1811 kişi, sağlık çalışanına  şiddetten hapis cezası aldı!

Pandemi döneminde, sağlıkçılar hep ön plandaydı…

Hep alkışladık…

Ama hükümet, onlara yeterince destek vermedi…

Sağlıkçılar bir yandan insan hayatını canla başla kurtarmaya çalışırken, diğer yandan da şiddete maruz kaldı…

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sağlıkçılara yönelik şiddet olaylarını, soru önergesiyle TBMM gündemine getirdi. Gürer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde “Son 5 yılda hastanelerde sağlık çalışanlarına yönelik meydana gelen şiddet olaylarının sayısı kaçtır? Önlenmesi adına ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Son 5 yılda hastanelerde sağlık çalışanlarına karşı yaşanan şiddet olayları sonucunda ölen ya da yaralanan sağlık çalışanı sayısı kaçtır? Kaç kişi tutuklanmış olup kaç saldırgan ceza almıştır?” şeklinde sorular yöneltti.

3 BİN 64 KİŞİYE ADLİ PARA CEZASI

Önergeye yanıt veren Bakan Koca, “Aralık 2015- Eylül 2020 tarihleri arasında sağlık kurum ve kuruluşlarında, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet nedeni ile yapılan Beyaz Kod başvurularının 18.358’ inin soruşturması devam etmekte olup, yargılaması sonuçlanan dosyalarda 3064 adli para cezası, 1811 hapis cezası verilmiştir” dedi.

BEYAZ KOD

Sağlık Bakanı Koca, sağlık kuruluşlarında güvenlik tedbirlerinin arttırılması (güvenlik görevlisi ve güvenlik kamerası sayılarının arttırılması ve benzeri), çalışan güvenliği birimlerinin kurulması, hizmet sunumun iyileştirilmesi, fizik yapıların nitelikli hale getirilmesi, beyaz kod birimlerinin kurulması, eğitim ve farkındalık oluşturulması gibi birçok önleyici tedbir alındığını da belirtti.

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Hukuki düzenlemelerden de bahseden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yapılan düzenlemelerle, sağlık çalışanına karşı işlenen suçların soruşturma aşamasının etkinliğinin arttırılması, sağlık çalışanlarına karşı suç işlenmesinde caydırıcılık sağlanması, sağlık çalışanı açısından alınan koruyucu tedbirler ile mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlanmıştır” dedi.

ALO 113 TELEFON HATTI

Bakanlık bünyesinde şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına yönelik 14 Mayıs 2012 tarihinde ‘’Beyaz Kod Birimi” kurulduğunu hatırlatan Bakan Koca, tüm sağlık çalışanlarının anında ulaşabilmeleri için 7 gün 24 saat hizmet veren ‘’Alo 113” telefon hattı tahsis edildiğini, böylelikle şiddet vakalarında şiddete uğrayan sağlık çalışanının Beyaz Kod başvurusunun anında alınıp hukuki sürecin ivedilikle başlatılmasının sağlandığını ifade etti.

SAĞLIKÇILARA ŞİDDET AKIL DIŞI

CHP’li Gürer de şiddetin hiçbir alanda kabul edilemeyeceğini belirterek, “Sağlıkta şiddet bir akıl tutulması olmalı. Sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi de gerekmektedir. Ayrıca 500 bine yakın sağlık eğitimi almış olan ancak farklı branş mezunu kişiler atama bekliyorlar. En az 60 bin sağlıkçının bir an önce ataması sağlanmalıdır” dedi.

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CHP’li Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çarpıcı bilgiler verdi…

Bakan Koca, son 5 yıl içinde 1811 kişinin sağlık çalışanlarına yönelik şiddet nedeniyle hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Bakan Koca, ayrıca 3 bin 64 kişinin de adli para cezasıyla cezalandırıldığını belirtti.

Sağlık çalışanlarına her zaman gerekli desteği vermeliyiz…

Yukarıdaki tablo, hiçte iç açıcı değil.

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’İzmit Çarşısı’ uyarısı

İzmit Belediyesi, ’İzmit Çarşısı’ adı ile Google Play Android ve Apple mağazalarında telefon uygulaması olarak açılan, üzerinde İzmit Belediyesi logosu bulunan sahte uygulamaların İzmit Belediyesi ile bir ilişiği olmadığını ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini duyurdu. İzmit Belediyesi ve Good4Trust işbirliği ile hayata geçirilen ve yerel kalkınma adına büyük bir adım olan İzmit Çarşısı’na vatandaşlar, good4trust.org veya izmitcarsisi.org adresleri üzerinden ulaşabilir.

AŞINLANMA

oranları artıyor

Ajans Press’in, Flourish verilerinden elde ettiği bilgilere göre, ülkelerin nüfusuna göre Koronavirüs aşılanma oranları belli oldu. Böylelikle nüfusa göre en yüksek yüzdenin 45,4 ile İsrail’de olduğu görülürken, ikinci sıraya yüzde 23,9 ile İngiltere, üçüncü sıraya yüzde 17 ile Bahreyn, dördüncü sıraya yüzde 12,3 ile ABD, beşinci sıraya da yüzde 12,1 ile de Şili’nin yerleştiği kaydedildi. Veriler gün gün değişkenlik gösterirken Türkiye’de ise nüfusa oranla aşılanma yüzde 5,9 olarak kayıtlara geçti. Bu oran 1 ay önceye bakıldığında yüzde 0,7 olarak görülmüştü.

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Mesaide öpücük

kovulma sebebi!

Gönül ilişkisi yaşadığı mesai arkadaşını iş yerinde öpmeye kalkışan işçi tazminat ödenmeden kovuldu. Bakırköy İş Mahkemesi’nin ‘tazminat almalı’ kararı Yargıtay’dan döndü. Yüksek Mahkeme’nin kararı, iş yerinde mesai arkadaşıyla gönül ilişkisi yaşayıp ahlaka mugayir davranış sergileyenler için emsal teşkil edecek. Siz, siz olun… Böyle bir hataya düşmeyin.

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Futbola yeni gelir

kapısı: Dijital para

Dijital paralar kulüpler için yeni bir gelir elde etme aracı oldu. Bitcoin'deki hızlı artış ile birlikte gündeme oturan dijital paraları, şimdi de spor kulüpleri kullanmaya başladı. Türkiye'de kulüpler arasında ilk olarak Karşıyaka dijital para çıkardı. Karşıyaka Spor Kulübü çıkardığı 10 milyon adet dijital parayı taraftarlarına sattı. Anlaşılan bu dijital para uygulaması, ilerde yeni bir sektör olacak. Bakarsınız bir gün Kocaelispor da bu sisteme geçer.

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Sosyal harcama

liginde diplerdeyiz

Ülkelerin insani gelişmişlik seviyesinin artmasında en önemli etken olan kamunun sosyal harcamalarında Türkiye, OECD ülkelerinde en düşük orana sahip iki ülkeden biri.. Fransa sosyal yardımlara milli gelirin neredeyse üçte birini harcayarak bu ligin şampiyonluğunu elinde tutarken, OECD ortalaması yüzde 20 olarak gerçekleşti. Ligin en altında ise yüzde 12 ile Türkiye ve yüzde 7.5 ile Meksika var. Raporda Covid-19 sonrası dönemde ülkelerin bütçeden sosyal harcamalara ayrılan payı artırmasının yeni normal inşa edilirken sosyal adaletsizliklerin azaltılabilmesi yolunda büyük katkı sağlayacağı vurgulandı. Türkiye’nin ayırdığı pay az olduğuna göre, pandemi sonrası adaletsizlik artacak gibi…