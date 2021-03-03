46 yıllık Kocaeli Gazetesi birlikteliğinde yeniden karşınızdayım.

60 yılı aşan gazete yazarlığından son yıllarda uzakta durdum.

Gazetecilerin, yazar çizerlerin beklenen tehlikeler içinde olmasından mı? Hayır…

Bu mesleğin darbesini daha lise öğrencisiyken yemiş bir kişiyim. Yerel basında okuldaki kültür etkinliklerinin azlığını eleştiren yazım yüzünden, defalarca sorguya çekildim, sonunda bu nedenle geçirdiğim hastalık nedeniyle değerli iki yıl kaybettim.

Belki de o yaşta böylesine çile çektirilen en genç gazeteciydim.

İşin acı tarafı, beni suçlayan, olağandışı koşullarda sorgulayan, bize özgür düşünceyi aşılamakla görevli edebiyat öğretmenimdi. Defalarca yapılan sorgumu da kayıtsızca dinleyip, müdahale etmeyen, baba saydığım lise müdürümüzdü.

Güçlülerin adaletini daha o yaşlarda öğrendim. Bu nedenle korkuyu önemsemediğim için yazmayı meslek edindim.

Gazetede yazmaktan bir süre uzak duruşumun nedeni, ülkemin koşulları ve basının içine girdiği büyük yozlaşmaydı.

Küçük yaşlarda İzmit’te yayımlanan Hedef, Azim, Bizimşehir, Doğuş, Türkyolu - Bizimşehir gazetelerinde bana yazma olanağını veren, şimdi çoğu rahmetli olmuş büyüklerime büyük borcum vardır. Tümünü saygı ile anıyorum.

Hedefim, gönül verdiğim mesleğimin eğitimini almaktı. O yıl Türkiye’mizde ilk olarak yapılan üniversite sınavlarını kazanarak İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü öğrencisi oldum.

Burada Abdi İpekçi, Ecvet Güresin, Burhan Felek, Cevat Fehmi Başkut gibi ünlü gazeteci ve yazarlar öğretmenim oldu. Sanat derslerini sinema ve tiyatro dünyamızın büyük ve unutulmaz ismi Muhsin Ertuğrul verdi. Anayasa Derslerini Ord. Prof.Dr.Hüseyin Nail Kubalı, Çeza Hukukunu Prof. Dr. Sulhi Dönmezer, Sosyal Siyaseti Prof. Dr. Orhan Cavit Tütengil’den izledim. Bu nedenle kendimi çok talihli sayıyorum.

En büyük talihim de öğrenciliğimin başlarında, derslerde, yerel gazetelerde öğrendiklerimi ön plana çıkararak yaptığım çıkışlarla Abdi İpekçi’nin dikkatini çekmem oldu. Türkiye’nin en saygın gazetecisi İpekçi, bu nedenle daha okulun ilk 4 ayında beni Milliyet Gazetesi’nde çalışmaya davet etti.

Hem okudum, hem çalıştım. Artık profesyonel gazeteci olmuştum.

Üstelik de bugün adları gazetecilik tarihine geçen Abdi İpekçi, Hasan Pulur, Ali Gevgilili, Hasan Yılmaer, Mehmet Ali Birant, Ref’i Cevat Ulunay, Sami Kohen, Altan Erbulak, Turhan Aytul, Bedri Koraman, Vasfiye Özkoçak, Halit Kıvanç, Namık Sevik, Nezih Alkış, Kahraman Bapçum, Hüseyin Kırcalı ve niceleriyle aynı çatı altında, omuz omuzaydık. Milliyet’in en genç elemanıydım.

Milliyet’ten ayrılık askerlik görevi nedeniyle oldu. 6 ayı Polatlı Yedek Subay Okulu’nda, geri kalanı Gebze ve İstanbul’da süren askerlik görevi Kıbrıs Buhranı nedeniyle çok hareketli geçti. Ama bu yıllarda nişanlanıp evlenmekten de geri kalmadım. Sivil yaşama geçişimin ilk ayında da bir oğlum oldu.

