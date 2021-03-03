Abdülkadir Karaosmanoğlu ile hasbıhâl…

Yuvacıkspor denince ilk akla gelen isim olan Abdülkadir Karaosmanoğlu, çok çok eski dostumdur…

Önceki akşam sohbet ettik…

Görevi bıraktığını benimle paylaştı…

Kimseye kırgınlığı olmadan, Küskünlüğü olmadan ve kalanlara da her türlü desteği verme sözüyle ayrılıyor görevinden…

Dile kolay…

21 yıl başkanlık…

Rekor…

İşte söyledikleri…

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Yani yaklaşık yirmi bir yıldır sürdürdüğüm Yuvacık Spor kulüp başkanlığı görevimi bırakıyorum. Kendi sağlığımı da ön planda tutarak, istifa etmeye karar verdim. Bu yaklaşık yirmi bir yıl çok uzun bir süreç. İnişli çıkışlı süreçlerimiz oldu. Amacımız gençlerimize yuvacık gerçekten bir yuva olsundu. Gençlere dokunalım, faydamız olsun diye, sporcu kimliğimizle, dostlarımıza, sporcu kardeşlerimize destek verdik. Çok faydalı olan bu süreçte, beraber çalıştığım yönetici arkadaşlarım hoca arkadaşlarım, sporcu arkadaşlarım hepsine ben hakkımı helal ediyorum. Onlarla çok özel, çok güzel günler, farklı tatlar yaşadık. İkinci amatör kümeyi gördük, oradan bire çıktık, orada ne bileyim Süper Lig’e çıktık. Sonra yine 2.Kümeye indik yine Süper Lig derken BAL’a kadar çıktık. Güzel bir yapılanma içerisine girdik. Bu süreç inişli çıkışlı oldu. Bu süreçte on iki yıl sürdü. Türkiye Süper Ligi’nde oynadık. Bu süreçte çok güzel hocalarla güzel insanlarla çalıştık. Bu kararı almamdaki sebeplerden biri herhangi birine kırgınlık, ya da başka şey yok. Harika bir dönemdi. Son dört beş yıldır harika insanlarla çalıştım, harika hocalarla çalıştım, harika sporcularla çalıştım.

Ancak benim kendi rahatsızlığım arttı, yani bundan sonraki yaşantımı evlatlarıma, çocuklarıma, torunlarıma ayıracağım. Spor camiasında harika insanlar tanıdım. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Spor bahanesiyle tanıdığım insanları çoğu ile sıkı dost oldum, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben yine Yuvacık’tayım. İnsanları, dostlarımı çayımı kahvemi içmeye beklerim. Bundan sonra daha rahat, kafama takmadan yaşamam gerektiğini hissettiğim için bırakmayı düşündüm. Yuvacık’ı en az benim kadar seven gençlere, arkadaşlara bırakmayı düşündüm. Her zaman onların yanındayım…

Halam Nurhayat Tuna vefat etti, herkese teşekkürler…

Kentimizin en eski öğretmenlerinden 2 Ekim 1946 İzmit Çukurbağ Mahallesi doğumlu 2 çocuk 5 torun sahibi Nurhayat Yağcıoğlu Tuna halam, demans hastalığına yenildi. Emekli astsubay ve Brisa emeklisi de olan Şeref Ali Tuna’nın eşi Nurhayat Tuna, dün sabaha karşı Gebze 100.yıl Hastanesi’nde yoğun bakımda vefat etti. Yıllardır Tütünçiftlik sahilde ikamet eden halamın cenazesi, oğlu İlker Tuna İsviçre’den geleceği için, cuma namazını müteakip Fevziye Camii’nde kılınacak namazdan sonra Bağçeşme aile mezarlığına, annesi Kadriye Yağcıoğlu ve ağabeyi merhum babam hakem İsmail Yağcıoğlu’nun yanına defnedilecek. Dün telefnolarım adeta susmadı. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Allah sizler uzun ömür versin. Hala-annem dediğim halamı çok çok seviyordum. Benim hayat öğretmenimdi…

Üzgünüm…

Allah rahmet eylesin…