Çoğalan intiharların sorumlusu kim?

Ekonomik kriz…

Geçim sıkıntısı…

İşsizlik…

İnsanların psikolojisini iyice bozdu.

Son yıllarda intiharlar belirgin şekilde arttı.

Adeta “salgın” haline geldi.

Eskiden seyrek yaşanırdı, birinin intihar etmesi “büyük olay” olarak kabul edilirdi, şimdi çoğaldı “sıradan olay” oldu.

Gün geçmiyor ki, bir intihar olayı gazetelere yansımasın.

“Dün intihar edenler” diye bir köşe açsan, neredeyse her gün dolacak.

7 günde 7 intihar

Tam bir hafta önce bugün gazetemizin başlığı “Son 7 günde 7 intihar” şeklindeydi.

9 Şubat’tan başlayarak 15 Şubat’a kadar “intiharsız” gün geçmemişti.

9 Şubat, Tugay Adak…

10 Şubat, Ahmet Tarı…

11 Şubat, Samet Özer…

12 Şubat, Ünal Çetinkaya…

13 Şubat, Kadir Gündüz…

14 Şubat, Mustafa Özyıldız…

15 Şubat, Ahmet Orhan…

İlk isim, 9 Şubat’ta üst geçitten atlayarak canına kıyan Tugay Adak, çok konuşuldu.

CHP’liydi.

Kartepe Belediyesi Meclis üyesiydi.

Yıllar önce bir seçim çalışmasında afiş asarken düşmüş, bir gözü kısmen görme yeteneğini kaybetmişti.

Mesleği vardı, ama yıllardır işsizdi.

Partinin ileri gelenleri, nasıl olurda böyle birine iş bulamazdı…

Eleştirilerin ağırlık noktası böyleydi.

İlk bakışta, yapılan eleştiriler doğruydu.

Söylenecek söz yok!

Ancak bu intihar olaylarına daha geniş açıdan bakmamız gerektiğine inanıyorum.

Konuyu Tugay Adak özelinden çıkaralım, diğer isimleri de değerlendirme içine alalım.

Diyelim ki, Tugay Adak’ın intiharından CHP sorumlu…

Peki, diğer isimlerin Ahmet Tarı’nın, Samet Özer’in, Ünal Çetinkaya’nın, Kadir Gündüz’ün, Mustafa Özyıldız’ın, Ahmet Orhan’ın, geçen aylarda ve de geçen yıllarda intihar edenlerin sorumlusu kim?

İnsanlar son yıllarda daha önceki yıllara göre neden daha fazla intihar ediyor?

İnsanların psikolojisini bozan sosyal ve ekonomik iklimi kim yarattı?

Ekonomik krizin sorumlusu kim?

Neden insanlar geçim sıkıntısı çekiyor?

Neden işsizlik her geçen gün daha da artıyor?

Neden millet gırtlağına kadar borç içinde?

Neden toplumda huzur yok?

Neden eğitimli ve meslek sahibi insanlar dahi “gelecek kaygısı” içinde?

Mesleksiz ve de işsiz insanlar, neyi umut ederek yaşamını sürdürecek?

Ülkemizi yönetenlerin insanlarımıza aşılayabilecekleri bir umut var mı?

Tugay Adak’ın intiharına neden olan suçluyu bulduk da, diğer intiharların suçlusu kim?

Ülkemizi iyi yönetemeyen, temel sorunları çözemeyen, insanları yaşamaktan bezdiren, “intihar etme noktasına” getiren AKP iktidarı olmalı.

Öyle ya, her intiharın bir sorumlusunu arayacaksak, her intiharın ardından birilerini sorumlu tutacaksak, intihar edenlerin listesini önümüze alalım, teker teker işaretleyelim.

Şu intihar edenin sorumlusu, şu…

Bu intihar edenin sorumlusu, bu…

Tamam, toplumsal yaşamda intiharlar da eksik olmaz.

Ama inanın, son yıllarda intihar sayısı, “kabul edilebilir” sınırın çok üstüne çıktı.

İntiharlar, yıllardır yaşadığımız ekonomik krizin bir göstergesi.

Tıpkı iflaslar gibi…

Tıpkı işyeri kapatmalar gibi…

Tıpkı işsizler ordusunun devasa büyümesi gibi…

Zor durumda olan, bir çeşit tepki veriyor.

Kimisi iflas ederek, kimisi intihar ederek…

İntihar olaylarını ciddiye almalıyız.

Basit suçlamaları bir tarafa bırakıp, sorunun temeline inmeliyiz.

Gözlerimizi kulaklarımızı tıkayarak, her intihar edenin arkasından sadece rahmet okuyarak sorunu çözemeyiz.

Korona salgınından sonra bir de karşımızda “intihar salgını” var.

Özellikle genç intiharları…

İntihar edenlerin yaşını inceleyin, çoğu “hayata atılma” aşamasında.

Gencecik kız, gencecik erkek…

İşsizlik, işe alımlarda adaletsizlik, aşağılanma, açlık, umutsuzluk, yaşamın giderek anlamsızlaşması, en çok genç nüfusu tehdit ediyor.

Genç bir çiftin, bir buçuk yaşındaki çocuklarını komşuya bırakıp intihar etmesi, bu ülkeyi yönetenlere bir şey anlatmıyor mu?

Her intihar, intihar edenin ülke yöneticilerine fırlattığı acı bir çığlık!

İşsizlik çığlığı…

Açlık çığlığı…

Çaresizlik çığlığı…

Bu çığlık giderek artıyor.

Duymuyor musunuz?

Kulaklarınız bu derece mi sağır?

Bu ülkede “iyimser” olmak için bir şey söyleyin.

Tek bir şey…

Her şey ayaklarımızın altından kayıp gidiyor, farkında değiliz.

Yazık ediyoruz bu ülkeye!