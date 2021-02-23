“Devletin valisi” gitti, artık valiler “cumhurbaşkanı temsilcisi”…

Çok pardon!

Son yıllarda eleştirdiğim valilerden özür diliyorum.

Ben kendilerini “devletin valisi” olarak görüyordum, “devletin valisi” gibi davranmadıklarından eleştiriyordum.

Meğer Türkiye’de yönetim sistemi temelden değişmiş de bizim haberimiz yokmuş.

“Bizim” derken; medyanın, muhalefetin, ülkenin dinamik kişi ve kurumlarının…

Hepimiz uyumuşuz.

İlk kez önceki gün SÖZCÜ’den Saygı Öztürk yazdı da öğrendik.

Yasa değişmiş, valiler “devletin” değil “cumhurbaşkanının” temsilcisi olmuş.

Yanlış anlaşılmasın, “yasa değişmiş” derken, değişiklik TBMM’de yapılmamış, tek bir kişinin imzasıyla KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile yapılmış.

Eskiden nasıldı, bugün nasıl?

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9’uncu maddesinde valilerin hukuki durumları görev ve yetkileri şöyle ifade ediliyordu:

“Vali, ilde devletin ve hükümetin temsilcisi ve ayrı ayrı her bakanın mümessili ve bunların idari ve siyasi yürütme vasıtasıdır.”

Görüldüğü gibi, kanunda “devletin valisi” tanımı ağırlıktadır.

2 Temmuz 2018’de çıkarılan 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “vali tanımı” değiştirilmiş, “Vali, ilde cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır” denilmiş.

Anlayacağınız, “devletin valisi” sizlere ömür!

“Devletin kaymakamı” da…

Kaymakamlar da artık ilçelerde “cumhurbaşkanının idari yürütme vasıtası”!

Dahası var

Vali ve kaymakam olmak, artık çok kolaylaştırıldı.

Öyle siyasal bilgiler veya hukuk fakültesini bitir, maiyet memurluğu, kaymakam vekilliği yap, sonra kaymakam olarak atan, başarılı olursan valiliğe geç, bütün bunları unutun!

Bütün bu saçmalıklar(!) artık “eski Türkiye’de” kaldı.

“Yeni Türkiye’de”, kaymakam ve vali olmak çok kolaylaştı.

Hele “vali” olmak…

Şimdi sıkı durun, yazdığımı okuyunca şaşkınlığınızdan taşkın hareketler yapmayın!

Türkiye’de 5 yıl SGK’lı çalışan herkes, “vali” olarak atanabilecek.

Evet, aynen böyle.

Kaymakam olmak biraz daha zor.

Beş yıl kamu görevi yapan her fakülte mezunu, “kaymakam” olarak görevlendirilecek.

Tabii, vali olabilmenin de kaymakam olabilmenin de “yazılı olmayan” kuralları var.

Sıralamaya çalışayım:

*Bir defa bu dönemde AKP’li olacaksın… Veya “vali ve kaymakamlık kapabilmek için” saf değiştirip AKP’ye geçeceksin.

*En tepedekine kayıtsız şartsız biat edeceksin. Söylediği her şeyi, yasalara ve etik kurallara uygun olsun olmasın, yerine getireceksin.

*AKP’lileri hoş tutacaksın, diğer partilere yüz vermeyeceksin.

*”İmam hatip okulu” çıkışlı olacaksın.

Benim aklıma geliverenler bunlar.

Devlette devamlılık da sona eriyor

Yasa değişikliğine şu da konulmuş:

Valiler cumhurbaşkanıyla göreve gelecekler, cumhurbaşkanının görevinin bitmesiyle görevlerinden ayrılacaklar.

Yani “devletin valisi” yok, “cumhurbaşkanının valisi” var.

Cumhurbaşkanı gidince, vali de koltuğundan kalkıyor, daha doğrusu yasaya göre kalkmak zorunda.

Dikkat ettiyseniz bu düzenleme de boşuna değil.

Vali ve kaymakamlara şu mesaj verilmek isteniyor:

Basit anlatımıyla, “Sizin vali ve kaymakamlığınız, benim görev süremle sınırlı. Beni ne kadar uzun süre bu makamda tutabilirseniz, sizin vali ve kaymakamlığınız da o kadar uzar.”

Gördüğünüz gibi, ortada artık devlet ve devletin sürekliliği diye bir şey kalmadı.

Ortada sadece “bir kişi” var, gerisi hikâye!

Yeni vali ve kaymakam profiline hazırlıklı olun

Uzun sürmez, yakındır, önümüzdeki günlerde farklı vali ve kaymakam profiline hazırlıklı olalım.

*Yandaş sanatçı ve yandaş sporcular…

*Bir önceki dönemin milletvekilleri veya bakanları…

*Seçilememiş milletvekili veya belediye başkan adayları…

*Partinin eski il veya ilçe başkanları…

*Görevleri sürecinde sürekli partinin isteklerini yerine getiren yargı mensupları, daire müdürleri…

*Partiye yüklü miktarda bağış yapan iş insanları…

*Tarikat şeyhleri…

Bir gün karşımıza “vali” veya “kaymakam” olarak çıkabilir.

Sonuç olarak…

Benim tespitim şu:

AKP, devleti tamamen ele geçirebilmek için ortada “kurum” ve “kural” bırakmadı.

Hepsini, yok etti.

Hepsini, tek kişiye bağladı.

Oysa devlet yönetiminde esas olan, kurallar ve kurumlardır.

Devlet, kurallar ve kurumlarla yönetilir.

Belirlenen kurallar vardır, herkes konulan kurallara göre görevini yapar.

Biz, kurumları ve kuralları yok etmekle toplum yapısına dinamit koyuyoruz.

Bu gidiş, iyi bir gidiş değil!