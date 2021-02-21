Pandemiye rağmen Türkiye’nin % 48’inin mutlu olması normal mi?

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından önceki gün “Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2020” sonuçları açıklandı…

İlginç sonuçlar çıktı…

Açıklanan verilere göre, Mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2019 yılında % 52,4 iken 2020 yılında % 48,2 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2019 yılında % 13,1 iken 2020 yılında %14,5 oldu.

KADINLAR DAHA MUTLU

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2019 yılında %47,6 iken 2020 yılında %43,2 oldu. Kadınlarda ise bu oran, 2019 yılında %57,0 iken 2020 yılında %53,1 oldu.

EVLİLER, BEKARLARDAN MUTLU

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde Evli bireylerin, evli olmayan bireylere göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2020 yılında %51,7 iken evli olmayanlarda bu oran, %41,3 olarak gerçekleşti. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin %46,7'sinin, evli kadınların ise %56,8'inin mutlu olduğu gözlendi.

65 VE ÜZERİ YAŞ GRUBUNDA

Türkiye genelinde Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 65 ve üzeri yaş grubu, 2019 yılında %58,5, 2020 yılında ise %57,7 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu. En düşük mutluluk oranı ise 2019 yılında %48,7 ile 55-64 yaş grubunda görülürken 2020 yılında %45,4 ile 35-44 yaş grubunda gözlendi.

BİR OKUL BİTİRMEYENLER DAHA MUTLU

Türkiye genelinde Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 2020 yılında en yüksek mutluluk oranı, %54,4 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü. Bunu sırasıyla; %50,3 ile ilkokul mezunu, %46,8 ile lise ve dengi okul mezunu, %46,1 ile yükseköğretim mezunu ve %44,2 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu bireyler takip etti.

BİREYLERİN MUTLULUK KAYNAĞI AİLELERİ

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde; kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı, 2020 yılında %69,7 olurken bunu sırasıyla; %15,0 ile çocuklar, %4,2 ile kendisi, %3,6 ile anne/baba, %3,5 ile eş ve %2,2 ile torunlar takip etti.

BİREYLERİ EN ÇOK SAĞLIKLI OLMAK MUTLU ETTİ

Türkiye genelinde Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde; kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı, 2020 yılında %70,9 olurken bunu sırasıyla; %12,8 ile sevgi, %8,8 ile başarı, %4,6 ile para ve %2,3 ile iş takip etti.

EN YÜKSEK MEMNUNİYET ORANI

% 77,4 İLE ASAYİŞ HİZMETLERİNDE

Türkiye genelinde Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde; 2020 yılında asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı %77,4 olurken bunu sırasıyla %72,1 ile ulaştırma ve sağlık, %63,9 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, %60,4 ile adli ve %56,2 ile eğitim hizmetlerinden memnuniyet takip etti.

HER 10 KİŞİDEN 7'Sİ GELECEĞİNDEN UMUTLU

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2020 yılında % 69,6 oldu. Kendi geleceklerinden umutlu olan erkeklerin oranı % 68,5 iken kadınlarda bu oran % 70,7 oldu.

**

Yukarıda size TÜK’in Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2020 sonuçlarını paylaştım…

Açıklanan sonuçlara göre;

En mutlu olanlar 65 yaş üstü vatandaşlarmış…

Bir okul bitirmeyenler daha mutlu imiş…

Her 10 kişiden 7'si geleceğinden umutlu imiş…

Evliler, bekarlardan daha mutlu imiş…

**

2020 yılı pandemi süreciyle geçti…

Pandimiye rağmen, Türkiye’nin yüzde 48’i hala mutlu ise, bu işte var bir gariplik…

Ekonomi kötü…

Esnaf perişan…

İşsizlik arttı…

Boşanmalar aldı başını gitti…

İntiharlar artı…

Kadın cinayetleri arttı…

Bunlara rağmen Türkiye’nin yüzde 48’i mutlu ise, bana pek inandırıcı gelmedi…

Xxxxxxxxxxxxx

Evden çalışma ve

teknolojik ürünler

Evden çalışma ve eğitimin yaygınlaşması teknoloji ürünlerine olan ilgiyi artırmaya devam ediyor. Bir e-ticaret platformu olan İncehesap.com verilerine göre; geçtiğimiz dönemde hazır bilgisayar sistemleri ve kulaklık satışlarında 2.9 kata varan artışlar yaşanırken, dizüstü bilgisayar satışlarında 2 kat, mouse satışlarında ise yüzde 70 oranında artış yaşandı.

