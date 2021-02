Karamürsel polisinin özverili çalışması, halkı mutlu ediyor

Karamürsel, ilimizin en güzel ilçelerinden…

Balık Adası civarında denize karşı çay yudumlamak, çok keyifli.

Karamürselli vatandaşlar, gazetemize çok duyarlı.

Onlar da biliyor ki, hiçbir siyasi parti ayırmaksızın, haber yapıyoruz…

İktidar da olsa, eleştirmesi gerekiyorsa eleştiriyoruz.

Bunu bilen ilçe halkı da iyi anılarını, sorunlarını, teşekkürlerini bize bildiriyorlar.

**

Geçtiğimiz günlerde mailime bir yazı geldi.

Dikkatimi çekti. Bu yazıyı sizinle paylaşmak istiyorum.

Bu yazılanları Karamürsel için değil, Kocaeli’nin, Türkiye’nin ve yurt dışında görev yapan tüm emniyet güçlerimiz, polisimiz için yazılmış yazı olarak da kabul ediyorum..

**

“Karamürsel ilçemizde sürekli olarak nüfus hareketliliğinin yaşanması ile birlikte bazı suçların artışı ve suç türlerinin çeşitlenmesi kaçınılmaz oluyor.

İşte Karamürsel’de de hiç olmayan suçlar olmaya başladı.

Yakın zamanda olan siyanürle intihar,

-dövizciye silahlı soygun girişimi,

-dur ihtarına uymayan sürücünün belediyenin kapısından içeriye aracıyla girmesi ve uzun süre belediyenin havalandırma boşluğunda saklandığı yerde bulunması,

-uyuşturucuyla yakalanmamak için elindeki uyuşturucuyu denize atması gibi…

Yani olmayan suç oranları görmeye başladığımız en az polisle görev yapılıp en az olayın meydana geldiği ilçeler arasında yer alan Karamürsel’de suçların aydınlatılması ve suçluların yakalanmasında gösterilen başarı ise büyük takdir topluyor.

**

Suçların önlenmesi ve çözülmesi noktasında Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan’ın talimatlarıyla asayiş, trafik, olay inceleme, haber merkezi, komiserler, polis memurları, motorize grubu, bekçisi, sivil memurları, çaycısı, temizlik görevlisi, yani tüm çalışanların başarıları rakamlara yansıyor.

**

Yeni Türk devletini kuran ve Cumhuriyeti ilan etmeyi başaran Mustafa Kemal Atatürk, polise önem vermiş ve iyi bir polisin nasıl olması gerektiğini şu sözleriyle ifade etmiştir:

"Polis, kanun adamıdır. Ona her zaman saygı göstermeli ve itaat etmelidir. Polis, asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır” (1934). "Herkesin

Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır.’

**

İşte bu noktada ‘Devletimizin temel taşlarından biri olan Türk Polisi, hakka, hukuka, vicdana ve ahlaka uygun şekilde sorumluluklarını en iyi, en doğru, en hızlı şekilde yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışmaktadır.

Halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlenmesini önlemek, suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri ifa eden, terör başta olmak üzere, suç ve suçlulara karşı mücadele veren Türk polisi her türlü takdiri hak etmektedir.

**

Yaşadığımız Covid-19 pandemisi karşısındaki ulusal mücadelemizde can siparane çalışan polisimiz, her zaman her şartta milletinin hizmetinde olduğunu bir kez daha ispatlamıştır.

Kışın küçük polis noktasının içine sığınırlar. Kulübe küçücüktür, içinde ancak ayakta durulur. Dondurucu soğukta bu ufacık yerde bir elektrik sobası yanar.

Yandıkça ayaklar kavrulur, vücut üşür. Yazın sıcakta kulübe güneş alıyorsa, dışarıda gezinirler. Bir gölge bulup oraya sığınırlar. Bazen polislere bir emir gelir ve ‘‘Bu geceden itibaren, ikinci bir emre kadar 12-12 oldunuz’’ denir.

**

Bunun anlamı şudur: Önemli bir olay vardır ve olay çıkabilir. Polisin de ‘‘insan’’ olduğunu unutmayalım. Yani anlayacağınız Karamürsel’de polis gece gündüz çalışıyor, her yerde olduğu gibi, olayları çözmek için, ama neden takdir edilmiyor diye düşünüyorum nerden çıktı diyeceksiniz diyebilirsiniz. Taktir ilçe emniyet müdüründen geliyor bütün çalışma arkadaşlarına, ama bu yeterli mi, yerine göre yeterli olabilir, bir bakın son zamanlarda çözülmesi zor olayları en kısa sürede bazen ilçe içinde bazen de ilçe dışındaki yerlerden suçluları bulup yakalayarak adaletin önüne çıkartmaları taktire laik değil mi?

