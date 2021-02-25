AKP’li Ali Korkmaz ve Kent Konseyi Başkanlığı!

Kent Konseyleri, oldum olası hep belediyelerin arka bahçesi olmuştur…

Belediye başkanı hangi partili ise, Kent Konseyleri de o belediyenin güdümündedir…

KENT KONSEYİNİN GÖREVLERİ

Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşerilik hukuku ve ortam yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,

Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,

Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasında katkıda bulunmak,

Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcıların, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,

Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal vb. değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,

Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,

Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,

Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak

Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,

Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamaktır.

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Kent Konseylerinin herhangi bir yaptırım gücü yoktur…

Belediye başkanına tavsiye niteliğinde önerilerde bulunurlar.

Kocaeli Kent Konseyi’ni, sadece Kent Bayramlaşmasına yakın bir zamanda, davetiye dağıtımında görürüz.

Diğer zamanlarda, ortalıkta gözükmezler.

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Kocaeli Kent Konseyi’nin kongresi önceki gün yapıldı…

Mevcut başkan Adnan Uyar, görevi bıraktı.

Yerine Ali Korkmaz aday oldu…

Korkmaz, bir dönem AKP İzmit İlçe Başkanlığı yaptı…

Adı İzmit Belediye Başkan aday adaylığı için de geçti…

Hatta AKP İl Başkanlığına da yakıştırıldı.

Korkmaz eğitimcidir.

Bilgilidir, donanımlıdır.

Bilnet Okullarının sahibidir.

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Korkmaz, Kocaeli Kent Konseyi Başkanlığına aday oldu ve seçildi.

Görevi Adnan Uyar’dan aldı.

Korkmaz, gerek partisinde, gerekse diğer siyasi partiler arasında saygı duyulan, dürüst kişiliği ile bilinen, adı akçeli işlere karışmayan birisi.

Benim de sevdiğim, saygı duyduğum birisi.

Bence AKP İzmit İlçe Başkanlığı yapan, adı belediye başkanlığı ve il başkanlığı için geçen Korkmaz’a bu görev, biraz zayıf kaldı.

Korkmaz’ın daha önemli mevkilerde, daha önemli görevlerde olması gerektiğini düşünüyorum…

Ali Korkmaz’a yeni görevinde başarılar dilerken, kendisini çok daha önemli mevkilerde görmek istediğimi söylemek isterim.

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Başkan Aygün’ün seçimi

kazanma sırrı belli oldu

31 Mart 2019’da Derince’de yapılan belediye seçimini AKP’li Zeki Aygün kazandı… CHP’nin adayı Sertif Gökçe’ye 1200 civarında fark attı… Aygün, şu sıralar aspir yağının tanıtımını yapıyor. Aygün, bir konuşmasında, “CHP’nin adayı Sertif, benim için 10-15 gün dolaşır, sonra yorulur demişti. Ben aspir yağını kullandım, bu sayede seçim süresince her yeri gezdim” dedi… Yani, Başkan Aygün’ün seçimi kazanma sırrı, Aspir Yağı…

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AKP’li Hasan Ayaz

Koordinatör oldu

AKP, eski belediye başkanlarını, eski ilçe başkanlarını koruyup, kolluyor. Onlara her türlü desteği veriyor… Kimisini belediyenin şirketlerinde yönetim kurulu üyesi yapıyor, kimisini danışman, kimisini koordinatör yapıyor. Son olarak AKP İzmit eski İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın koordinatörü oldu. İzmit, Derince, Körfez Kandıra’dan sorumlu olacak. Hasan Ayaz’ın öz geçmişine baktım. 1974 İzmit doğumlu. Yeniköy İlkokulu ve İzmit İmam Hatip Lisesinin ardından Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Hayırlı olsun.

