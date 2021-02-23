Bugün de böyle olsun! 

Bu hafta biz susalım, fıkralar konuşsun!

Temel'in fabrikasında çalışan Emine, iş arkadaşı güzel Fadime'nin patronla görüştüğünü görünce merakla sormuş;

“Ne konişiyidunuz Temel beylan?"

"Bu akşam beni evine yemağa tavet etti ama kebul etmedum!"

"Delirdun mi?" demiş Emine " Niye kebul etmedun?"

" Niyeti kötiyidi, Akşam yemeğine çağirup kafaltida ne yemek isteduğumi da sordi..."

Akşam yemeğine davet ettiği kıza ; Kahvaltıda ne yiyeceğini soran patronun niyetini Fadime anladı. Keşke Fadime kadar bizler de niyet okuyabilseydik…

Sayın Cumhurbaşkanı da yeni bir Anayasa yapılması çağrısı yapıyor.

Biz de, sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Cumhuriyetine bu güne kadar getirdiği yeniliklere bakınca Fadime gibi tedirgin oluyoruz.

En basit örneği, günlerdir tartıştığımız rektör ataması. Önceden rektör seçimde en çok oy alan 6 aday, YÖK tarafından 3’e indirilir ve bunlar arasından birisi Cumhurbaşkanınca atanarak rektör belirlenirdi. Biz de en çok oy alanın atanmaması demokratik değil diye eleştirirdik…

Sayın Cumhurbaşkanımız eleştirilerimizi haklı bulmuş olacak ki sorunu kökünden hallediverdi.

Artık çok şükür en çok oy alan adayın rektör atandı atanmadı diye demokratik bir tartışma söz konusu değil. Çünkü, rektör seçimini kaldırdılar. Rektör’ü artık doğrudan atayıverdiler. Bu şekilde olunca yeni atanan rektörlerin tamamı AKP lilerden oluyor.

Hiç evlenmemiş ve 50 yaşlarına gelmiş olan Emine otobüste parasını çaldırınca soluğu karakolda almış.

Komiser sormuş, ne şikayetin var ?

-Ne kada param varisa hepisini çaldiler komisarum!

-Olay nerede oldu?

-Belediye otoposinde efendum.

-Peki paran neredeydi?

-Sutyenumun içineyidi...

-Kızım, adamın elinin sütyeninin içine girdiğini hissetmedin mi?

"Hissetmedum olur mi tabiyi ki hissettum Komisarum? "Hemi da nasi hissetum ancak adamun niyetinun köti olduğuni ben ne bileyim ? "

Cumhuriyetimizin varlıkları, kazandırdıkları kazanımları gitmeden sütyene ve içindekilere sahip çıkmak lazım. Bazılarımız hala Emine gibi iyimser. Onun gibi olmayız inşallah …

Psikolog Temel'e genç bir kadınla küçük bir çocuk gelmiş. Kadın; Oğluma bir türlü söz geçiremiyorum, istekleri bitmek bilmiyor, ne versek daha fazlasını bekliyor. Her şeye tek başına o karar versin istiyor. Vallahi neredeyse çıldırmak üzereyim." Demiş.

Temel kendinden emin bir şekilde ;" Peçi Hanumefendiciğum" demiş " Siz şimdi bizi habu kuçuk beylan biraz yalağuz pirakun pakalum derdi neyimiş bi anliyalum."

Temel on dakika sonra kan ter içinde dışarı çıkıp, kadına bağırmış;" Hiç durmayin çabuk soyinun!"

Genç kadın ;" Niye soyunayım" demiş hayretle " Ben hasta değilim ki!"

"Soyinun dedum size " demiş Temel " öfkeyle “ Soyinun, çünkü habu uşaklan vakit kayibetmek boşina, soyinun da size yeni bi uşak yapalum!"

Evet, bakalım artık ihtiyacımız olanın; Yeni Anayasa mı, Yeni Saraylar mı, ülkenin varlığı ve birliği mi, Cumhuriyet erdemlerinin korunması mı… bir karar verebilecekmiyiz ?

Temel'in kaynanasını Paris'e götüreceğini duyan Dursun arkadaşına merakla sormuş ;

“Ula Temel uşağum, duyduklarum doğri mi? Hane sen kaynanandan nefret edeyidun!"

"Ne yapayım Uşağum" demiş, Kaynanam her gün ,Eyfel Kulesini görmeden Allah canumi almasun! diye dua edup duriyi. Hele oni bi gorsun bakalum, Ordan bi umudum var.

Eh, Temel gibi benimkisi de bir ümit işte...

İçinizden ümit, kalbinizden sevgi, yüzünüzden tebessüm eksik olmasın.