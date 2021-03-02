Bu ülkede mutluluk kolay mı?

TÜİK-Türkiye İstatistik Kurumu, “Yaşam Memnuniyeti” anketi yapmış.

Anket sonuçlarına göre;

● Ülke nüfusunun yarıdan fazlası ( yüzde 52) “MUTSUZUM” demiş!

● Yurttaşların yüzde 40.3’ü, bugünkü sorun ve sıkıntıların daha da kötüleşeceğine inanıyor!

● En mutsuz kişiler ise gençler…

TÜİK rakamları farklı olsa da ülkemizde İŞSİZLİK hızla artıyor.

Emeği ile yaşamaya çalışanlar, çeşitli nedenlerle işini kaybediyor. İş bulma umudu da hızla yok oluyor.

Ekonomik sıkıntılar yüzünden AİLELER çöküyor!

Evine ekmek ve gıda götüremeyen, elektrik-su-doğalgaz faturalarını ödeyemeyen, eşini ve çocuklarını “sağlıklı ve dengeli besleyemeyen” bir babanın ruh hali nicedir?

Geçenlerde, bir yıldır işsiz olan genç bir müzisyenin intihar olayına tanık olduk!

Bir Asistan Doktor, bir gazete köşe yazarına yazdığı mektupta;

“Bize, ‘ucuz işgücü’ olarak bakılıyor. Hayal kırıklığı ve tükenmişlik içindeyiz. Depresyondayız ve hayatımıza son verme fikrine sürükleniyoruz” diyor!

Hayat kurtarma görevi olan bir insan hayatına son vermeyi düşünüyor! Korkunç bir şey değil mi?

Korona nedeniyle yüzlerce sağlık görevlimiz yaşamlarını yitirdi. Özlük hakları için seslerini duyurmaya çalıştılar, üzerlerine polis gücü gönderildi!

Geçtiğimiz yıl, Haziran ayı başından Eylül ayı başına kadar 3 bin 847 sağlık görevlisi Sağlık Bakanlığı’ndan istifa etmiş! Bunun 2 bin 107’si doktor ve asistan doktor!

NEDEN?

Ya İntihar olayları?

Ülkemizde son yıllarda ve özellikle son bir yıl içinde intihar olaylarının artması kaygı yaratıyor.

Elbette, intihar olaylarının nedenini yalnızca ekonomik sıkıntılara bağlamak doğru değildir. Ama, ekonomik sıkıntılar ve bu sıkıntıların ailelere yansıması sonucu hem aile içi şiddetin hem de intiharların yaşanması yok sayılamayacak bir gerçek.

Örneğin; son 3 ay içinde yalnızca Kayseri’de 22 intihar olayı yaşanmış. Kocaeli’de de bir hafta içinde 7 kişi intihar etmiş.

İnsanı kendi canına kıymaya sürükleyen nedenleri düşünmek gerek. İslam dininde bir insanın, Allah’ın verdiği canı kendi iradesiyle sonlandırması yani intihar bir GÜNAH. O halde, neden intihar olayları artıyor?

İnsanın yaşadığı maddi ve manevi sorunlar, insan beyninde ve ruhunda ağır hasarlar oluşturuyor. Bu nedenle, “KİŞİLİK BOZUKLUKLARI” ortaya çıkıyor.

Örneğin, “Paranoid kişilik bozukluğu” oluşan bir hasta kişiye göre; “kendisinden başka herkes kötü niyetlidir. Sürekli güvensiz ve şüphe doludur. Ya içine kapanık ya da saldırgandır.”

“Borderline kişilik bozukluğu” olan kişi, duygularını denetleyemez. Terk edilme korkusu büyüktür. Kimlik kargaşası yaşar. Sık sık kendisine zarar verecek davranışlar gösterir. İNTİHAR girişimi, kontrolsüz cinsel saldırganlık ve aşırı para harcama özellikleri öne çıkar.

Günlük yaşamda, toplum içinde, örneğin toplu taşıma araçlarında yaşanan saldırgan tutumları ya da aile içi şiddetin faillerini, bu “kişilik bozuklukları” çerçevesinde incelemeliyiz…

Bir insanın en yakınları olan eşinin, çocuklarının ya da kendi canına kıyması üzerine yorum yaparken çok yönlü düşünmeliyiz.

Elbette bu konu, insan ruh sorunları üzerinde bilimsel niteliği ve deneyimi olan psikolog ve sosyologların görevi olmalıdır.

Örneğin; TBMM’nde son zamanlarda giderek artan intiharlar konusunda bir araştırma yapılması önergesi, parmak çoğunluğu ile reddedilmiş! NEDEN?

Böyle bir araştırma kime ne zarar verebilir?

Yoksa, yanlış bir siyasetin foyasını mı ortaya çıkarır!?