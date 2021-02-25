HOP(P)ALA !..

Bu nasıl iş?..

Bir yandan Darıca’nın maçını izlerken, diğer yandan Gölcük ve Derince’den gelen bilgileri takip ediyoruz…

Derince son dakikada golü yiyor ve Artvin Hopa gibi bir takıma puan veriyor…

Ağır yara alıyor…

Gölcükspor ise, geçen hafta Erok’u yıkan Şile Yıldız’a karşı 1-0 kaybediyor…

Oradan gelen bilgiler de hoş değil…

Gölcükspor profesyonel liglerden düşmeyen Süper Lig dışındaki 2-3 takımdan biri…

3.Lig’de ise tek takım…

Ama yıllardır son anda ligde kalıyor, sıktı artık…

Bu sezon da düşme hattına indi bile…

Böyle gider ve Allah korusun düşerse, ekipteki herkes tarihe geçecek…

Bunun farkında değiller sanırım…

Bu işin şakası yok…

***

Bu sezon 5’nci kez (2’si kupa) izliyorum Darıca’yı…

Sarı Yeşilliler gerçekten de saygı duyulması gereken bir takım…

Transfer yapamadı ve gencecik çocuklarıyla yola devam ediyor…

Dün İskenderun FK deplasmanında sahaya çıktılar…

İnanılmaz bir maç izledik…

34 yıllık meslek yaşamımda böyle ilginç maçlara az rastladım…

Ama bunun sebebi sanırım Pandemi ortamı…

Ender Alkan’dan sonra kondisyonunda bir nebze düşüklük sezinlediğim Darıca, dünük maçta da çok pozisyon verdi…

O müthiş savunmadan eser yok…

Sanırım artık çocuklar da yoruldu…

Çünkü sürekli onlar oynuyor, rakipler seyrediyordu…

Bu kez onlar İskenderun’u seyrettiler…

Ama bu kez kalede 26 yaşındaki Sakaryalı Ali Alper Doğan, devleşti…

Tek başına durdurdu rakibi…

Tespit ettiğim üç pozisyonda topu çataldan adeta uçarak aldı…

İki kez de karşı karşıya yüzde yüz gollük pozisyonları önledi…

1992’de, 36 maç yenilgisizlik rekoruyla Dünyada adını San Siro (Guiseppe Meazza) Stadına yazdıran Darıca, böylesi çaresizlik içerisinde mücadele verirken gerçekten de yüreğim buruluyor…

Çocuklar onur mücadelesi veriyor…

Ama yorulmuş gözüküyorlar…

Buna rağmen transfer yasağı bunmayan ve onlardan üç kat bütçeye sahip Derince ve Gölcükspor iç sahada puan kaybederken, Darıca deplasmanda 1 puan alıyor diye üzülüyoruz…

İlginç…

***

Dünkü üç maç öncesinde hiçbiriniz yenilmeyin bari demiştim…

Sağ olsun Derince ve Darıca beni üzmedi…

Ama Karşıyaka deplasmanında yürüyerek maç kazanan Gölcükspor’dan gerçekten de dün yenilgi eklemiyordum…

Şile Yıldız, Erok’u devirdi diye uyardım ama galibiyet alacağı aklıma gelmezdi…

Oldu…

Yazık…

35 yıllık profesyonel rüya bitiyor mu ?..