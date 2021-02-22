Gara’daki başarısızlığın SORUMLUSU KİM?

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Gara’da yaptığı operasyonda, PKK tarafından 5-6 yıldır rehin tutulan 7’si asker, 2’si polis, 4’ü sivil memur 13 vatandaşımız ne yazık ki infaz edilerek şehit edildi.

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Bu kara haber tüm ülkemizi tabii ki çok üzdü.

Ana muhalefet lideri bu operasyon ile ilgili önemli sorular sorarak bu başarısızlığın ve beceriksizliğin ana sorumlusunun sayın cumhurbaşkanı olduğunu söyledi. Bu önemli sorular hala cevap bekliyor.

Sorulara cevap beklentisi ve sorumlu arayışları ne yazık ki ağır hakaretlere kadar vardı.

Arkasından da sayın cumhurbaşkanı bunun sorumlusunun atadığı bakanlar, kendisi ve Türkiye Cumhuriyeti devleti olduğunu söyleyerek, bu başarısızlığa devleti de katarak kendince konuyu kapatıverdi.

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Demokratik toplumlarda devlet herkesin ana şemsiyesidir.

Devletin kendi ana kurumları vardır. Mesela Cumhuriyet Savcıları, Cumhuriyet’in vali ve kaymakamları, bağımsız yargı, Danıştay, Sayıştay gibi sayabileceğimiz birçok kurum devletin temel kurumlarıdır.

Devletin kuruluş felsefesi doğrultusunda, anayasa ve yasalara bağlı olarak siyaset üstü çalışır. Devletin adil işlemesi, devlete vatandaşların tam olarak güvenmelerini sağlamak için görev yaparlar. Seçimler ise demokrasinin vazgeçilmezidir.

Devleti kimin yöneteceğine seçimlerle halk karar verir.

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Demokratik seçimlerle iş başına gelenler kendi programları doğrultusunda ülkeyi, yani devleti yönetirler.

Ama iktidara gelenler kendilerini devletle özdeşleştiremezler.

Çünkü yapılacak bir seçimde iktidarlar çoğunlukla değişir, yeni iktidarlar gelir.

İktidarlar yıprandığı için değişir,ama Devlet yıpranmaz,yıpratılmaz ve değişmez ,Devlet milletin vazgeçilmez gözbebeğidir ve daima kalıcıdır.

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Tüm vatandaşlarımızın ve iktidarların temel görevlerinden birisi Devlet denilen organizasyonu korumak,vatandaşla devlet arasında olması gereken bağı sağlamak için çalışmak ve devletin zarar görmesini engellemektir.

Esas olan devletin herkesin devleti olduğunu ispatlayacak noktada adil işler yapması ve gelen iktidarların da bu konuda çaba sarf etmeleridir.

Buna iktidarda olan siyasi güç,bakanları varsa başbakanları ve yeni sistemde cumhurbaşkanları da dahildir.

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Gara’da yapılan operasyon iktidarın örgütlediği bir operasyondur.

Sebeplerini bilmiyoruz ama sonuç itibariyle başarısız olmuştur.

Bu operasyonu iktidar ve bakanlar organize ettiğine göre bunun sorumlusu da iktidardır, başarısızlık varsa yıpranması gereken devlet değil iktidardır.

Her kurumda kurum yöneticilerinin kararları başarılı yada başarısız olabilir.

Başarılı olanlar çalışır, başarısız olanlar da yerine yeni yöneticilere bırakır.

Bu kurumsal devamlılığın ve demokratik anlayışın bir gereğidir.

İktidarların seçimle değiştikleri gibi.

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Başarılı operasyonlara sahip çıkarken, başarısız operasyonları devlete mal etmek esasında iktidar sorumluluğun ile bağdaşmaz.

Türkiye cumhuriyeti Devleti tarihi boyunca birçok başarılara imza atmış ve giderek güçlenen bir devlettir.

Tüm demokratik ülkelerde olduğu gibi bizde de bir başarısızlık varsa bunun sorumlusu devlet değil, iktidarda siyasi kararları veren kişilerdir.