1 tane portakal 2.60 TL

Şeker hastalığı tedavisinde kullanılır.

Cilt yaşlanmasını engeller.

Böbrek taşı oluşumunu engeller.

Kansızlık tedavisinde kullanılır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kan basıncını dengeler.

Kötü kolesterolü düşürür.

Kalp sağlığı için birebirdir.

Yukarıda saydıklarım, portakalın faydalarından bazıları. Bilindiği gibi portakal aynı zamanda kış aylarında vazgeçilmez bir C vitamini kaynağıdır. Son derece önemli bir meyve ve uzmanlar kış aylarında bu meyvenin mutlaka tüketilmesi gerektiğini söylüyorlar.

Ama bir kilo portakalın fiyatı 10 lira…

Tanesi yaklaşık 2.6 TL’ye geliyor. Büyük bir portakal alırsanız da tanesi 3-3,5 TL’ye tekâmül ediyor.

Ekmeğin fiyatı arttı diye yer gök inliyor, valilikler devreye giriyor, fiyat yüksek bulunduğu için dava açılıyor. Fırıncılar hammadde, personel ve enerji giderlerini kalem kalem yazıp neden zam yaptıklarını açıklamak için çırpınıyor.

Ama tarladan 1.05 TL çıkış fiyatı olan portakal pazarda ve markette 10 TL’ye satılıyor. Hesabını soran yok…

Corona virüse karşı dünya çapında 'savaşçı' doğal gıdalar arasında gösterilen narenciye fiyatındaki artış, narenciyeye en çok ihtiyacımız olduğu dönemde ateş pahası rakamlara satılıyor. Bu yıl rekoltesi yüzde 20’nin üzerinde düşen portakalı, 8 liranın altında satın almak imkansızlaştı. İyi bir portakalın fiyatı ise 10 TL’nin üzerinde.

İtalyan opera sanatçısı Cihan Hastanesini tercih etti

İtalya'nın Floransa eyaletinde Opera Sanatçısı olan İvo Burlini, saç ekimi için Cihan Hastanesini tercih etti. Floransa'nın Montecatini Terme bölgesinde yaşayan İvo Burlini'ye, dünyada ilk yapılan hastane olan Santa Maria Nuova Hastanesinde görev yapan yakını Waldemar Wendrowicz eşlik etti. Cihan Hastanesi yöneticileri misafirleri ile yakından ilgilendi. Kocaeli’yi çok sevdiklerini, beğendiklerini, yine geleceklerini belirterek İtalyan konuklar kentimizden memnun ayrıldı. Cihan Hastanesi Genel Müdürü Op.Dr. Uğur Doğan ise sağlık turizminin önemine değinerek, kaliteli hizmet ve hasta memnuniyetinin tek temel hedefleri olduğunu, bu memnuniyetler sonucunda Sağlık Turizmine önemli ölçüde katkı sağlayacak çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Ne olacak bu kent trafiği

D-100 ve D-130 karayolları, kent trafiğini kaldıramaz bir hale geldi. Körfez- İzmit, Gölcük İzmit yönleri karşılıklı olarak yoğun trafiğe maruz kalıyor.

Hayatın kısıtlandığı, okulların kapalı olduğu bu dönemde bile, böylesi bir yoğunluk yaşayan trafiğin, normalleşmenin ardından ne hale geleceğini çok merak ediyorum.

Artık ne ana yollar ne ara yollar Kocaeli’nin trafiğini kaldıramıyor. 14 kilometrelik Gölcük İzmit arasını 30 dakikada, 15 kilometrelik Körfez – İzmit arasını 30 dakikada gidebiliyoruz. Eğer bu güzergahı toplu taşımayla yapıyorsanız süre daha da artıyor. Zaman zaman bir saati geçen sürede bu yolu kat edebiliyoruz.

Esnafa pandemi sonrası geri ödemeli kredi verilsin

Covid-19 salgını nedeniyle hepimiz olumsuz günler geçiriyoruz. Maddi manevi zararlara uğradık. Ancak bazı meslek gruplarının yaşadığı olumsuzluklar ise çok daha fazla oldu. Kahveciler, kafe işletmeleri, kantinler ve benzeri işletmeler aylardır kepenk açamadı. Gideri devam eden ancak tek kuruş geliri olmayan bu esnaflara özel bir pandemi kredisi verilmesi gerekiyor.

Bu insanların ayakta kalabilmesi, geçimlerini sağlayabilmeleri için özel bir kredi tahsis edilmeli. Geri ödemesi, pandeminin bitişinden bir ay sonra başlayacak şekilde planlanması gerekiyor.

Krediler her ne kadar ötelemeli olsa da, süreç devam ettikçe bu işletmeler kredilerini ödeyemez. İş yerini açmayan esnafın para kazanma olasılığı yok. Bu yüzden verilen kredinin faizsiz ve pandeminin bitiminden bir ay sonra başlayacak şekilde ayarlanmalı.