Milliyet’te o yıllarda çekilen bir mali buhran nedeniyle üç ay beklemem gerekti. Bu süreyi boşta geçirmemek için İzmit’e döndüm ve dostların önerisi ile İzmit Ticaret ve Sanayi Odası ile Kocaeli Sanayi Sergisi’nin tanıtım işlerinde görevlendim. Bu arada Türkyolu-Bizimşehir ve Sesim Dergilerinde gazeteciliğe devam ettim.

Yaşamımın yönünü değiştiren o zamanın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahabettin Bilgisu oldu. Bu büyük insanla tam 25 yıl baba oğul gibi birlikte İzmit için, düşündük, çalıştık ve birçok iş başardık. Onun kişiliği, gazetelere ve mesleğe hep yakın oluşum, memleketim İzmit’te kalmama neden oldu. 19 yıl Fuar yöneticisi olarak birlikte çalıştığımız insanlarla Kocaeli’ye ve ülkemize ekonomik ve sosyal değerler kazandırdığımıza , insanlarımıza iyi hizmetler götürdüğümüze inanıyorum.

Kuruluşunda ortak olduğumuz Kocaeli Gazetesi, yazılarımın devamında en önemli yayın organı olmuştur.

1978-80 yıllarını fuar yöneticisi ve Kocaeli Gazetesi’nin genel yayın yönetmeni olarak yorucu ortak çalışma geçirdim. Fuar yönetim kurulu gazeteciliğe dönmemi, fuarı da yönetmem şartı ile izin vermişti.

Gazetede Dündar Çiğit, Cevat Çetin, Sancar Şener, Tanzer Ünal, Eyüp Esen gibi değerli arkadaşlarla birlikte olduk. Tanzer Ünal’la daha Milliyet günlerinden tanışıyorduk.

Yaşamıma mesleki olarak değer kazandıran kişilerden biri de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nezih Demirkent oldu. Hürriyet Genel Yayın Müdürlüğünden ayrıldıktan sonra Dünya Ekonomi Gazetesini yayımlayan Demirkent, eşim Tülay’ın kurduğu ajansta Dünya’nın Kocaeli Temsilciliğini yapmamızı önerdi. Uzun yıllar onunla birlikte de çalışma fırsatını yakalamış olduk. O bizi hem meslektaş hem de bir baba gibi sevdi. Bizim duygularımız da iş birliğinin ötesinde bir evlat yakınlığıydı.

90’lı yıllarda Kocaeli Gazeteciler Cemiyetinin Başkanlığı görevini yerine getirdim.

Her şeyin sonu olduğu gibi, işlerin de bir yerde bitmesi kaçınılmazdı. 6 yaşında babamın berber dükkanında ortalık süpürerek başladığımız iş yaşamanın son 16 yılında çeşitli sanayi kuruluşlarına danışmanlık yaptım. Bu sürede de gazetecilik hiç kopmadığım mesleğim olarak devam etti.

Ve bir yerde, işleri noktalayarak emekliliğe geldik.

Gazetenin sahibi, çok eski arkadaşım Tanzer Ünal’ın önerisini kıramadım. Bıraktığımız yerden devam ediyoruz.

Tüm bunları neden yazdım?

Bu gerçek öykü, orta halli bir ailenin dört çocuğundan birinin hikayesidir. Sevgi ile büyüdük, zor koşullarda çalışıp çabaladık. Hayatı acısı, tatlısı ile doya doya yaşadık. Sosyal yaşamın her hücresini görmüş bir gözlemcinin, içinde yaşadığımız ülkenin dününü, bugününü, siyasi, ekonomik, sosyal her konuda nasıl gördüğünü anlatmasının, gelecek için çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Bundan böyle bu köşede dünden, bugünden, yarını nasıl algıladığımızdan kesitler sunmaya çalışacağım.

Saygı ve sevgilerimle…