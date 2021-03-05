Kivinin Türkiye’de ilk yetiştirildiği yer, Karamürsel

Kivi meyvesinin Türkiye’de ilk defa Karamürsel’de yetiştirilmeye başladığını biliyor muydunuz?

İlginç bir serüveni var.

1989 yılında gazetemizde de haber olmuştu.

Ama ben 32 yıl önce yaşananları, Erdoğan Özdemir’in kitabını okuyunca anımsadım.

Erdoğan Bey, “Bir Deli Bin Veli Karamürsel” adını verdiği son kitabında “kivi” konusunu çok güzel anlatmış:

“1987 yılında, Başbakan Turgut Özal’ın da yer aldığı Türk işadamları heyetine Yeni Zelanda gezisinde, bir yemek sonrası kivi meyvesi ikramı yapılır. Kiviyi ilk defa bu ülkenin sofrasında gören ve değişik lezzetinden dolayı alaka gösteren Türk işadamları, Yeni Zelandalı ilgililerden bu meyve hakkında bilgi almayı ihmal etmezler.

Anavatanı Çin olan ve 30 yıldır Yeni Zelanda’da üretilen meyvenin, Türkiye’deki iklim şartlarına uygunluğunun araştırılması için Türk hükümetinden fide temini yoluna gidilmesi yine bizim işadamları tarafından talep edilir.

Devreye Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı girer ve bakanlık bu iş için Yalova Tarım Araştırmaları Merkezi’ni görevlendirir.

Bir müddet sonra Yeni Zelanda’ya sipariş edilen numune fideler gelir. Hemen işe başlanır. Yapılan ön çalışmalar neticesinde, meyvenin bu bölgede yetiştirilebileceği sonucuna varılır. Zira bölgenin iklim şartları kivi için son derece müsaittir.”

Şarık Tara’nın kiviye ilgisi

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“Türkiye’nin ünlü işadamlarından Şarık Tara, Yeni Zelanda’da kivi ile ilgilenenlerin başında gelmekteydi. Yalova Tarım Araştırmaları Merkezi’ndeki çalışmaların olumlu sonuç verdiğini öğrenir öğrenmez, Karamürsel’den 500 dönüm arazi satın almak için harekete geçti. Durum Karamürsel’deki emlak komisyoncularına duyurulmuştu.

Bu girişimden haberdar olan Anavatan Partisi’nin ilçe başkanı Hasan Küçükay devreye girdi. Ağabeyi İsmail Küçükay da gelişmeleri takibe almıştı. Karamürsel’de Şarık Tara için 500 dönümlük arazi bulunamadı, ama Hasan Küçükay kivi fidesi almak üzere Yalova Tarım Araştırmaları Merkezi’nin yolunu tuttu. Ağabeyi İsmail Küçükay ile birlikte Türkiye’de ilk defa kivi yetiştiriciliğine soyunacaktı.

İsmail Küçükay, Pazarköy sırtlarında 50 dönüm arazi satın almıştı bile. Hasan Küçükay ise Altınova’daki bahçesini bu meyveye ayıracaktı.”

Kivi fidesi alabilmek için torpil kullandılar

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“Yalova Tarım Araştırmaları Bağcılık ve Bahçe Kültürleri Enstitüsü Müdürü Hulusi Seymen, Hasan Küçükay’ın talebini, bunun ancak beş yıl sonra mümkün olabileceğini belirterek geri çevirdi. Küçükay, talebinin geri çevrilmesi üzerine zamanın Tarım ve Hayvancılık Bakanı Hüsnü Doğan’a ulaştı. İsmail Küçükay da, Süleyman Demirel’in cumhurbaşkanlığı döneminde Çankaya’nın genel sekreteri olacak eski bakanlık müsteşarlarından Necdet Seçkinöz’ün desteğini aramaktaydı.

Bakanlığın talimatıyla, numune olarak yurt dışından getirilen kivi fidelerinden 135 adedi kendilerine intikal etti. Fidelerden 100 adedi İsmail Küçükay’ın Pazarköy’deki arazisine, 35 adedi de Hasan Küçükay’ın Altınova’daki bahçesine dikildi. Olumlu sonuçlar ortaya çıkmaya başlayınca, bu defa İtalya’dan yeni kivi fideleri getirildi. Bu çalışmaların ardından Karamürsel’in Hersek Köyü’nde, Ramazan Türedi ve İsmail Fidan adlarındaki çiftçiler de kivi ekimi için harekete geçeceklerdi.

Kivi, Karamürsel’in toprağını ve iklimini sevmişti. Bundan dolayı Karamürsel’in merkezi ile Altınova ve Subaşı köylerinin toprakları hızla bu ürüne açıldı. Kısa zamanda Türkiye, bu meyveyi yakından tanıma fırsatı bulacaktı.

Netice olarak, mineral ve vitamin deposu olan bu değerli meyve, ilk Karamürsel topraklarından doğmuş ve ülkenin diğer yerlerine de buradan yayılmıştır.”

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Karamürsel’in 50 yıldır tanığı

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Biraz da kitaptan söz edeyim.

“Bir Deli Bin Veli Karamürsel” kitabının yazarı Erdoğan Özdemir, Karamürsel’in 50, belki de 60 yıllık tanığı.

Kendini Karamürsel’e adamış, ismi Karamürsel’le bütünleşmiş değerli bir meslektaşımız.

Bu ilk değil, daha önce yayınlanmış 4 kitabı daha var.

*Dünden Bugüne Karamürsel

*Onur Savaşçıları

*Kaptan-ı Derya Karamürsel

*Karşı Yakanın Beyleri

Daha öncekileri hatırlamıyorum, ama son kitabını Karamürsel Belediyesi yayınlamış.

Okumanızı öneririm.