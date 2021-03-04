Yunus Emre ve biz

Yunus Emre’yi unutmamalıyız ve onun düşüncelerini her zaman hayatımızda yaşatmalıyız. Yunus Emre,1320 yılında hayata gözlerini kapamasına rağmen onun düşünceleri ve fikirleri bütün çağlara ışık tutacak niteliktedir. O, fikir, düşünce ve ahlakıyla kıyamete kadar yaşayacaktır. Bu nedenle 2021 yılı Yunus Emre yılı olarak ilan edilmiştir. Günümüz insanı onun daima yaşayacak olan düşüncelerine çok muhtaçtır. Bu nedenle onu kısaca tanıtmaya çalışacağım.
1-Ölmeden Önce Ölmek: Yunus, ölmeden önce ölmenin önemini şu dörtlüğü ile ifade eder:
Ben dost ile dost olayım
Canım feda edeyim
Ölmezden evvel öleyim
Dünya baki kalmaz bana.
İnsanın ölmezden önce ölmüş gibi kendisini hesaba çekmesi, kendisiyle hesaplaşması çok önemlidir. Yarın ölüp Yaradan’ın büyük mahkemesine çıktığında kolay hesap verebilmesi için ve mahcup olmaması için kendisini ölmüş gibi hesaba çekmelidir. Kul haklarını ödemelidir. Günahlardan tövbe etmelidir. Böylece gerçek ölüme hazırlıklı olmalıdır.
2-Gönül kırmamalıdır: Kalpler Allah’ın tecelli ettiği yerdir. İnanç olarak Allah’ı taşıyan kırılmamalıdır. Bunun için Yunus:
Ak sakallı bir hoca
Bilemiz hali nice
Emek vermesin Hacca
Bir gönül yıkar ise.
Günümüzde birbirimizi çok kırdığımızı düşünürsek bu konuda Yunus’a hak vermemek mümkün değildir. Kavgalar, boşanmalar, haksızlıklar hep yaşanmaktadır. Allah’ın taht kurduğu kalpleri hangi hakla kırıyoruz. Bunun için Yunus:
Gönül Çalab’ın tahtı Çalap gönüle baktı
İki cihan bedbahtı kim gönül yıkar ise
Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil
Yetmiş iki millet dahi elin yüzün yumaz değil.
3-Çalışmaya ve cömertliğe teşvik eder:
Çalış, kazan, ye, yedir, bir gönül ele getir
Yüz Kâbe’den yeğrektir bir gönül ziyareti.
4-Dünyanın faniliği ve öbür dünyanın gerçekliği:
Yunus Emrem bu dünyada
Kim güldü ki sen gülesin
Küllî hep ağlayı geçti
Kim geldi ise cihana.
**
Gelin bir nazar eylen
N’oldu cihan içinde
Niceler toprak oldu
Bu az zaman içinde.
**
Bu dünya kahır evidir
Hem baki değil fanidir
Aldanuban kalma buna
Tez tövbeye gelmek gerek.
**
Bir garip ölmüş diyeler
Üç günden sonra duyalar
Soğuk su ile yuyalar
Şöyle garip bencileyin.
5-KİN TUTULMAMASI
Adımız miskindir bizim
Düşmanımız kindir bizim
Bir kimseye kin tutmayız
Kamu alem birdir bize.
6-HOŞGÖRÜ:
Yaratılmışı hoş gör
Yaratandan ötürü
Günümüz dünyasındaki düşmanlıkların, çekişmelerin, insan hakların çiğnemenin, kinin, nefretin ve kötülüklerin yok edilmesi için Yunus Emre’yi okumalı ve iyi anlamalıyız. Bunun için hepimizin elinde bir “Yunus Emre Divanı” bulunmalı ve onu iyi okuyup anlamalıyız.
Dünyamız Yunus’un hoşgörü ve barış çağrısına o kadar muhtaç ki; duyup uygulayabilsek…
Onun sevgi, saygı, kardeşlik, dostluk, barış düşüncelerine çorak toprakların suya ihtiyacı olduğu gibi ihtiyacımız var.
Dünya neden onunu düşüncelerini yeşertmez, yaşamaz bir türlü anlayamıyorum.
Onu okuyup anladığımız zaman kötülükler biter, iyilikler gelir.
Bütün dünya onu okuyup iyi anlamalı…
O zaman insanlık huzura kavuşur.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.