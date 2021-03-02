Döndük dolaştık yine parti kapatmaya mı geldik?

Türk siyasetinin geldiği noktaya bakın.

Hele hele iktidardaki egemen partilerin haline…

Yıllarca parti kapatmadan mağdur olan ve bu mağduriyetini her fırsatta dile getiren zihniyet, şimdi parti kapatmaktan söz eder, parti kapatmaktan medet umar oldu.

HDP’yi ya kapatacaklar, ya da tasfiye edecekler.

Biliyorsunuz, Anayasa Mahkemesi 1961’de kuruldu, bu kuruluşla birlikte parti kapatma davaları da Anayasa Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

Anayasa Mahkemesi, bugüne kadar 25 siyasi partiyi kapattı.

İnceledim, partilerin kapatılma gerekçesi 4 ana unsura dayandırılmış.

*Komünizm propagandası yapma.

*Bölücülük.

*Laikliğe aykırı eylemler.

*Yasal zorunlulukları yerine getirmeme.

Partilerin 6’sı 12 Eylül 1980 darbesinden önce, 19’u ise 1983’ten sonra siyasi parti kurmanın serbest bırakılmasından günümüze kadar geçen süreçte kapatılmış.

Tabii 12 Eylül’de bütün siyasi partilerin kapatılması ayrı bir olay.

Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan siyasi partiler ve kapatma yılları şöyle.

12 Eylül 1980 öncesi kapatılan partiler:

o İşçi-Çiftçi Partisi (İÇP)-(1968)

o Milli Nizam Partisi (MNP)-(20.5.1971)

o Türkiye İleri Ülkü Partisi (TİÜP)-(24.6.1971)

o Türkiye İşçi Partisi (TİP)-(20.7.1971)

o Büyük Anadolu Partisi (BAP)-(19.12.1972)

o Türkiye Emekçi Partisi (TEP)-(8.5.1980)

1983 yılı sonrası kapatılan partiler:

o Huzur Partisi (25.10.1983)

o Türkiye Birleşik Komünist Partisi (16.7.1991)

o Cumhuriyet Halk Partisi (24.9.1991)

o Sosyalist Parti (10.7.1992)

o Halkın Emek Partisi (14.7.1993)

o Özgürlük ve Demokrasi Partisi (23.11.1993)

o Sosyalist Türkiye Partisi (30.11.1993)

o Yeşiller Partisi (10.2.1994)

o Demokrasi Partisi (16.6.1994)

o Demokrat Parti (13.9.1994)

o Sosyalist Birlik Partisi (19.7.1995)

o Demokrasi ve Değişim Partisi (19.3.1996)

o Emek Partisi (14.2.1997)

o Diriliş Partisi (18.2.1997)

o Refah Partisi (16.1.1998)

o Demokratik Kitle Partisi (26.2.1999)

o Fazilet Partisi (22.6.2001)

o Halkın Demokrasi Partisi (13.3.2003)

o Demokratik Toplum Partisi (2009)

Sıraladıklarım, kapatılan partiler.

Bir de dava açıldığı halde Anayasa Mahkemesi’nin “kapatma kararı vermediği” partiler var.

Örneğin Doğru Yol Partisi…

Başlamışken onları da yazayım:

o Yüce Görev Partisi (25.8.1983): Partinin dağıldığına karar verildi; kapatılma istemi reddedildi.

o Bizim Parti (1.11.1983): Partinin zaten kapanmış olduğuna karar verildi; kapatma kararı verilmedi.

o Muhafazakâr Parti (3.11.1983)

o Yeni Düzen Partisi (9.11.1983)

o Doğru Yol Partisi (28.9.1984)

o Sosyalist Parti (8.12.1988)

o Bayrak Partisi (2.5.1989)

o Milliyetçi Çalışma Partisi (24.9.1991)

o Demokratik Barış Hareketi Partisi (22.5.1997)

o Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (14.10.2004)

o Adalet Partisi (14.10.2004)

o Türkiye Adalet Partisi (14.10.2004)

o Büyük Adalet Partisi (14.10.2004)

o Türkiye Özürlüsü İle Mutludur Partisi (14.10.2004)

o Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (14.10.2004)

o Anayol Partisi (14.10.2004)

Hâlâ ders almadık mı?

1961’den 2021’e…

Kaç yıl geçmiş?

Tam 60 yıl.

60 yılda demokrasi alanında bir arpa boyu yol alamadık.

60 yıl önce de “parti kapatmayı” konuşuyorduk, bugün de “aynı şarkıyı” söylüyoruz.

Ne oldu yıllara?

Neden hâlâ aynı noktadayız?

Kafamız ve kapasitemiz bu kadar mı?

Sorunları, yasaklayarak mı çözeceğiz?

Sorunları, parti kapatarak mı çözeceğiz?

Sorunları, farklı düşünenleri hapse tıkarak mı çözeceğiz?

Elimizden gelen bu mu?

21.Yüzyıl’da Türkiye’nin gündemine bakın!

Parti kapatmak…

Bu zihniyetle nasıl bir hedefe doğru gittiğimizin farkında mısınız?

Türkiye’nin sorunu bu mu?

Parti kapatınca, bütün sorunlarımızı çözmüş mü olacağız?