bırakın Raman’ı, Batman’da bile kuyu açamayız (!)

Neden?

Çünkü Amerikalı Mac Paul’ün 1933 yılında yaptığı kanuna tabiyiz. Petrol çıkarmada kullanılan sondaj borusuna takılan MAKKAP’ı, Rusya’dan alamayız (!) Amerika’dan yüksek dolarla almak zorundayız,

Neden?

Amerikalıların yaptığı “Petrol” kanununda öyle yazıyor da, ondan!

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Çok değerli bir basın mensubu arkadaşım, Türk spor tarihine ışık tutacak KOCA YUSUF’la ilgili bir araştırma yapıyor. Konuyla ilgili olarak Güreş Federasyonu Başkanı da beyanda bulunmuş, “Koca Yusuf’un mezarını arıyoruz “ demişti. Kimilerine göre “Koca Yusuf’un mezarı bulunsa ne olur,bulunmasa ne olur?” denmekte. Cihan Pehlivanı Koca Yusuf için bu araştırma değer mi değmez mi? Bilmiyorum, şayet ata sporu diye övündüğümüz, bir yıldır Kırkpınar’ı yapamıyoruz diye dövündüğümüz, YAĞLI GÜREŞİN ölmez isimlerinden Koca Yusuf’un gerçek ölümünün nasıl olduğunu, nerede öldüğünü veya öldürüldüğünü, varsa mezarının nerede olduğunu öğrenmek, TÜRKLER ve TÜRK MİLLETİ için Ay’ gitmek kadar önemli olmalı.

Haaaa, Ay’a gideceğiz ya; nasıl olsa CORONALI günlerdeyiz, tam tatildeyiz. Güreş Federasyonu şu tatil günlerinde sakin kafayla bir oturup düşünse, Ay’a gitmeden önce hazır, KOCA YUSUF’la ilgili belgeler toplanıyormuş, o belgeleri değerlendirse de, KOCA YUSUF’un mezarını bulmaya gitse !

Hadi be Musa Başkan, çık sayın Erdoğan’ın huzuruna,

“ – sayın Cumhurbaşkanım,de,Ay gök yüzünde,Koca Yusuf’un mezarı Denizle kara arasında,

İzin verin Ay’dan önce şu Koca Yusuf’un mezarını bulalım” deyin.

Hatta; -Mezarı’n yerini tespit ettik ama MEZARI siz bulun (!) demeyi unutmayın.