Xxxxxxxxxxxx

Kaymakamlar Cinbir

ve Canbaba aşı oldu

İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir ve Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdı. Her iki kaymakam da sağlık çalışanlarına, salgın dönemindeki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti, herkese aşı olması tavsiyesinde bulundu.

Xxxxxxxxxxxxx

Sepaş Enerji, sevimli

dostlarımızı unutmadı

Sepaş Enerji, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yardım eli uzattı. Sepaş Enerji müşteri hizmetleri merkezlerinin önüne sevimli dostlarımız için kap kap mama bulunduruluyor. Sepaş Enerji çalışanları, soğuktan donmak üzere olan bir kuşu da hayata döndürdü. Sabah saatlerinde müşteri hizmetleri merkezi yakınlarında bir kuşun donmak üzere olduğunu fark eden çalışanlar, kuşu hemen içeri alarak ısıtmaya başladı. Donmaktan son anda kurtulan kuşa mama ve su verilerek, barınması sağlandı.

Xxxxxx

Ekmek zammı

yine mahkemelik

Kocaeli'de 230 gramı 1.75 TL olan ekmek, alınan kararla 6 Ocak tarihinden itibaren 2 TL'den satılmaya başladı. Vali Seddar Yavuz, 230 gramlık ekmeğe yapılan 25 kuruşluk zammın iptali için yargıya başvuracağını açıkladı. Dönemin Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da 4 Şubat 2016 tarihinde, 1 TL'den satılan ekmeğe yapılan yüzde 25 zam ile 1.25 TL'ye satışa sunulmasını Kocaeli Ticaret Mahkemelerine taşımıştı. Mahkemeye, Valiliği haklı bulmuş, 25 kuruşluk zammı da iptal etmişti. Bakalım Vali Yavuz’un bu girişimi karşısında mahkeme nasıl bir karar verecek.

Xxxxxxxxxxxx

Kariyer.net Staj

Günleri 22-23 Şubat’ta

Kariyer.net, üniversite öğrencilerini, onlarca şirketin sunduğu staj imkanları hakkında bilgilendirmek ve akıllarındaki sorulara cevap bulabilmelerini sağlamak amacıyla 30’dan fazla şirketin katılımıyla 22-23 Şubat tarihlerinde Staj Günleri’ni düzenliyor. Ücretsiz olarak düzenlenecek Staj Günleri’ne katılmak için http://tr.kariyer.net/staj-gunleri-2021/ adresindeki formu doldurmak yeterli olacak.

Xxxxxxxxxxxxxx

Sevgililerin yüzde 74’ü

“online” hediyeleşti

NG Araştırma Şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre Tüketicilerin yüzde 74'ü Sevgililer Günü'nde online alışveriş yaptı. Türkiye genelinde gerçekleştirilen araştırmaya göre, erkeklerin yüzde 45’i sevgilerini hissettirmek için 14 Şubat’ı fırsat olarak görürken, yüzde 21’i ise partnerinin beklentilerini karşılamak için kutluyor. Kadınlarda sevgilerini hissettirmek için Sevgililer Günü’nü fırsat görenlerin oranı yüzde 35. Kadınların yüzde 25’i ise 14 Şubat’ta hediye alıp vermeyi önemsiyor. Araştırmaya katılan her 10 kadından ikisi, sevgilisine kıyafet almayı tercih etti. Her 10 erkekten ikisinin tercihi ise çiçekten yana.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

7 milyon kişi ücretsiz

izin parası alıyor

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi verilerine göre, yeni yılın ilk ayında ücretsiz izne gönderilip bin 177 liralık sefalet ücretine mahkum edilenler ordusuna 833 bin işçi daha eklendi. Böylece nakit destek alanların sayısı 7 milyon 22 bin kişiye kadar çıktı. Sendikalar, ücretsiz izin düzenlemesinin kötü niyetli patronlar için adeta bir silaha dönüştüğü uyarısında bulunmuşlardı.

Xxxxxxxxxx

İş yeri alışverişine 56

milyon dakika harcadık

Avansas, şirketlerin 2020 yılındaki alışveriş verilerini açıkladı. Koronavirüs pandemisiyle birlikte alışveriş alışkanlıklarındaki değişim e-ticarete ilgiyi artırdı. Geçen yıl yüzde 65 büyüme yakalayan sektörde iş yeri alışverişinin de ilk tercihi e-ticaret oldu. Avansas 2020 yılı verilerine göre, tüketiciler geçen yıl iş yeri alışverişine 56 milyon dakikadan fazla zaman harcadı. 2019 yılına kıyasla yeni kullanıcı sayısı yüzde 68 artarken, en çok satılan ürünler arasında hijyen ürünleri, dezenfektan, çay, Türk kahvesi yer aldı.