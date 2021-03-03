8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün arifesinde kadınlar hakkında yazmak istedim. Geçen yıl 8 Mart’ta Kocaeli İşkadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) ve Kocaeli Üniversitesi Girişimcilik Kulübü’nün düzenlediği Mevzu Kadınsa etkinliğinde konuşmacı olarak yer almıştım. Baki Komsuoğlu Konferans salonunda birbirinden değerli konukların yer aldığı çok güzel bir etkinlikti. Akabinde de bu tür etkinliklere ve hatta yüz yüze eğitime de ara vermek zorunda kalmıştık.

KOİDER Kurucu Başkanı Nilgün Yılmaz ve Yönetim Kurulundaki bazı isimlerle o etkinlikte tanışmıştım. “Haberleşelim”, “tekrar görüşelim” diyerek ayrıldık ama uzun süre görüşme olanağı yakalayamadık. Geçen hafta Nilgün Hanım’ı işyerinde ziyaret ettim. KOİDER’in çalışmaları hakkında konuşmayı planlarken kendimi çok keyifli bir sohbetin içinde buldum. Nilgün Hanım gerçekten çok enerjik, güler yüzlü, yaptığı işi iyi bilen ve başka kadınlara da yararlı olmaya çalışan, kısacası tanımaktan mutluluk duyduğum kadınlardan biri.

Derneğin amaçları ve bizim de bir araya gelmemize vesile olan etkinlikleri hakkında kefiyli bir sohbet yaptık. KOİDER, 2017 yılının sonlarında, iş hayatındaki girişimci ve yönetici kadınlarla birlik olmak ve kadının iş hayatındaki statüsünün güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla kurulmuş. Kadının sosyal, ekonomik ve kişisel gelişim süreçlerine destek vermek amacıyla çeşitli projeleri hayata geçirmeye çalışan bir dernek.

Mevzu Kadınsa etkinliğinin bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek. Bu yılki etkinlikte, iş hayatına dahil olmaya başlayacak genç girişimci adaylarını iş hayatında başarı elde etmiş kadınlarla bir araya getirmek hedefleniyor. Nilgün Yılmaz, bu çalışmanın iş yaşamının başındaki genç kadınlara cesaret vereceği, başarma azimleri ve inançlarını arttıracağına inandıklarını söylüyor.

KOİDER’in Mevzu Kadınsa’dan başka iki önemli çalışması daha var; KOİDER Bazaar ve KOİDER Bağ Projesi. KOİDER Bazaar, dernek üyelerinin ürün ya da hizmetlerini tanıtabilecekleri, satışını gerçekleştirebilecekleri iki gün süren bir ticari etkinlik. 2019 yılında birincisi gerçekleştirilen proje, 2020 yılında pandemi sebiyle gerçekleştirilememiş. Ben KOİDER Bazaar’ın, kente neşe ve renk katan etkinliklerden biri olduğu düşüncesindeyim. Bu yıl da yeni normal kurallar çerçevesinde gerçekleştirilebileceğine inanıyorum. Umarım Dernek de bu etkinliği gerçekleştirmek için adımlar atar.

Bağ Projesi ise genç girşimci adaylarına yönelik bir eğitim projesi olarak özetlenebilir. Nilgün Yılmaz projeyi, “iş hayatında olmayan fakat iş hayatına girişimci olarak dahil olmak isteyen kadınlar için hazırladığımız, girişimcilik ekosisteminde yer almak için sahip olmaları gereken bilgilerin aktarıldığı bir proje” şeklinde anlatıyor.

Nilgün Yılmaz;”Kadınlar konusunda kat edilnesi gereken çok yol var”

Nilgün Yılmaz’la işhayatı başta olmak üzere hayatın her alanında kadının konumu ve atılması gereken adımlar üzerine konuştuk. Yılmaz, kadınlar konusunda kat edilmesi gereken çok yol olduğunu söylüyor ve dernek olarak kadının istahdamdaki oranın arttırılması konusunda katkı sağlamaya çalıştıklarını anlatıyor. Yılmaz, kadınların bir arada ve birbirlerine destek olmalarının önemine de değiniyor. Dernek fikri de kadınların birlikteliğine duyulan inançtan ortaya çıkmış. Yılmaz, “Ulusal çapta iş hayatındaki girişimci ve yönetici kadınların bir arada olmasını sağlayacak organizasyonların kurucusu olmayı” ve üyelerinin “networklerinin genişlemesine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguluyor.

“Kadınlar için hayaliniz ne?” diye sordum Nilgün Yılmaz’a. “Kadın ve erkeğin hayatın her alanında olması gerektiği gibi akıl birliği, gönül birliği yaparak dünyayı daha iyi bir yere dönüştürmesini hayal ediyorum” dedi. “Ulu önder Atatürk’ün bize sağladığı hakların farkında olmamız ve buna tüm gücümüzle sahip çıkmamız gerekiyor” sözlerini de ekledi.

Gerçekten de dünyanın daha iyi bir yere dönüştürülmesi için kadın ve erkeğin akıl ve gönül birliğine çok ihtiyacımız var...