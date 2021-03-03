Yaşadığımız kimi bireysel ya da toplumsal olayları düşününce, “başımıza gelenler kimin ya da kimlerin yüzünden?” sorusu geliyor aklıma.

Önce, yaşadığımız olaylardan bazı örnekler verelim;

Bir işçi, bir binanın dış cephesinde bir iş yapıyor. İş güvenliği önlemini de almış! Boynuna idam ipi gibi bir ip bağlamış!

Allah saklasın ama ayağı kaysa, boğulup ölecek!

O emek insanının o koşullarda iş yapmasına seyirci kalan işveren nasıl bir insani kimlik ve bilinç sahibidir? O kentte “Belediye Zabıtası” yok mu?

Bu örnek olay, bu ülkedeki “İşçi Sağlığı ve İş güvenliği” bilinç ve kültürünün yanı sıra ne kadar ciddiye alındığını göstermez mi?

“İş Kazaları” denilen “İş cinayetlerinde” yitirdiğimiz insanların günahı kimlerin üstündedir?

Bir binanın alt katında bir oto tamirhanesi. Ancak, araç tamirine uygun olmayan bir şeyler var! KOLONLAR!

Adam,kolonlardan birini kesmiş ve tamirhanesini kurmuş!

Oysa; binayı taşıyan kolonlardır. O kolonlar, bir mühendislik hesabı ile yapılır. Bir kolonun kesilmesi, bir deprem halinde o binanın dayanma gücünü kırar ve yıkıma neden olur. Birçok insanın canına kıyar.

Peki, bu büyük günahın sorumlusu yalnızca o kolonu kesen kişi midir?

Hayır. O tamirhaneye “İşyeri ruhsatı” veren belediye yönetimi sorumludur.

O il ya da ilçedeki “İşçi Sağlığı denetimini” yapmakla görevli Sağlık Müdürlüğü sorumludur.

O binanın sahibi ve yöneticisi sorumludur.

İzmir’de, depremde yıkılan ve birçok insanın canına mal olan apartmanın yıkım nedeni, oto galerisi yapmak için giriş katındaki kolonların kesilmesiydi!

Kentlerde, görme engellilerin kent kaldırımlarında güvenle yürüyebilmeleri için, sarı renkte, görme engellilerin hissedebilecekleri esneklikte ve yüzeyi pürüzlü yürüyüş düzeni kuruluyor.

Ancak, bu güzergah kimi zaman bir elektrik direğine toslayabiliyor!

Demek ki, kimi belediye yönetimleri de “bilinç körü” olabiliyor!

Özellikle tekerlekli sandalye kullanan engelli yurttaşlarımız kolayca çıkabilsin diye, kaldırım girişlerinde kaldırım yüksekliği sıfır noktasına çekiliyor. Ne yazık ki, pek çok sürücü o giriş çıkışlara araç park etme aymazlığı içindedir!

Ama daha acısı, bu kişilere ceza yazması gereken güvenlik görevlilerinin araç park etmeleri hoşgörü ile karşılanabilir mi?

Başka örnekler de verebiliriz;

Amca çocukları evleniyor! 13 çocukları oluyor ve 9’u ölüyor! 4 çocukları ise hasta ve ölümü bekliyorlar! ( 7 Eylül 2013)

Yakın akraba evliliği bu ülkede o kadar yaygın ve bu tür dramlar o kadar çok ki…

Nereye gelmek istiyorum?

Bu ülkenin ilkokul çağından itibaren ciddi bir “YURTTAŞLIK ve UYGARLIK EĞİTİMİNE” ihtiyacı var!

Toplumsal sorunlarımızı görerek, bu sorunlardan kurtulmak için çocuklarımızı eğitmeli ve geleceğin bilinçli yurttaşları olarak topluma sunmalıyız.

KORKUTURAK, belalar başımıza geldikten sonra CEZALANDIRARAK sorunlar çözülmüyor!..