**

Başta Karamürsel Kaymakamı, daha sonra il emniyet müdürü, daha sonra Kocaeli Valisi hatta Karamürsel Belediye Başkanı, neden belediye başkanı kendisinin Karamürsel’e bir misyon koyduğu ‘Huzurun Başkenti’nin huzurlu olması için çok büyük fedakarlıklar, özveriler yapmaları, ne dersiniz hadi bir ilki başlatın bu çocuklar bir taktiri hak etmiyor mu sizlerden öğle bir maş ikramiye vermeyi geçtik (aslında verseniz daha iyi olur) en azından her biri bir teşekkürü, taktiri hak ediyor diye düşünüyorum. Şimdi Karamürsel Polisine sorsanız şu atasözü ile cevap verecektir, ‘İyilik Et Denize At Balık Bilmezse Halik Bilir’ yani Atasözünün anlamına baktığımızda Her zaman karşılık beklemeden iyilik yapılmalıdır. İyiliğin yapıldığı kişi bunu bilmese bile Allah her zaman bilecektir. O yüzden iyilik yapan kişinin gönlü her zaman iyi olur açıklaması yer alır!”

**

Yukarıda bana gelen maili sizinle paylaştım.

Polis, huzurun bekçisidir.

Polis, güvenin simgesidir.

Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’na uyup, görevini adaletli bir şekilde yaptığı müddetçe her zaman halkın takdirini alır.

Xxxxxxxxxxxxxx

Hürriyet’ten Ataşehir Belediyesi’ne teşekkür

Kocaeli, karlı bir haftayı geride kaldı… İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, karla mücadele kapsamında kardeş CHP’li belediyelerden yardım istedi… Hürriyet, “Yoğun kar yağışı nedeniyle bizlere araç desteği sağlayan ve bir aile olduğumuzu tekrar gösteren İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ataşehir Belediyesine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Hürriyet’in “bir aile olduğumuz” vurgusu dikkat çekici.

xxxxxxxxxxxx

Kariyer.net Staj Günleri düzenledi

Kariyer.net, üniversite öğrencilerini, onlarca şirketin sunduğu staj imkanları hakkında bilgilendirmek ve akıllarındaki sorulara cevap bulabilmelerini sağlamak amacıyla 30’dan fazla şirketin katılımıyla Staj Günleri’ni düzenliyor. Ücretsiz olarak düzenlenecek Staj Günleri’ne katılmak için http://tr.kariyer.net/staj-gunleri-2021/ adresindeki formu doldurmak yeterli olacak.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

7 milyon kişi ücretsiz izin parası alıyor

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi verilerine göre, yeni yılın ilk ayında ücretsiz izne gönderilip bin 177 liralık sefalet ücretine mahkum edilenler ordusuna 833 bin işçi daha eklendi. Böylece nakit destek alanların sayısı 7 milyon 22 bin kişiye kadar çıktı. Sendikalar, ücretsiz izin düzenlemesinin kötü niyetli patronlar için adeta bir silaha dönüştüğü uyarısında bulunmuşlardı.

Xxxxxxxxxx

İş yeri alışverişine 56 milyon dakika harcadık

Avansas, şirketlerin 2020 yılındaki alışveriş verilerini açıkladı. Koronavirüs pandemisiyle birlikte alışveriş alışkanlıklarındaki değişim e-ticarete ilgiyi artırdı. Geçen yıl yüzde 65 büyüme yakalayan sektörde iş yeri alışverişinin de ilk tercihi e-ticaret oldu. Avansas 2020 yılı verilerine göre, tüketiciler geçen yıl iş yeri alışverişine 56 milyon dakikadan fazla zaman harcadı. 2019 yılına kıyasla yeni kullanıcı sayısı yüzde 68 artarken, en çok satılan ürünler arasında hijyen ürünleri, dezenfektan, çay, Türk kahvesi yer aldı.

Xxxxxxxxxxx

Gençler borsaya akın etti

Pandemi döneminde borsaya genç akını yaşandı. Borsa İstanbul'da 30 yaş altı yatırımcı sayısı 3,4 kat artışla 357 bine yükseldi. Bu yükseliş için, “Kısa yoldan yüksek kazanç arayan gençler borsaya akın etti” diyebiliriz. Borsa riskli… Borsaya girerken, her türlü riski göze almalısınız.

Xxxxxxxxxx

Ayçiçek yağı dağıttı

Türk- Eğitim-Sen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç, enflasyon ve hayat pahalılığına dikkat çekmek için üyelerine ayçiçek yağı dağıttı. Bilindiği gibi 1 yılda akçiçek yağına yüzde 60’a yakın zam geldi…

Xxxxxxxxxxxxx

Instagramda en çok kimi takip ediyoruz?

Ajans Press’in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Instagram’da en çok takip edilen hesaplar belli oldu. Böylelikle ilk sıraya uygulamanın kendi hesabı Instagram’ın 385 milyon 39 bin kişiyle açık ara farkla takip edildiği ortaya çıktı. İkinci sıraya ise dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo yerleşirken, 258 milyon 69 bin takipçisi olduğu kaydedildi. Üçüncü sırada yer alan kişi ise 219 milyon 23 bin takipçi ile Ariana Grande olurken, ilk 10’da yer alan diğer kişiler sırasıyla Dwayne Johnson (215 milyon 2 bin), Kylie Jenner (213 milyon 26 bin), Selena Gomez (207 milyon 15 bin) ,Kim Kardashian West (202 milyon 77 bin) , Leo Messi (181 milyon 22 bin), Beyonce (163 milyon 66 bin) ,Justin Bieber (161 milyon 16 bin) oldu… Bilindiği gibi Cristiano Ronaldo, Juventus’ta oynuyor… Karamürselli Merih Demiral da, Ronaldo’nun takım arkadaşı.