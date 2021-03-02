Dünyanın başına dert olan salgın musibetinden ülkemiz de nasibini aldı.

Bu musibetten kurtulmak için ülke çapında yoğun bir çaba gösterildiği yadsınamaz bir gerçek.

Bu musibetin üstesinden gelebilmek için alınan tedbirlerin en yoğun şekilde zahmetini çekenler, üstün fedakarlıklarla çalışanlar hakkını ödeyemeyeceğimiz sağlık çalışanlarıdır!

Diğer yanda bire bir asıl muhatabı ve tedbirlerin getirdiği zorluklara katlanmak zorunda olan, halk.

Halkın yaşam biçimlerini ve ekonomik durumlarını doğrudan etkileyen zorunlu tedbir uygulamaları var.

Bu tedbirlerin uygulanması iş hayatımızı, çalışma hayatımızı ekonomik olarak doğrudan doğruya zorlaştırdı, zorlaştırmaya da devam ediyor.

Esnafımız, tüccarımız, iş adamımız, velhasıl her kesimden çalışanımız, iş bulamayıp da ya da işten çıkartıldığı için işsiz olanımız… Mağdur olduklarını dile getiriyorlar. Bu mağduriyetleri bizler de açıkça görüyor, hatta birlikte yaşıyoruz. Önemli bir bölümü yok olmak tehlikesiyle karşı karşıya… Yükselen feryatlar ve her gün gözümüzün önünde olan olaylar başka söze gerek olmaksızın durumu anlatıyor…

Aslında uzayıp gider de, buraya kadar kısaca durumu özetlemiş olalım.

Bu musibeti atlatmak için katlanmakta olduğumuz zahmetlere kimler ne kadar katlanıyor?

Alınan tedbirler kimler tarafından, kimlere karşı nerelerde nasıl, ne ölçüde uygulanıyor ya da uygulanmıyor?

İşte bu soruların cevabı can sıkıcı !

Son günlerde gündemden düşmeyen ve haklı olduğunu düşündüğümüz yoğun bir eleştiri var. Nedir o Efendim, esnafın iş yerleri, ekmek tezgahları sosyal mesafe tedbirleri kapsamında kapalı. İnsanlarımızın yaş sınırlamaları nedeniyle sokağa çıkmasında can sıkıcı bir dizi kısıtlamalar var…

Ama gel gelelim ki İktidar partisi AKP’nin illerde yaptığı parti kongrelerinde ve kendilerinin kabul ettikleri cenaze törenlerinde bu tedbirlerin zerresi yok. Hatta o kadar ki, tedbirleri yok sayan bir tablo ile karşı karşıyayız.

Hatta Cumhurbaşkanı kürsüdeki konuşmasında bu doluluktan “ salon leba lep dolu “ diyerek övgüyle ve büyük bir memnuniyetle söz ediyor. Cenazede hazır kalabalığı bulmuşken mikrofonu eline alıp hitap ediyor…

İşte işin can alıcı kısmı burada!

O kongrelere, cenaze törenlerine katılanlar kimler?

Ya senin yakının, akraban, arkadaşın, yakının, hemşerin ; ya da benim !

Aralarında dükkanım kapandı, aç kaldım, batıyorum diye ağlaşıp feryat eden esnaflar örneğin, lokantacılar, kahveciler, kafeteryacılar yok mu ? var !

Hürriyetim kısıtlandı, sokağa çıkamıyorum, evde kapalı kaldım. Bunaldım diyenler var mı? var !

Battım, bittim, öldüm diyen iş adamları var mı? var!

İşten çıkarıldığı ya da iş bulamadığı için işsizlikten feryat edip ortalıkta yana yakına dolanan işsizler yok mu? var!

Peki bunlar varsa kongreyi yapan partinin günahı var da, o kongreye katılan yukarıda saydıklarımız sütten çıkmış ak kaşık mı, hiç mi kusurları yok ?

Niye demiyorlar ki, sosyal mesafe ve benzeri bir sürü kısıtlama getirdin, şimdi niye ihlal ediyor, ettiriyorsun?

Sokağa çıkma kısıtlamaları ile ne diye bizi yarı açık cezaevi misali evlerimize kapatıyorsun?

İş yerlerimizde tezgahlarımızda üç beş kişi bir araya gelmemize işimizi yapmamıza izin yok. Pandemi nedeniyle işsiz kaldık, İşsizlikten kırılıyoruz… Bize gelince tedbirler var, kongrelere gelince niye yok ?

Senin koyduğun ve zorunlu kıldığın tedbirleri kongre nedeniyle yok saydığın için biz de kongreye gelemiyoruz, ya da gelmiyoruz… Diyen var mı ? Yok !

O halde vıdı vıdı etmenin bir anlamı yok, Herkes işine bakacak, oturduğu yerde oturacak…