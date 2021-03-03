Hamburgerin içine yine kurtlu köfte koyulmuş

Yine aynı marka, yine o iğrenç görüntü.

12 Eylül 2019 tarihinde köşemde bir yazı yayınlamıştım. Yazıda, ünlü bir markanın, Qutlet Center’da faaliyet gösteren şubesinden satın alınan hamburgerden bahsetmiştim.

Üzeri kurtlanmış hamburger köftesi çocuk menüsüyle Aytaç Bayan’a isimli vatandaşa satılmıştı.

Etin tamamı kurtlanmış ve bu şekilde pişirilmiş, 4 yaşında bir çocuğun önüne konmuştu.

Kurtlu eti hemen kasaya götüren Aytaç Bayan, bu durumun hesabını sormuş ve yanıt olarak “İsterseniz yenisini verelim size” olmuştu.

Aradan 2 yıla yakın bir süre geçti ve yine aynı markanın hamburgerinden benzer bir et çıktı.

Bu defa kurtlu hamburger bir gazeteciye satılmış. Gazeteci arkadaşım beni aradı ve “Sen daha önce yazdığın yazıyla bizi uyardın ama biz seni dinlememekle sanırım hata yapmışız. Senin bahsettiğin hamburgercide, kurtlu hamburger talihlisi bu defa ben oldum” dedi.

Allahtan bu arkadaşımız, hamburgerden ısırık almadan önce içine bakmış. Etin durumunu görünce de kasaya giderek eti iade edip parasını geri almış.

Allah aşkına, bir yıldır salgınla verdiğimiz mücadele yetmezmiş gibi şimdide bozuk gıdalarla mı uğraşalım. İnsan sağlığı bu kadar ucuz mu? Böylesi büyük bir hata iki kere yapılır mı?

Ben şimdi bu ünlü markanın adını yazsam, “Ticari itibarımız” diyerek yazıya yayın yasağı koydurmaya çalışacaklar. Peki, bu sağlıksız gıdanın hesabını, bu kişiler yine mi vermeyecek?

Minik ayaklar üşümesin diye 116 bot…

İzmit Serdar Mahalle Muhtarı Ümit Yılmaz’ın geleneksel olarak düzenlediği “MİNİK AYAKLAR ÜŞÜMESİN” kampanyasında bu yıl 116 çift bot toplandı. Hayırseverlerin katkılarıyla toplanan ve ihtiyaç sahibi çocuklara verilmek üzere Ziya Gökalp Okuluna teslim edilen botlar, çocuklara dağıtıldı. Serdar Mahallesi ve mahallenin muhtarı Ümit Yılmaz’ı örnek davranışından dolayı kutlarım. Mahalle muhtarı Yılmaz da kendilerine destek olan gönül dostlarına bizim aracılığımızla teşekkür ettiğini söylüyor.

Baraj da işler yolunda

Birkaç ay öncesine kadar Yuvacık Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 10’ların altına düşmüştü. Şehrin su ihtiyacı için “B” planına geçilmişti ve Sapanca gölünden su çekilmeye başlanmıştı. Şehrin günlük su ihtiyacının 4’te 3’ünü Sapanca Gölü karşılıyordu.

Kar yağışının ardından, barajdaki kötü tablo son buldu. Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 40’lara yükseldi. Üstüne üstük şehrin su ihtiyacı için 15 Şubat’tan bu yana Sapanca Gölünden su çekmiyoruz. Karlar eridikçe de su seviyesi mevsim normallerine kadar yükselecek.

Karaabdülbaki, elektrikten yana dertli

İzmit'e bağlı Karaabdülbaki Mahallesi'nde son günlerde oldukça sıklıkla yaşanan elektrik kesintileri vatandaşları çileden çıkardı. 15 gün önce ilimizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 24 saat süren elektrik kesintisi, mahalle sakinlerini adeta isyan ettirdi. Mahalleyi besleyen trafonun yetersiz olması nedeniyle sık sık elektrik kesintisi yaşandığını öne süren vatandaşlar SEDAŞ' tan, sorunu kalıcı olarak çözmesini bekliyor.

Sarma da sararım, kariyer de yaparım

AK Parti içerisinde önemli bir isim olan Avukat Emine Zeybek, kentte de sevilen ve partiler üstü görülen bir siyasetçimizdir. Uzun yıllar AK Parti’de siyaset yapan, çeşitli kademelerde görev alan Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, aynı zamanda partisinin Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesidir. Doğal ve olduğu gibi görünmeyi seven Zeybek, geçtiğimiz günlerde annesinin evinde yaprak sarma sardığı esnada çekilen bu fotoğrafı paylaşmıştı. Takipçilerinin hoşuna gitmiş olacak ki, bu paylaşım bir hayli beğenildi. Zeybek’in sosyal medyasında bir gün sarma sararken, bir başka gün Cumhurbaşkanıyla görüşürken fotoğraflara rastlamanız mümkün. Ne mutlu mütevazi kalabilen siyasetçilerimize…

Mehmet Aras’a geçmiş olsun

Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras geçtiğimiz hafta Acıbadem Hastanesi’nde bypass ameliyatı oldu. Başarılı bir ameliyatın ardından taburcu edilen kurt siyasetçi, bu büyük rahatsızlığında alt etti. Sağlık durumu iyi olan ve şuan evinde istirahat eden Mehmet Aras ağabeyimize geçmiş olsun diyorum.