Yunus Emre ve biz

Yunus Emre’yi unutmamalıyız ve onun düşüncelerini her zaman hayatımızda yaşatmalıyız. Yunus Emre,1320 yılında hayata gözlerini kapamasına rağmen onun düşünceleri ve fikirleri bütün çağlara ışık tutacak niteliktedir. O, fikir, düşünce ve ahlakıyla kıyamete kadar yaşayacaktır. Bu nedenle 2021 yılı Yunus Emre yılı olarak ilan edilmiştir. Günümüz insanı onun daima yaşayacak olan düşüncelerine çok muhtaçtır. Bu nedenle onu kısaca tanıtmaya çalışacağım.

1-Ölmeden Önce Ölmek: Yunus, ölmeden önce ölmenin önemini şu dörtlüğü ile ifade eder:

Ben dost ile dost olayım

Canım feda edeyim

Ölmezden evvel öleyim

Dünya baki kalmaz bana.

İnsanın ölmezden önce ölmüş gibi kendisini hesaba çekmesi, kendisiyle hesaplaşması çok önemlidir. Yarın ölüp Yaradan’ın büyük mahkemesine çıktığında kolay hesap verebilmesi için ve mahcup olmaması için kendisini ölmüş gibi hesaba çekmelidir. Kul haklarını ödemelidir. Günahlardan tövbe etmelidir. Böylece gerçek ölüme hazırlıklı olmalıdır.

2-Gönül kırmamalıdır: Kalpler Allah’ın tecelli ettiği yerdir. İnanç olarak Allah’ı taşıyan kırılmamalıdır. Bunun için Yunus:

Ak sakallı bir hoca

Bilemiz hali nice

Emek vermesin Hacca

Bir gönül yıkar ise.

Günümüzde birbirimizi çok kırdığımızı düşünürsek bu konuda Yunus’a hak vermemek mümkün değildir. Kavgalar, boşanmalar, haksızlıklar hep yaşanmaktadır. Allah’ın taht kurduğu kalpleri hangi hakla kırıyoruz. Bunun için Yunus:

Gönül Çalab’ın tahtı Çalap gönüle baktı

İki cihan bedbahtı kim gönül yıkar ise

Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil

Yetmiş iki millet dahi elin yüzün yumaz değil.

3-Çalışmaya ve cömertliğe teşvik eder:

Çalış, kazan, ye, yedir, bir gönül ele getir

Yüz Kâbe’den yeğrektir bir gönül ziyareti.

4-Dünyanın faniliği ve öbür dünyanın gerçekliği:

Yunus Emrem bu dünyada

Kim güldü ki sen gülesin

Küllî hep ağlayı geçti

Kim geldi ise cihana.

**

Gelin bir nazar eylen

N’oldu cihan içinde

Niceler toprak oldu

Bu az zaman içinde.

**

Bu dünya kahır evidir

Hem baki değil fanidir

Aldanuban kalma buna

Tez tövbeye gelmek gerek.

**

Bir garip ölmüş diyeler

Üç günden sonra duyalar

Soğuk su ile yuyalar

Şöyle garip bencileyin.

5-KİN TUTULMAMASI

Adımız miskindir bizim

Düşmanımız kindir bizim

Bir kimseye kin tutmayız

Kamu alem birdir bize.

6-HOŞGÖRÜ:

Yaratılmışı hoş gör

Yaratandan ötürü

Günümüz dünyasındaki düşmanlıkların, çekişmelerin, insan hakların çiğnemenin, kinin, nefretin ve kötülüklerin yok edilmesi için Yunus Emre’yi okumalı ve iyi anlamalıyız. Bunun için hepimizin elinde bir “Yunus Emre Divanı” bulunmalı ve onu iyi okuyup anlamalıyız.

Dünyamız Yunus’un hoşgörü ve barış çağrısına o kadar muhtaç ki; duyup uygulayabilsek…

Onun sevgi, saygı, kardeşlik, dostluk, barış düşüncelerine çorak toprakların suya ihtiyacı olduğu gibi ihtiyacımız var.

Dünya neden onunu düşüncelerini yeşertmez, yaşamaz bir türlü anlayamıyorum.

Onu okuyup anladığımız zaman kötülükler biter, iyilikler gelir.

Bütün dünya onu okuyup iyi anlamalı…

O zaman insanlık huzura kavuşur.