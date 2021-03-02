Gazeteniz Kocaeli esnafın sesi oldu

Türkiye’de 16 Mart 2020’de başlayan Pandemi süreci, her kesimi, özellikle de esnafı çok mağdur etti…

Gazeteniz KOCAELİ, pandemi sürecinden bu yana hep esnafın yanında oldu…

KANTİNCİLERİN SORUNLARI

Kantincilerle ilgili bir haber yaptık… Kantincilerin yüzde 50’si, icralık durumda…

KAFE-RESTORAN-LOKANTA

Kantincilerden sonra kafe, restoran ve lokantalarla ilgili haber yaptık… Bu sektörün de yüzde 80’i icralık oldu…

KAHVEHANELERİN DURUMU

Son olarak kahvehanecilerin sorunlarını dile getirdik. Onların perişan halini sizlere yansıttık. Kahveveciler, 50 bin liralık, faizsiz Yeniden Doğuş Kredisi istiyorlar…

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi akşamı Kabine Toplantısı’ndan sonra açıklamalar yaptı…

Herkes, Erdoğan’ın açıklamalarını sabırsızlıkla bekledi…

Bunu fırsat bilen Erdoğan, 28 Şubat’tan girdi, 19 yıllık icraatlarından bahsetti…

Yarım saat, 45 dakika kendi propagandasını yaptı.

Sonrasında beklenen açıklamayı yaptı…

Yeni alınan kararları açıkladı…

İller, risk gruplarına göre bölgelere ayrılmış.

Kocaeli, ‘yüksek risk’ grubunda…

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Alınan kararla ilimizdeki kafe, restoran, lokanta, çay bahçesi ve kahvehanelerin açılmasına karar verildi.

Bu karar, esnafta büyük bir rahatlama yarattı.

Gazeteniz KOCAELİ, her daim esnafın yanındaydı…

Esnafın sesi oldu.

Bundan sonra da esnafın sesi olmaya devam edecek.

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Öğretmen yoksa, müdür derse girsin!

Yeni normalleşmeyle ilgili yeni kararlar alındı… Kocaeli, yüksek riskli grupta yer aldı. Bunun için de ilimizdeki okulların açılmasına karar verildi. Bugün saat 10.00’da İzmit Çubuklu Osmaniye İlkokulu’ndan bir öğrenci velisi aradı. Okuldaki sıkıntıyı dile getirdi.

OKULDA ÖĞRETMEN YOK

Öğrenci velisi, “ Ben İzmit Çubuklu Osmaniye İlkokulu 1’inci sınıfa giden bir öğrenci velisiyim. Okulumuzda maalesef öğretmen yok. Kadrolu bir öğretmen vardı, tayin istedi gitti. Yerine sözleşmeli bir öğretmen geldi, 1 hafta çalıştı o da gitti. Bugün çocuklar okula gitti, öğretmen yok diye evlerine geri gönderdiler. Milli Eğitim Müdürlüğünü aradım, sözleşmeli öğretmen bulana kadar, çocuklar evde kalacak dediler. Böyle bir şey olur mu? Madem öğretmen yok, o zaman müdür 1.sınıfların dersine girsin. Çocuklar mağdur edilmemeli” dedi. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, konuyu bir an önce çözüm bulmalı. Şu anda İzmit Çubuklu Osmaniye İlkokulu’nda 20 öğrenci mağdur durumda.