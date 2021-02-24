Doğa, beyaz gelinliğine büründü. Her yer bembeyaz kar. Karın yağması sevindirici.

Barajlarda su seviyesi yükseldi. Susuz kalma tehlikesi azaldı. Toprak, yer altında eriyen kar sularını depolayacak ve ihtiyaç halinde bizlere sunacak. Kar yağması bu yönden iyi. Fakat ısınma sıkıntısı ve gıda bulmada zorlananlar için iyi değil. Hele aç kalan hayvanlar için kar büyük dert. Onları besleyerek onlara karşı insanlık görevimizi tam yerine getirebildik mi bilemiyorum.

Yolların kapanması, buzlanması, yolda kalanlar ayrı sıkıntı. Kar keyfini sürenler, bunları da düşünmesi gerekir.

Çocuklar için kar daha başka bir türlü zevk. Kızak kaymaları, kartopu oynamaları, kardan adam yapmaları ve çeşit çeşit oyun çıkarmaları onları sevindiriyor.

Evimin penceresinden karla kaplı sokağa bakarken hafif eğimli olan sokakta kızak kayan çocuklar bana neşe veriyorlardı. Bir de baktım ki karı kürüyen aracı kartopuna tuttular. Sürücü kendine doğru gelen kartoplarından verimli çalışamıyordu. Pencereden yüksek sesle çocukları ikaz ettim. Verdikleri cevap enteresandı. Kar kürüyen araç bizim kayma alanımızı bozuyor diyorlardı. Ben de kürüme aracını kullana şoföre uygun bir yere karları yığarak çocuklara kayma alanı yapmasını söyledim. Fikrimi doğru buldu. Uygun bir köşeye karları yüksek bir tepe şeklinde yığdı ve böylece çocuklara kayma imkânı sağladı. Çocuklar aracı kartopuna tutmayı bıraktı ve buruda kaymaya başladılar.

Çocukların kuş cıvıltısı gibi seslerine dayanamayıp yanlarına indim. Yol kenarlarına yığılmış karlardan kardan adamlar yapmışlardı. Her kardan adam bir psikolojik anlatım taşıyordu. Çocuk dünyasını anlamayan bu kardan adamların ifade ettiği manayı anlamazdı.

Bir kardan adamın kollarında kitap vardı. Sanki okuyordu. Yanında duran çocuğa bunun ne demek olduğunu sordum. O da zevkle izah etti: “Bu adam benim okuldaki öğretmenim. Tuttuğu kitapla bize ders anlatıyor. Korona yasakları dolayısıyla okullar tatil. Okulumu ve öğretmenimi çok özledim. Okullar açılsa da gitsem.”

Bir başka kişi kardan bir odacık yapmış ve içine çocuğuyla oturmuş. Bunun manası ne diye sorduğumda: “Evimiz yok, evimiz olsun diye içinde dua ediyoruz” dedi. Ben de bunun için çalışmanız gerekir dediğimde “Çalışıyoruz” şeklinde cevapladı.

Bir anne kucağında kardan yaptığı küçük çocuğu tutuyor. Ağzında da emzik var. Belli ki çocuk sahibi olması duasında bulunuyor. Ona bir şey sormaya çekindim.

Sokak kenarlarında çeşitli şekillerde yapılmış diğer kardan adamlar var. Bunların her birisi bir psikolojik durumu ifade ediyor.

Dünyada çocuk olacaksın. Onların bambaşka bir dünyaları var. Ben de onlarla birlikte biraz çocukluğumu yaşadım.

Karın keyfi başka.

Kar, şairlere, yazarlara ve sanatkârlara ilham kaynağı da olmuştur. Bu konuda yazılmış eserler çoktur.

Herkese sağlıklı günler…