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İhracat % 4,5 azaldı,

ithalat % 33,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü önceki gün genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre Kocaeli’de ihracat 2020 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre % 4,5 azalarak 805 milyon 926 bin dolar, ithalat % 33,3 artarak 1 milyar 050 milyon 204 bin dolar olarak gerçekleşti. Yani üretim olmadığı için ihracatımız azaldı, ithalatımız arttı…

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İlimizde araç sayısı

422 bin 979 oldu

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, ilimizde Trafiğe Kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 422. 979 oldu. Araç türlerine bakıldığında ise 251.929 otomobil, 9 424 Minibüs, 7039 Otobüs, 78100 Kamyonet, 23 591 Kamyon,33 181 Motosiklet, 18 404 Traktör, 1 311 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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Dünyanın en mutlu

ülkesi hangisi?

2020 Yılı Dünya Mutluluk Raporuna göre 156 ülkeyi kapsayan incelemede Finlandiya dünyanın en mutlu ülkesi oldu. Türkiye’de ise mutluluk oranları düşüşe geçti. Türkiye’nin ise bu listeye 93’üncü sıradan giriş yaptığı görüldü. Türkiye’deki bireylerin 48,2’sinin mutlu olduğunu belirtirken, bu rakam geçmiş yıllarla kıyaslandığında ise 2019 yılında yüzde 52,4, 2011 yılında ise yüzde 62,1 olarak kaydedildi. Dünyada en mutlu ilk 10 ülkesi ise şu şekilde sıralandı; Danimarka, İsviçre, İzlanda, Norveç, Hollanda, İsveç, Yeni Zelanda, Avusturya ve Lüksemburg. Mutluluk endeksleri oluşturulurken, kişi başına düşen gelir, sosyal destekler, sağlıklı yaşam süresi, güven, cömertlik, sosyal özgürlükler gibi parametreler göz önünde bulunduruldu.

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İkinci el cihazların % 90'ında

bilgilerin kaldığı tespit edildi

Her yıl yeni modellerin çıktığı teknoloji dünyasında devamlı olarak yeni bir cihaz satın almak büyük maliyet gerektiriyor. Bu nedenle çoğu tüketici paradan tasarruf etmek için ikinci el cihazlara yöneliyor. Ancak Kaspersky uzmanları tarafından yapılan son araştırmalar bu cihazların büyük çoğunluğunun satılmadan önce silinmediğini ve önceki sahiplerin bilgilerini üçüncü tarafların erişimine açık hale getirdiğini ortaya koydu. Kaspersky araştırmacıları, iki ay içinde bellek kartları ve sabit sürücüler gibi 185'in üzerinde depolama ortamı cihazını analiz etti ve % 90'ında eski sahibine ait veriler buldu.

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Futbola yeni gelir

kapısı: Dijital para

Dijital paralar kulüpler için yeni bir gelir elde etme aracı oldu. Bitcoin'deki hızlı artış ile birlikte gündeme oturan dijital paraları, şimdi de spor kulüpleri kullanmaya başladı. Türkiye'de kulüpler arasında ilk olarak Karşıyaka dijital para çıkardı. Karşıyaka Spor Kulübü çıkardığı 10 milyon adet dijital parayı taraftarlarına sattı. Anlaşılan bu dijital para uygulaması, ilerde yeni bir sektör olacak. Bakarsınız bir gün Kocaelispor da bu sisteme geçer.

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Sosyal harcama

liginde diplerdeyiz

Ülkelerin insani gelişmişlik seviyesinin artmasında en önemli etken olan kamunun sosyal harcamalarında Türkiye, OECD ülkelerinde en düşük orana sahip iki ülkeden biri.. Fransa sosyal yardımlara milli gelirin neredeyse üçte birini harcayarak bu ligin şampiyonluğunu elinde tutarken, OECD ortalaması yüzde 20 olarak gerçekleşti. Ligin en altında ise yüzde 12 ile Türkiye ve yüzde 7.5 ile Meksika var. Raporda Covid-19 sonrası dönemde ülkelerin bütçeden sosyal harcamalara ayrılan payı artırmasının yeni normal inşa edilirken sosyal adaletsizliklerin azaltılabilmesi yolunda büyük katkı sağlayacağı vurgulandı. Türkiye’nin ayırdığı pay az olduğuna göre, pandemi sonrası adaletsizlik artacak gibi…