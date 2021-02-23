Vali olmak kolay mı ?

Bu kentte, Hüseyin Meydanoğlu’dan bu yana, -bir iki istisna hariç- görev yapan tüm valileri yakinen tanıma olanağım oldu.

Siyasal Bilgiler Fakültesi (MÜLKİYE) mezunu olarak, 1974 yılından itibaren uzun yıllar, değerli büyüğüm, emekli Vali Muavini Hüsmen Erdoğan ile birlikte “Mülkiye’nin kuruluş yıldönümü” 4 Aralık’larda, Kocaeli’de Mülkiye Geceleri’ni düzenledik.

Anılarımda iz bırakan çok değerli Valiler gördüm.

Vali olmak kolay iş değil.

Mülkiye ya da Hukuk Fakültesi mezunu olacaksın. Sonra, Kaymakam adayı olarak staj ve Maiyet Memurluğu dönemi. Ardından, Kaymakam Vekilliği, pek çok ilçede Kaymakamlık.

Valilik, büyük ölçüde mevcut siyasal iktidarın DEVLET YÖNETİMİ anlayışına ve siyasal değerlerine bağlı bir görev!

Evet, Valiler siyasal iktidara yani Merkezi İdare’ye bağlı olarak çalışırlar.

İlk amirleri İçişleri Bakanı’dır.

Bizim ülkemizde, gelmiş geçmiş siyasal iktidarlar, kendi siyasal çıkarlarına göre vali seçerler! Ankara, emekliliklerini bekleyen, çoğu hiçbir görev yapmayan MERKEZ VALİLERİ ile doludur!

Ancak, iyi bir eğitim sürecinden geçmiş, kendi çabalarıyla “Devlet Deneyimi” kazanmış, “Ben öncelikle bu ülkenin VATANDAŞLARININ hizmetindeyim. Benim asıl rehberim Anayasa, Yasalar ve VİCDANIMDIR” diyen Valilerimiz de vardır.

İşte, bu tür valilere “DEVLET ADAMI” denir!

Bu niteliğe sahip olan Valiler, siyasal iktidardan aldıkları emirleri “Anayasaya, yasalara uygun” ise elbette yerine getirirler. Ancak, Anayasa ve yasalara aykırı emirleri reddetme olanakları da vardır.

Çünkü; “KANUNSUZ EMİR OLMAZ!”

Kanuna uymayan bir emri yerine getirmek, “suça ortak olmak” demektir.

Eğer, HUKUK DEVLETİ kuralları işliyorsa, YARGI bağımsızsa, Yargı gücü yasa dışı emri vereni de uygulayanı da yargılar!

Gerçek bir Hukuk Devleti’nde Yargı Anayasa ve yasalara aykırı karar veremez. Yargı, “TÜRK MİLLETİ” adına karar verir.

Geçen gün, bir gazetede “YÜZME İLE KAYAK ARASI YARIM SAAT” diye bir haber yayımlandı.

Rahmetli Hüseyin Öğütçen valimizi anımsadım.

Antalya’da Vali olarak görev yaptığı sürede “SAKLIKENT” kayak merkezi mucizesini gerçekleştiren kişiydi.

O Hüseyin Öğütçen, Gönen Kaymakamlığı sırasında “Gönen Kaplıcalarını” ortaya çıkaran ve Gönen’e gönenç kazandıran yöneticiydi.

1981’de İzmir Valisi olunca, İzmir Körfezi kirliliğini önlemeye yönelik ilk projenin sahibi ve uygulayıcısı ve Balçova Özel İdare Termal Tesisleri’nin kurucusuydu.

Öğütçen, 10 Şubat 1984’de, İzmir’den Kocaeli Valiliğine atandı. Yalnızca 1 yıl 4 ay görevde kalabildi. Ama o süre içinde “Keltepe” diye isim verdiğimiz ama hiç bilmediğimiz yeri “KARTEPE” olarak kış sporları ve turizmine açan, ilk ve önemli adımı atan yöneticimiz oldu.

Öğütçen’le sıcak bir “ağabey-kardeş” ilişkimiz vardı. O’nun, idarecilik yıllarını içeren ve 6 Ocak 2005’de imzalayarak bana armağan ettiği “Bir İdarecinin Zamanla Yarışı” adlı, kimi satırlarının altını çizerek okuduğum anı kitabını tekrar okumaya başladım.

Bu ülke, Turgut Özal; “Vali Bey çök, çök” dediğinde, “Devlet çökmez efendim” diyebilen onurlu valileri de gördü, makam koltuğunu siyasetçilere verip, emir eri gibi yanında hazırolda bekleyenleri de!

Hani, güzel bir atasözümüz var;

“Sel gider kumu kalır, insan ölür eseri kalır” diye.

Eserleriyle ÖLÜMSÜZLÜĞÜ yakalayan, VATANDAŞININ VALİSİ olduğunu unutmayan valilerimize saygıyla…