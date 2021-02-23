Ekonomik kriz tutuklu ve hükümlü sayısını artırdı!

Türkiye’nin ekonomisi inişli çıkışlıydı…

Bir de geçen yıl Mart ayında başlayan pandemi süreci, her şeyi allak bullak etti…

Ekonomi daha da bozuldu…

Her şeye zam üstüne zam geldi…

İşyerleri kapandı…

İşsizlik arttı…

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Geçen yıl nisan ayında af çıktı, cezaevleri boşaltıldı…

Çıkarılan afla 100 bini aşkın tutuklu ve hükümlü tahliye edildi.

Ancak aradan bir yıl geçmeden cezaevleri yine doldu.

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Tutuklu ve hükümlü sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10.1 artarak 291 bin 546 kişiye çıktı.

Ekonomik kriz nedeniyle borcunu, kredisini, çekini, senedini ödeyemeyen ve icra-iflas kanununa muhalefetten tazyik hapsi verilenler, 4'üncü sıraya yükseldi.

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Cezaevlerinde ilk sırada;

Yüzde 15.2 ile hırsızlık,

Yüzde 12.4 ile yaralama,

Yüzde 7 ile uyuşturucu ticareti ve

Yüzde 5.4 ile ekonomik suçlardan tutuklu ve hükümlüler yer alıyor.

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Sözcü gazetesinde bir haber vardı… Sizinle paylaşmak istiyorum… CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak tarafından hazırlanarak MYK'ya sunulan raporda, şu bilgilere yer verildi:

DÜNYADA İLK SIRADAYIZ

“Nüfusa oranla cezaevindeki tutuklu ve hükümlü sayısında dünyanın ilk sıralarındayız. 2019'da 12 yaş ve üzeri her 100 bin kişiden 430'u cezaevinde.

10 yıl önce bu sayı her 100 bin kişide 163 olmuştu.

2010'dan bu yana her 100 bin kişilik nüfusta tutuklu ve hükümlü olarak cezaevine girenler yüzde 260 arttı.

Türkiye'nin 4 katı nüfusa sahip 300 milyonluk ABD'de ise her 100 bin kişinin 754'ü hapiste.”

EVDEN AYÇİÇEK YAĞI ÇALIYORLAR

Erdoğan Toprak'ın hazırladığı rapora göre, cezaevlerinde yatanların büyük çoğunluğunu hırsızlar oluşturuyor.

Artık insanlar kuyumcu vitrinindeki sahte-imitasyon bileziği çalmak için bile hırsızlık yapıyor.

Eve giren hırsızlar ayçiçek yağı çalıyor.

Ayrıca genç işsizlik oranı çok yüksek olduğu için uyuşturucu ticareti de yaygın suçlar arasında.

İcra nedeniyle hapiste yatan esnaf, çiftçi, iş insanı sayısı da az değil.

Muhtarlıklarda icra tebligatları dağ gibi yığılmış vaziyette.”

SUÇ ORANLARI ARTIYOR

CHP’li Erdoğan Toprak’ın raporunu yukarıda okudunuz…

Rapora göre geçen yıl Nisan ayında çıkarılan afla 100 bin kişi tahliye edildiği halde, geçen yıl tutuklu ve hükümlü sayısı yüzde 10.1 artarak 291 bini geçti...

Yani bunca kişi cezaevlerinden çıkartıldığı halde, suç oranı daha da armış…

Geçen yıl Kocaeli’de 51 kişi intihar etti…

2021’in ilk iki ayında, 13 kişi canına kıydı…

Bu da gösteriyor ki, ekonomik şartlar insanları intihara sürüklüyor…

Ekonomik sıkıntı sonrasında suç oranları artıyor da, artıyor…

Türkiye’yi yönetenlerin, bu tabloyu iyi irdelemesi lazım…

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İzmit Belediyesi’nden ’İzmit Çarşısı’ uyarısı

İzmit Belediyesi, ’İzmit Çarşısı’ adı ile Google Play Android ve Apple mağazalarında telefon uygulaması olarak açılan, üzerinde İzmit Belediyesi logosu bulunan sahte uygulamaların İzmit Belediyesi ile bir ilişiği olmadığını ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini duyurdu. İzmit Belediyesi ve Good4Trust işbirliği ile hayata geçirilen ve yerel kalkınma adına büyük bir adım olan İzmit Çarşısı’na vatandaşlar, good4trust.org veya izmitcarsisi.org adresleri üzerinden ulaşabilir.

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AŞINLANMA oranları artıyor

Ajans Press’in, Flourish verilerinden elde ettiği bilgilere göre, ülkelerin nüfusuna göre Koronavirüs aşılanma oranları belli oldu. Böylelikle nüfusa göre en yüksek yüzdenin 45,4 ile İsrail’de olduğu görülürken, ikinci sıraya yüzde 23,9 ile İngiltere, üçüncü sıraya yüzde 17 ile Bahreyn, dördüncü sıraya yüzde 12,3 ile ABD, beşinci sıraya da yüzde 12,1 ile de Şili’nin yerleştiği kaydedildi. Veriler gün gün değişkenlik gösterirken Türkiye’de ise nüfusa oranla aşılanma yüzde 5,9 olarak kayıtlara geçti. Bu oran 1 ay önceye bakıldığında yüzde 0,7 olarak görülmüştü.

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Mesaide öpücük kovulma sebebi!

Gönül ilişkisi yaşadığı mesai arkadaşını iş yerinde öpmeye kalkışan işçi tazminat ödenmeden kovuldu. Bakırköy İş Mahkemesi’nin ‘tazminat almalı’ kararı Yargıtay’dan döndü. Yüksek Mahkeme’nin kararı, iş yerinde mesai arkadaşıyla gönül ilişkisi yaşayıp ahlaka mugayir davranış sergileyenler için emsal teşkil edecek. Siz, siz olun… Böyle bir hataya düşmeyin.