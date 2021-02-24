Mutlaka kulaklar çekilmeli…

İnegölspor takım-makım değil…

Bizimkiler hiç değil…

Böyle bir takıma karşı bu kadar mahkum oynamak ve ilk yarıyı 2-0 yenik kapamak hiç mi hiç yakışmadı…

Bahar havası çarptı desem, İnegöl’ü çarpmadı mı ?..

Ardamlar iki pas yapamadı ama evlere şenlik bir orta saha ile rahatça gelip, evlere yenlik forvetleriyle biri penaltıdan olmak üzerek olayca golünü attı…

Mustafa Reşit Akçay, forvet arkasında yürekten oynayan tek oyuncusu Benhur’u salmış sahaya, o da sakatlanınca, çöktü kaldı…

Tüm oyun disiplini bozuldu…

Duruma müdahil olamadı…

Buna bir de Bahattin gibi sahada ruh gibi gezinen çocuk eklenince, sistem-mistem hak getire…

Kaldık Burak’a…

Muhteşem de henüz muhteşem oylamadı, kolay değil…

9 ay içerisinde, 3.Lig’den Süper Lig’e git…

2.Lig’e dön…

Çocuğun başı döndü…

O da dün boğuştu durdu ama, yetmedi…

Yoksa bizim Süleymanımız, bu maçı tek başına alırdı…

Biraz daha zaman gerekiyor…

Umudumuz o…

Dünkü maçta, Kemalcan ileriye çıkıp golü atarken, yedikleri goldeki hatalarını da kapatmış oldu…

Borcunu ödedi…

İnegöl’de alınan beraberlik ve puan, son dakikada da gelse, bu futbola çok fazla bile…

Bunun için bir puan hiç yoktan iyidir diyorum…

Şimdi Afyon ile maçımız var…

Dünkü futbol beni ürküttü…

Afyon ile ilk maçı hatırlıyorum da, Bayram’ın getirdiği bir üç puandı…

Dünkü maçta da Bayram inanılmaz kurtarışlar yaptı…

Yoksa fraklı yenilgi alırdık…

Şimdi o da cezalı…

Bakalım başımıza ne gelecek…

Pazar Afjet Afyon…

Perşembe Niğde Anadolu FK…

İki maç da sahamızda oynanacak…

Öyle ya da böyle 6 puanı almak zorundayız…

Şampiyonlar Ligi’nde takımını 2.Tur’a çıkarmış bir Mustafa Reşit Akçay’ın takımı bu olamaz…

Olmamalı…

Kulaklar çekilmeli…

Önlem alınmalı…

Ders almayanlar da hemen kenara çekilmeli…

Israr edilmemeli…

Mesleğine saygısı olmayana bu camianın hiç saygısı olmaz…

Burası Kocaelispor…

Birilerinin bunu futbolculara hatırlatması gerekiyor…

Öyle değil mi Engin Koyun ?..

Bari siz yüzümüzü güldürün…

Kocaelispor dün berabere kaldı…

Perşembe mesaisinde bugün Belediye Derince ve Gölcükspor iç sahada, Darıca deplasmanda sahaya çıkacak…

Derince, Hopa’yı konuk edecek…

Gölcük sürpriz takım Şile Yıldız’ı ağırlayacak…

Darıca, Kızıl Körfez’de İskenderun karşısına çıkacak...

Üçünden de galibiyet bekliyorum…

Olmadı, üçünden de yenilmemelerini bekliyorum…

Kritik haftalara giriyoruz…

Artık kayba tahammülümüz yok…

Haydi bakalım…