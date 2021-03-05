İnsan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır!

Araba kullanmak dikkat ister. Araç kullanmak, kurallara uymayı gerektirir. Araç kullanmak, soğukkanlılık ister. Önceki gün gazetemize araba kullanmayla ilgili bir mail geldi… Okudum, araba kullanan biri olarak dikkatimi çekti. Bunu sizinle paylaşmak istedim.

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Türkiye’nin ilk Trafik Psikoloğu Prof. Dr. Yeşim Yasak, Radyo Trafik Ankara’da katıldığı “Uzman Görüşü” programında Elvan Palaşoğlu’nun sorularını yanıtladı. Prof. Dr. Yasak, afet psikolojisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. “Afet ile ilgili bir travma yönetmemiz gerekiyor. Ben afet ile ilgili uzman değilim, ama trafik psikolojisi açısından baktığımda kendi söküğümüzü dikmek zorunda kaldıysak farklı bir psikoloji içerisine gireriz. Trafikte bir su baskını ile karşılaştığınızda önce kendimizi kurtarma çabasına düşüyoruz. O esnada çevremizi düşünemiyoruz. Ancak bu noktada güvenli davranışların oluşabilmesi için bireylere yaşanılacak afetler hakkında doğru bilgiler vermemiz gerekmektedir. Afet durumlarında malımızı kurtarmamız için canımızı dahi tehlikeye atabiliyoruz.

“ALTIN ANAHTAR BİLGİDİR”

Krizi yönetmek eğitim ile ilgilidir. Bazı insanlar doğuştan tez canlı ya da soğukkanlı olabilir, ama önemli olan yine de bilgidir. Siz, karlı havada nasıl araç kullanacağınızı bilmiyorsanız doğuştan soğukkanlı olmanızın bir anlamı olmaz. Ne kadar bilir ve pratiğiniz varsa o kadar soğukkanlı olur ve krizleri daha kolay yönetebilirsiniz.

“NEFES KONTROLÜ ÇOK ÖNEMLİ”

Panik durumlarında nefes alışverişi çok önemli. Panik anlarında nefesimizi düzenlememiz en büyük yardımcımız olacaktır. Bir afet anında önce nefesimize odaklanmamız gerekmektedir. Nefes alıp verdikçe beynimiz toparlar ve daha rahat çalışarak olumlu düşünmemizi sağlar. Göçük altında kalmak ya da aracınız yuvarlandı aracınızın üzerine bir şeyler döküldüğünde etrafı göremezsiniz. Böyle durumlarda dahi kurtulan insanlar var. En önemli şey sakinliğe kendimizi çekebilmemiz. Kaçış öncesi durumu analiz ederek neler yapabileceğimizi düşünerek etrafımızdaki imkânları değerlendirmemiz gerekmektedir.”

“DOĞRU İLETİŞİM KURMALIYIZ”

“Trafikte iletişim nasıl olmalı ve iletişim nedir?” sorularını da yanıtlayan Trafik Psikoloğu Yasak, şu bilgileri aktardı: “İletişimi bir mesajın alışverişi şeklinde tanımlıyoruz. Ancak bir mesajı iletirken nasıl ilettiğimiz de önemlidir. İletişim yaparken problemi çözebiliyor muyuz yoksa daha büyük sorunlara mı sebep oluyoruz. Bu nedenle başarılı ve etkili bir şekilde iletişim kurmamız gerekiyor. Eğer başarılı iletişim kurarsak hayatımızda birçok şey yolunda gider. Etkili iletişimin en önemli ögesi empatidir. Sözcükler iletişimin yüzde 7’sini oluşturur. İletişimin en büyük payı jest ve mimiklerdir. Trafikte de iletişim çok önemlidir. Bizler gibi araçlar da iletişim kurarlar. Sinyal vermek yani uyarıcılar da trafikteki iletişimin dilidir. Sosyal hayatımızda nasıl yaşıyorsak öyle araç kullanırız. Hayatın gerginliği ve yaşam tarzımız araç kullanma tarzımıza etki etmektedir.”

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Trafik Psikoloğu Prof. Dr. Yeşim Yasak’ın görüşlerini okudunuz.

Bu uyarıları dikkate almakta fayda var. Prof.Dr. Yasak’ın trafikle ilgili açıklamalarını zaman zaman sizinle paylaşacağım.

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Kahveciler

‘oyun’ istiyor

Uzun zaman sonra kahveler açıldı. Ama oyun oynamak yasak. Sadece çay satabilecek. Durum böyle olunca, kahveciler bu şekilde açılmaktan memnun değil. Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer, “Kahveler açıldı, ama oyun oynanmadıktan sonra para kazanamayız” diyor… Pandemi döneminde en çok kahveciler zarar gördü.

