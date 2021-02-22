Çocuklarımız Süper Lig, 1.Lig’de biz hâlâ 2. Lig’de sürünüyoruz

Kocaelispor 2.Lig’de sürünüyor ama Kocaeli’nin çocukları İtalya Serie A, Spor Toto Süper Lig ve 1.Lig’i sallıyor. Dünya devi Juventus’ta ise Merih fırtınası esiyor

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Hafta sonu Kocaeli’nin altın çocukları yeşil sahalarda pırıl pırıl parladı. Cuma günü başlayan haftanın açılışında 1.Lig ekibi Eskişehirspor, tam bir yıl aradan sonra Bandırma’yı 2-1 yenip galip gelirken, 41 numaralı Mehmet Özcan mutluluk yaşadı. Ümraniye’de ise Beşiktaş’tan kiralanan Kartal Kayra Yılmaz, deplasmanda Keçiören’i 1-0 yendikleri maçta mutluluk yaşadı.

GÖKDENİZ YİNE İYİYDİ

Süper Lig’de ise Gökdenizli kardeş Antalyaspor, Gaziantep deplasmanında 0-0 berabere kalırken Gökdeniz’in golü ofsayt gerekçesiyle sayılmadı, Gökdeniz bir pozisyonunda da “Al da at” dedi arkadaşı boş kaleye gönderemedi, asisti yedi. Finali ise pazar gecesi 41 numaralı Berkan Emir yaptı. Göztepe Fenerbahçe’yi deplasmanda 1-0 yendi.

‘KOÇ’um beniiiim !..

Bu Fener ders almaz…

Sistem yok…

Profil yok…

AR-GE yok…

Kaynak bol…

İlgi yoğun…

Ama ruhu hiç yok…

Sandalcı Mustafa’nın dediği gibi:

Onun arabası var güzel mi güzel, ama ruhu yok, onun için hiç mi hiç şansı yok…

Başarılı, disiplinli, futbol gerçekten iyi bile sistem adamı Erol Bulut iki hafta önce Galatasaray yenilgisi sonrası zaten topun ağzına konmuştu…

Sözde başarılı, sözde disiplinli, sözde futbolu gerçekten iyi bilen, sözde sistem adamı Ali Koç ise, koltuğunu kurtarmak uğruna Erol Bulut’u yedi…

Göztepe ile oynanan maçta bu açıkça görüldü…

Mesut Özil dengeleri bozmuş…

Zamanında milli takımda oynayan “Yıldız Eskileri!..”nin Fenerbahçe’de forma giyen kısmı, iyi kulis yapmış…

Yüzünden anlıyoruz ki, Mesut geldiğine geleceğine bin pişman…

Zamanında Alman milli takımını seçen Mesut için Burak Yılmaz “Ben sadece milli takım forması giymiş arkadaşlarım hakkında yorum yaparım” derken, Fransa’dan İstanbul’a Mesut ile ilgili gerekli mesajları açık açık vermişti…

“Burak, milli takımı, prim almadığı için protesto etmedi mi? Kimi eleştiriyor ?..” diyenleri mi ararsın…

“Mesut haklı, zamanında istedi takıma almadılar, siyasi olarak yıpratıyorlar’ diyenleri mi ?..

Aldığı parayı merak edenler oldu, “Neden açıklanmıyor?” dendi…

Aslında yanıtı basit ve bunu mevcut futbolcular çok iyi biliyorlar…

Grizmann’ın Barcelona’da Messi gibi bir adama baş kaldırmasını gördükten sonra, Mesut’a mevcut Gönül’lü ve Erkin’li kadronun baş kaldırma sürpriz olmaz…

“Buranın ağası benim” hesabı…

Kadroya bak…

Volkan Demirel antrenör…

Emre Belözoğlu genel direktör…

Caner Erkin ve Gökhan sağlı sollu terminatör…

Sonra Erol Bulut’tan fayda bekle !..

Bu kadar çocuk ruhlu adamın içerisinde gerçek bir bir Alman ekolüyle yetişmiş Bulut’un şansı ne kadar olabilirdi ki ?..

Ya da Ali Koç baskılara ne kadar dayanabilirdi ki ?..

Sorun bakalım Ali Koç’a, dünya devi holdinglerinin içerisinde, dün sahadan çıkarken Erol Bulut’a açık açık sayıp söven Caner gibi kaç adamı çalıştırır ?..

Herkese gider yapan Ali Koç, Caner Erkin’in yaptığı karşısında bakalım nasıl bir ‘Gider’ uygulayacak…

Derbi maçından sonra, Cimbomu sevindirmemek için kelle almakta acele etmeyen Ali Koç, zamana oynayıp, Erol Bulut olayını soğuttu ve şimdi Göztepe yenilgisi bahanesiyle kelleyi alacak…

Çünkü bu ülkede en kolay şey, antrenörün kellesini almaktır…

Ötekiler de pişmiş kelle gibi sırıtan Bulut giderken…

Her zaman yazar ve söylerim:

Taraftarı çok olan kulüplerde ‘Sistem Adamı’nın görev yapması zordur…

İşte Başakşehir işte Okan Buruk…

İşte seyircimiz maçların Trabzonspor’u ve işte Abdullah Avcı…

Şimdi “Fenerbahçe de seyircisiz oynuyor. Erol Bulut neden başarılı olamadı ?” diye safça sormayın…

Fener’in, Beşiktaş’ın, Galatasaray’ın seyircisiz maçlarda bile “Seyirci baskısı” vardır…

Çünkü burası İstanbul’dur…

Yıllar önce, Fenerbahçe, Alman 2.Lig takımı Köln ile Avrupa ligi maçı oynanmış ve rakibinden sanıyorum 2 gol yiyerek elenmişti…

Perşembe bu maçı oynayan takım, pazartesi günü gitmiş Kayseri’yi 7-0 yenmişti…

Fanatik nefis bir başlık atmıştı:

“Fenerli de ‘7’ sanki…

Ama maalesef başlık güzel, ama gerçekliği sıfırdı…

Bunu şu anda da görüyoruz…

Tarihten ders almayan tek takım Fenerbahçe’dir diyebilirim…

Onun için, uzun sözün kısası:

Fenerbahçe’de ne sistemli bir başkan, ne de sistemli bir teknik direktör gerekmez…

Taktik maktik yok…

BAM-BAM-BAM…