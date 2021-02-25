Evinizdeki ve elinizdeki altının farkında mısınız?

Meslek icabı çok değişik insanlar tanıyoruz.

Girişimciliğin sınırlarını zorlayan insanlar…

Hani bir söz vardır ya “Ekmeğini taştan çıkartmak” diye, tam da bu lafa uygun girişimcilerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

İnanıyorum ki, bu girişimciler gerçek anlamda desteklense kim bilir ne cevherler çıkacak.

Cevher demişken hemen konumuza dönmek istiyorum.

Size, Dilovası’nda bulunan TEKNODROM Fabrikasından bahsetmek istiyorum.

Bu fabrikanın ham maddesi, hurda cep telefonu, televizyon, bilgisayar, baz istasyonu kısacası aklınıza gelebilecek tüm elektronik hurdalar…

Üretimi ise çok ilginç. TEKNODROM bu ürünlerle altın, gümüş, bakır, paladyum, kurşun, radyum, alüminyum, platin, kalay ve benzeri madenler ve plastikler…

Şuan için elektronik hurdaların yüzde 90’ı geri dönüşümle kazanıma geçiyor. ARGE çalışmaları tamamlandığında kalan yüzde 10’luk dilimden ise hafif ama bir o kadar da kuvvetli zırh imalatı başlatılacak.

Bu alanda ve bu kapsamda faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk ve tek geri kazanım tesisi çevre adına da kayda değer bir faaliyet yapmış oluyor. Elektronik hurdalarının içerisinde iletken olarak kullanılan değerli madenlerin geri kazanılmasını sağlayan firma, daha az bir maliyetle altın üretmiş oluyor. En eski cep telefonlarından bile altın çıkartmayı başaran Firmanın kurucusu Selçuk Eker girişimciliğin eseri sonucunda, çoğunluğu bayan olmak üzere 190 kişinin çalıştığı bir tesis kurdu. 2021 yılında da yeni yatırımıyla, istihdamı 2 katına çıkartmayı düşünüyor.

Hammaddesini yurt dışından ithal eden işletme, önümüzdeki süreçte Türkiye içerisindeki hurda elektronikleri toplamak için yeni sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeyi hedefliyor. Çöpten altın çıkartan bu işletme, ekmeğini taştan çıkartanlara en açık örnek.

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Selma Öğretmenden Seka Devlet Hastanesi’ne teşekkür

Körfez Gübretaş Okulu’nun beden eğitimi öğretmeni Selma Sönmez, geçtiğimiz günlerde Seka Devlet Hastanesi’nde bir operasyon geçirdi. İlçenin tanınan eğitimcilerinden Selma Öğretmen, ameliyatını gerçekleştiren Ortopedi Uzmanı Ümit Gök, Anestezi Uzmanı Mahmut Pancaroğlu, anestezi teknikerleri Filiz Savcı, Demet Işıklı, ameliyathane hemşireleri Ülker Güler, ameliyathane personelleri Harun Şirinoğlu, Ercan Akbal, Erhan Akpınar Ömer Bey ve Seka Devlet Hastanesi Ortopedi Servis hemşireleri bizim aracılığımızla teşekkür ediyor. Bizde Selma Öğretmene geçmiş olsun diyoruz.

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Kocaeli’de vaka sayısı arttı mı?

İlimiz Covid-19 ile mücadelede çok da iyi bir noktada değil. Şuan 100 binde 97 vakayla, riskli grubun içerisinde olan Kocaeli, bunun bir tık üstüne çıkarsa “çok riskli” grupta olacak. Vaka sayısı 100 binde 100’ü gördüğünde artık durumu en kötü olan iller arasına gireceğiz.

Vaka sayılarını paylaşarak, halk nazarında kamuoyu oluşturup, durumun ciddiyetini göstermenin en etkin yol olacağını düşünüyorum. “Vaka sayılarımız azalıyor, mücadelemiz iyi sonuç veriyor” gibi cümleler kullanarak halkı rehavete teşvik etmek ise yapılması gereken en son iş olmalı. Bizlere tozpembe bir tablo çizilmesinin kimseye faydası olmaz. Gerçekleri paylaşmak, hatta belki de biraz abartarak paylaşmak, pandemi ile mücadelede daha faydalı olacaktır.

İl Sağlık Müdürlüğü bu noktada biraz daha şeffaf olmalı. Hastane gezmekle, Zoom toplantıları yapmakla, bu yükselişin önüne geçemeyiz. Mutasyonlu vaka sayılarının artığını duyduğumuz bu günlerde aile içi bulaşın yoğunlaştığına tanık oluyoruz.

Vatandaşı daha duyarlı bir hale getirmek için herkes elinden gelen gayreti göstermek zorunda. Sağlık Müdürlüğü ile basın, koordineli bir çalışma yapmak zorunda. Bunu başarmadığımız, yeterince şeffaf olmadığımız sürece, “az riskli” grupta yer almak, daha zor olacak.

Sağlık çalışılanlarımız elinden geleni yaparken, müdürlük bünyesinde şeffaf olmamak, rehavetin artmasına, önlemlerden vazgeçilmesine, sağlık çalışanlarının iş yükünün çoğalmasına neden olur.

Sağlık müdürlüğü rehavete kapılmayalım diye açıklama yapıyor. Oysaki “Rehavet”, ancak iyi bir çizgide giderken kullanılabilecek bir kelime. Biz ise hiç de öyle iyiye doğru gitmiyoruz. Vaka sayıları geçtiğimiz haftadan daha yüksek. Ancak sağlık müdürlüğü bunun aksini ilan ediyor. Rakamlar ise gerçeği gözler önün seriyor. Değerli Kocaelililer, durumumuz hiç de parlak değil.