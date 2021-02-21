Bir aşağı bir yukarı…

3.Lig’de dün 3 temsilcimizden ikisi sahaya çıktı…

2.Grup’ta Darıca…

3.Grup’ta Gölcükspor…

Kahta’dan zaferle dönen Darıca. Bu maça geçerken iç sahada seriyi bozmuş ve Ceyhan’a yenilerek, hocası Özcan Sert ile ilk kaybını yaşamıştı…

Bu kez de iç sahada Fosfat takımını konuk etti ve 6 puanlık bu maçta bir puanda kaldı…

İçeride ve dışarıda kazanan Darıca, içeride kazanma geleneğini bozmuş görünüyor…

Ama bu çocuklara gerçekten olumsuz eleştiri yazmak meslek etiğine aykırı olur…

Transfer yapamayan gencecik bu çocuklar, çoktaaan şampiyon unvanını hak etti bile…

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Ya Gölcükspor’a ne demeli ?..

Karşıyaka karşısında destan yazan ama gerçekten çok kötü oynayan takım 3-1 kazanırken, herkesi şaşırtmıştı…

Takımın kötü oynadığı o maçta da yazmıştım…

Sonunda lastik patladı…

Kaza geldi…

İçel’de, ilk maçta da yenildiği rakibine teslim olan Gölcükspor, havlu attı…

Demek ki Batman ertelemesi yaramamış…

Adil Kuru ve talebeleri, perşembe gününden önce durumunu iyice bir gözden geçirmeli…

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Belediye Derince ise geçen hafta Alemdağ deplasmanı ertelendikten sonra, dün de normalde maçı olmadığı için adeta futbolu unuttu…

İnşallah bunun zararını görmez…

Çünkü fırtına gibi başladığı ikinci yarıda mecburen fren yapmak zorunda kaldı…

İnşallah kaldığı yerden devam eder ve serileri sürdürür…

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Kocaelispor ise çarşamba günü İnegölspor deplasmanında sahaya çıkacak…

Yine iki maçı eksik ve yeni ligden kopmuş gibi görünebilir…

İnşallah orada da bir iş kazası yaşamayız…

Bu hafta içi yine sporla dolu sayfalar yapmak çok güzel…

Ama yeter ki zafer sayfaları yapalım…

Yazdığımıza değsin…

Taraflı yerel bir spor yazarı için en önemli şey tarafı olduğu takımın üzüntüsünü yazmaktır…

Bunların dördü de bizim canımız kanımız ve hepsiyle de acı, tatlı anılarım var…

Onlara gölge düşmemeli…