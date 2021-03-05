Yine kahreden acı haberler

Ülkemizde her saat başı gündem değişiyor.

Yaşanan veya duyduğumuz olayların sebep ve sonuçlarını öğrenmeden bir yenisini yaşıyor veya duyuyoruz.

Sanki birileri otomatiğe bağlamış gibi.

Bu olayların bir kısmı yaşandığı yerde ilgili bir iki kişiyi ilgilendirdiği için pek etki yaratmaz. Hele rutin bir olay ise zaten toplum bu gibi hadiseleri çok yaşadığı için etkisi pek olmaz.

Bazı yaşanan herkesi ilgilendiren ve derece derece acı çekmesine sebep olan deprem etkisi yaratan olaylar iz bıraktığı için unutulmaz olurlar.

Önceki gün Bitlis- Tatvan yöresinde görevlerini ifa etmek için helikopter ile yolculukları sırasında kırım kaza geçirmeleri sonucunda şehit düşmeleri hepimizin yüreğini dağladı. Sadece ateş düştüğü yeri değil hepimizi derinden üzdü ve yaktı.

Kaza sebebinin mutlaka bilimsel bir şekilde açıklanmasını diliyor ve bekliyoruz.

Milletimizin onuru ve göz bebeği kahraman Ordumuzun şehitlerine Allah’tan rahmet diliyoruz.

Başta aileleri olmak üzere milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.

Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Allah bir daha kaza ve bela göstermesin.

ŞEHİT ATEŞİNİN BİRİ KARS'A DÜŞTÜ

İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer Kars'a onbeş kilometre uzaklıkta Dikme köyümüzden bir yakınımızın oğludur.

Değerli, milli duyguları kuvvetli ülkesini ve milletini seven bir evladımızın yokluğu hepimizin yüreğini dağladı.

Ama vatanımız ve milletimiz için kutsal bir vazife için şehit düşmeleri hepimiz için teselli olmaktadır.

Ruhları şad mekanları cennet olsun inşallah.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

Kadın anadır. Kadınlar baş tacıdır. Kadınsız hayat olmaz deniyor.

Her insanı bir ana doğurmuştur. Ana gibi yar, vatan gibi diyar olmaz.

Ağlarsa anam ağlar, kalanı yalan ağlar gibi veciz ve de atasözlerimiz var. Bunlar baş tacı sözler.

Ama bir gerçek var ki kadınlar asırlarca sömürülmüşler. Hor görülmüş ve itilip kalmışlar.

İçerde ve dışarda en ağır işler yaptırılmıştır.

Bu şekilde sömürünün devamı için de özellikle okutulmamışlardır.

Susturulmuş, korkutulmuş ve istekleri nazara alınmamış.

Ekonomik sıkıntılar, işsizlik ve başarısızlıkların

Hatta huzursuzlukların faturası da az veya çok kadınlara fatura edilmiştir.

Bugün bile ülkemizde nerede ise her gün bir kadınımız cinayete kurban gidiyor.

Bu insafsızlığın ve toplumsal kanayan yaraya acilen gerekli sosyal, hukuksal tedbirlerin alınması kaçınılmazdır.

Kadınlar Gününde bu tip konuların gündeme getirilmesi hoş görülmeyebilir. Ama halının altına süpürülmesi de acıların gelecekte artmasına neden olur.

Evet, bütün olumsuzlukların mutlaka biteceği düşüncesi ile mutluluğun ve gelişmenin kaynağı ve de başarının sembolü can dostu kadınlarımızın Kadınlar Gününü bütün kalbimle tebrik ediyorum.