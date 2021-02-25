11 ilçe tamam, peki ya Kartepe?

Büyükşehir Belediyesi’nde işçilerin yüzünü güldüren toplu iş sözleşmesinin ardından gözler ilçe belediyelerine çevrilmişti. Derince, Gölcük, İzmit derken tüm ilçelerde sözleşme tamamlandı. Ancak bu ilçelerden tek istisna olan Kartepe. Dışarıdan baktığınızda Gebze ve İzmit’in ardından en yüksek potansiyele sahip görünen Kartepe’de bir anlaşma sağlanabilmiş değil. Nedenini, niçinini şuan kimse bilmiyor. Bilinen tek bir gerçek var ki oda anlaşmanın sağlanamaması. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait Belde A.Ş. çalışanları büyük bir başarıya imza atmıştı.

Toplam 5700 işçi direnişlerinin sonucu ve tabi ki Başkan Tahir Büyükakın’ ın da uzlaşma yollu yaklaşımı ile bu sonuç elde edilmiş oldu.

Yapılan yüzde 60 civarı zam ile maaşlar en düşük 4900 lira oldu. Bulunduğu duruma göre bu rakam 5600 liraya kadar çıkabiliyor.

Ancak işçiler açısından Büyükşehir de elde edilen bu kazanım, ilçe belediyelerinde bir türlü gerçekleşmedi..

En son Hizmet işe bağlı Çayırova ve Darıca Belediyeleri de anlaşma yoluna gitti. Buna göre Darıca Belediyesi çalışanı 4.450 lira net ücret alırken Çayırova Belediye işçisi 4.250 lira alacak.

Ekonominin daraldığı, birçok işyerinin kapalı olduğu bir ortamda yapılan bu anlaşmalar elbette sevindirir. Keza Büyükşehir Belediyesi bunu en başında başardı ve işçilerin yüzü güldü.

Aynı şekilde Gölcük Karamürsel Gebze ve Derince belediyelerinde ki belirsizlik ortadan kalktı ve işçiler ile Belediyeler bir uzlaşma noktasında bulundu. O belediyeler de işçisini memnun edecek rakamda anlaştı. Ancak aynı şeyi ne yazık ki Kartepe Belediyesi için söyleyemiyorum. Çalışan emekçiler, istedikleri rakamı alamadıkları gibi önümüzdeki günlerde greve çıkmaya hazırlanıyor. Kartepe gibi bir coğrafya, yatırımlarıyla, doğasıyla ön plana çıkması gerekirken işçiye maaş ödeyemez durumda bir görüntüyle karşı karşıya kalması neresinden bakarsanız acınası bir durum. Genç, heyecanlı ve teşkilatın içinden bir isim olan Belediye Başkanı Mustafa Kocaman neden bu konuda işçiyi memnun edecek adım atabilmiş değil henüz anlayabilmiş değiliz. Bu anlaşmayı geçtim, seçim öncesi verilen sözlerin bile tutulmadığını duydukça açıkçası üzüntümüz bir kat daha artıyor. Halbuki bu ilçe Mustafa Kocaman’ı Kocaeli’de zirveye taşımıştı. Kartepe Bir Bşaka güzel sloganının içeriğini yine bu millet verdiği oy ile oluşturmuştu! Binlerce aileyi etkileyen bu sözleşme bu şekilde grev ile mi bitmesi gerekiyordu? Seçim öncesi gaza mı gelinip KHK farkı verilecek diye açıklama yapılmıştı! Sandıkta sizi birinci çıkartan bu ilçe, TİS söz konusu olunca neden son sırada yer alıyor?

Diğer belediyelerde olduğu gibi 5.000 TL lira civarı bir maaş beklentisi olan işçiler esasında kamuoyundan da yeterli desteği sağlamış durumda.

Sosyal medya ortamından başkana seslenen çalışan işçilerin yakınları makul bir zam artışı için Başkana sesleniyorlar.

Ancak geldiği günden beri borçlarla uğraşan Kocaman’ in ise şimdilik bu zam isteklerine olumlu bakmadığı biliniyor.

An itibariyle son dakika da yukarıdan birileri tarafından baskı gelip bu işi şu veya bu şekilde çöz diye baskı gelmezse istenilen zam oranı yapılamayacak gibi duruyor.

Halihazırda ortada bir gerçek var ki Kartepe hariç diğer tüm belediyeler işçisiyle anlaştı.

Birde tabii bu işin vatandaşı ilgilendiren boyutu var.

Yüzlerce işçi greve giderse belediye hizmetleri aksar mi endişesi var.

Başta temizlik olmak üzere toplumun sağlığını yakından ilgilendiren bir mesele umarız belediye ve işçi arasındaki gerginliğe kurban edilmez. En azından kamuoyunun beklentisi bu.

Biz yine iyi niyet temennimizi dile getirelim. İnşallah Kartepe’de de çalışan işçi kardeşlerimiz diğer belediyelerdeki işçiler gibi makul noktada bir uzlaşıya varir da toplumsal bir kırılma yaşanmaz ve sosyal barış sağlanmış olur.

En azından Belde A.S. çalışanları kadar bir değerleri olduğu gerçeğini unutmayalım...