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İzmit'te sanatın sesi

Aşkın ile duyulacak

İzmit’i yeniden Sanat Kenti haline getirmek amacıyla İzmit Sanat Akademisi’ni kuran İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, akademinin müzik bölümü çalışmalarını sanat danışmanı Prof. Dr. Cihat Aşkın ile yürütecek. Dünyaca ünlü keman virtüözü Cihan Aşkın, İzmit’in yetenekli gençlerinin müzik eğitimlerine yardımcı olmak, onları sanatla bütünleştirmek amacıyla ücretsiz eğitim fırsatı sunuyor. Prof. Dr. Cihat Aşkın önderliğinde Müzik Yetenek Taramasını ilçenin dört bir yanında gerçekleştirmek amacıyla yetenek avına çıkan İzmit Belediyesi, Müzik Eğitimi yetenek taramasını İzmit’in tüm mahallelerinde gerçekleştirecek

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Başaran, Doğu Türkistan

için herkesten destek istedi

Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, Doğu Türkistan’da yaşayan soydaşlara yönelik asimilasyon faaliyetlerinin durdurulmasını, soykırıma varan uygulamaların sona erdirilmesini istedi. Başaran, http://chng.it/m4VHMQ5hmD adresinden başlattıkları imza kampanyasına tüm duyarlı vatandaşların desteğini beklediklerini söyledi. Siz de Doğu Türkistan’a destek vermek istiyorsanız, imza kampanyasına katılın.

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Memur ve emekli

zammı buhar oldu

Yılın ilk 2 ayında gerçekleşen yüzde 2.6 oranındaki enflasyon, memur ve memur emeklilerine 6 ay için verilen yüzde 3'lük zammın tamamına yakınını yok etti. Memura yılbaşında 114 lira zam vermişlerdi, enflasyon iki ayda 99 lirasını geri aldı. Memurun elinde 15 lira zam kaldı. Reel zam verilmeyen emekli işçi, esnaf, çiftçi ise eksiye geçti.

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Ayda 65 bin abonenin

doğalgazı kesiliyor

Koronavirüs salgınının körüklediği ekonomik kriz nedeniyle işsiz kalan veya geliri azalan vatandaşların sayısı hızla artarken, birçoğu faturalarını bile ödeyemez hale geldi. Geçen yılın 9 ayında ülke genelinde 590 bin abonenin doğalgazının borcundan dolayı kesildiği ortaya çıktı. Yani her ay yaklaşık 65 bin abonenin doğalgazının kesildiği belirtiliyor.

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Dünyada en fazla

milyardere sahip ülke: Çin

Hurun Report tarafından yayınlanan 2021 Zenginler Listesi'nde bir önceki yıla göre, Çin’den listeye 259 milyarder daha eklenmesi ile Çin bin 58 milyardere ulaşarak, dünyada en çok milyarderin yaşadığı ülke oldu. Çin’in hemen arkasından ise 2. sırada 696 milyarder ile ABD, 3. sırada ise 177 milyarder ile Hindistan yer alıyor. Listenin geri kalanında ise 141 milyarder ile Almanya, 134 milyarder ile İngiltere, 100 milyarder ile İsviçre ve 85 milyarder ile Rusya yer aldı.

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“TÜİK’te başkanlar değişiyor

ANLAYIŞ DEĞİŞMİYOR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba TÜİK’in enflasyon rakamlarıyla ilgili açıklama yaptı… Ağbaba, “TÜİK'in son 2 yılda bu beşinci başkanı. TÜİK'in başkanları değişiyor ama zihniyet aynı. Adeta AKP'nin, sarayın reklam ajansı gibi rakamlarla oynayan, rakamlara takla attıran bir TÜİK var. Başkanların değişmesiyle rakamlarla oynuyorlar ama hayatın gerçekleri değişmiyor ”dedi. Ağbaba’ya katılıyorum, TÜİK’in rakamları inandırıcı bulunmuyor. Eskiden TÜİK, güvenilir bir kurumdu. Şimdi, iktidarın arka bahçesi gibi bir izlenim veriyor.

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Yoksullar ligine

doğru ilerliyoruz!

Türkiye, 2020 yılı için açıklanan 8.599 dolarlık kişi başına milli geliriyle, Bulgaristan, Romanya, Nauru, Kazakistan, Uruguay, Polonya gibi onlarca ülkenin gerisinde yer aldı. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre Türkiye, 25 bin dolara çıkacağı vadedildiği halde 2019 yılına göre 528 dolar azalan kişi başına milli geliriyle 192 ülke arasında 74'üncü sıraya düştü.

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Zoom pandemide

gelirini % 326 artırdı

Pandemi sürecinde kimileri yoksul, kimileri daha da zengin oldu. Pandemi döneminin en popüler çevrimiçi platformlarından olan Zoom, gelirlerini yüzde 326 artışla 2,6 milyar dolara yükseltti. Şirketin piyasa değeri de yaklaşık 120 milyar dolara ulaştı. Pandemi süreci, hayatımızı değiştirdikçe, dijital ortamdaki şirketler daha da zenginleşecek.

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Evcil hayvanlara

pasaport zorunluluğu!

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında imzalanan protokolle kedi, köpek ve gelincik sahiplerine, besledikleri hayvanlar için pasaport ve mikroçip takma zorunluluğu getirildi. Zorunlu tutulan uygulamanın, bilinçsiz hayvan sahiplenilmesinin önüne geçebileceğini ifade ederek, mikroçip taktırmayan vatandaşlara hukuki yaptırımların bulunduğu belirtildi. Bence iyi bir uygulama. En azından hayvanlar kayıt altına alınır.