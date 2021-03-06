Barış Birol ile müzik üzerine…

Barış Birol, Kalbim Senin” şarkısıyla müzik dünyasına merhaba dedi. Kendine has sesi ve kendine has bir söyleyişi var.

Hayatı boyunca günün yirmi dört saatini müzikle geçiren bir isim. Üretimlerinin toplumsallaşması konusunda biraz geç kaldığını düşünüyor. Fakat birçok bestesinin hazır bekliyor olması da kendisini motive ediyor. Bu bestelerini yakında paylaşacak olması geç kalmışlığını biraz olsun telafi edecektir.

Barış Bey, bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

Kendimi klasik anlamda öz geçmiş tanıtımı yapmak yerine daha çok müzik ile ilintili bir tanıtım yapmayı tercih ediyorum. Hayal meyal hatırladığım vitrinin bir dolabında kocaman sert renkli tuşları olan bir kasetçalar vardı ve benim en önemli oyuncağım onun içine sürekli takıp çıkardığım babamın renkli kasetleriydi. Müzik tutkumun kaynağının bu şekilde başladığını düşünüyorum. Sonrasında sık sık kesilen elektrikler malum seksenler, elime aldığım yine babama ait siyah bir blok flüt ile karanlıkta şarkılar çalmaya çalışmak ve anne babamın gülümsemelerini hatırlıyorum.

Müziğe olan tutkunuzdan biraz daha bahsedebilir misiniz? Hayatınızdaki yeri nedir?

Bu süreci takip eden zamanlarda altı yedi yaşlarında eve alınan küçük bir org ve sonrasında mandolin ile dönemin popüler şarkılarını çalmaya başladım.Ve sonrasında da zaman içinde eklenen enstrümanlar… (org, mandolin, bağlama, gitar…)

Daha sonra lise dönemlerinde tüm etkinliklerde yer almaya başladım, Müjdat Gezen Sanat merkezi, Ruhi Su Kültür Vakfı ve sonrasında Marmara Üniversitesinde müzik eğitimlerim devam etti. Piyano ve Keman, Viyola çaldığım enstrümanlara eklendi… Ayrıca Müzik eğitimciliğimde başlamış oldu. Birçok öğrenci yetiştirdim ve yetiştirmeye devam ediyorum.

Sanırım bir albümünüz var ama internet sitelerinde bir şarkınız görünüyor, acaba dinleyiciler ne zaman diğer şarkılarla karşılaşacak? Şarkıları yayınlamakta belirlediğiniz bir tutumunuz mu var?

Evet, 14 Şubat 2021 tarihinde ilk şarkımız “Kalbim Senin’’ dinleyicisiyle buluştu. Şarkıların devamı belirli aralıklarla gelecek, birçoğunun kayıtları tamamlanmış durumda hazır bekliyor. Biraz da tek tek dinlenmesinden yanayız o yüzden dinlendikçe yenileri eklenmeye devam edecek.

Çalışmalarınızda izlediğiniz bir yol var mı? Beste yapmak zorlu bir süreç mi? Biraz bahseder misiniz?

Çalışmalarımda özellikle sözlü müzik için, sözlerin anlamlı, belirli bir kalitede ve duygusal derinliği olması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden şairlerin şiirlerini bestelemek benim müzik anlayışımla daha doğru olacaktır diye düşündüm ve bu doğrultuda çalışıyorum. Yani belirli bir kalitedeki müzik ile yine aynı kalitede sözlerin olmasına dikkat ediyorum.

Dinlediğim kadarıyla müziğinizde alışık olmadığımız bir enstrüman karışımı var. Acaba kendi müziğinizi siz nasıl tanımlıyorsunuz?

Kendi müziğimin karakterini kısaca özetlemek gerekirse, Batı armonisi ile altyapılarda batı sazları (gitarlar, davullar, piyano vb.) enstrümanları kullanıyorum, majör ve minör kalıplar üzerine doğu sazları da (ud, klarnet, tambur vb.) kullandım. Ayrıca günümüzde kaçınılmaz olarak kullanılan dijital sesleri de dozunda olmak kaydıyla sık sık şarkılarda kullanıyorum. Bunun dışında vokallerde soft bir okuma ve anlaşılabilir bir dil tercih ediyorum.

Sözleriniz oldukça farklı… Sanırım ilk şarkınızın sözleri de sizin… Acaba sözleri nasıl belirliyorsunuz?

Evet, ilk şarkıda sözler bana ait, aslında ben bu sözleri şiir değil de şarkı sözü olarak tanımlıyorum. Bu şarkıda sıradan bir gün içinde işe gelip giden ve etrafta ne olup bittiğine bakan birisinin günlük koşuşturmacaların dışında içe dönük ruh hali ve içinde sevdiği insana ya da insanlara karşı kalbinin derinliklerinde kalan hislerini anlatıyorum.

Kendiniz ve müzik açısından gelecekle ilgili beklentiniz nedir? Bu soruyu sormamın nedeni, yapay zeka ve robot çağında sanatın yeniden tartışılabileceğinden söz edildiği bir dönemdeyiz. Bu durum sizin bakış açınızla nasıl değerlendirilebilir?

Kendimle ilgili noktasal bir beklentim ve hedefim yok, amacım ürettiğim bestelerimi mümkün oldukça geniş kitlelerle buluşturmaktır. Bununda pek çok koşulun bir araya gelmesiyle oluştuğunu biliyorum. Şimdilik dijital platformların tamamında olacak, belki sonra radyo ve tv’lerde yayınlanacağını düşünüyorum.

Yapay zeka ve robot çağı konusuna gelince çok geniş bir konu fakat kısaca kendi inandığım ve gözlemlediğim kadarıyla, evet bir çok konuda olduğu gibi sanatta da yeni bir eşikteyiz. Birçok sanatçının tablolarının renkleri vb. veri tabanlarına yüklenip resim yapan robotlar, ya da birçok sesin dijitale çevrilmesi söz konusu. Ancak her şeyin doğadan ve insandan yola çıktığını düşünüyorum bunun yerini alabilecek bir şey olduğunu sanmıyorum ancak yapılmış olanların bir tekrarı olduğunu düşünüyor ve gözlemliyorum. Sanatında bu durumdan etkilendiği bir gerçek ancak üreten her alanda olduğu gibi yine insan beyni...

Etkilendiğiniz, örnek aldığınız bir müzisyen ya da sanatçı var mı?

Tabii ki etkilendiğim, örnek aldığım birçok sanatçı oldu. Fakat ben her hangi bir müzik türünün ya da sanatçının devamı niteliğinde bir şeyler üretmeyi değil kendi tarzımı oluşturmayı seçtim ve bunun üzerinde uğraşıyorum. Yinede bu güne kadar dinlediğim sanatçıların izleri de doğal olarak benim müziğime yansımıştır, yansıyacaktır. Kendi üslubumu oluşturmak gayreti içerisindeyim, bunun için denemeler yapıyorum ama sonuçta muhakkak bir kategoride değerlendirilecektir.

Müzik dışında hangi sanat alanlarına ilginiz var?

Müzik dışında resim ve karikatür ile uğraşıyorum ayrıca ahşap maketler yapmakta hobilerim arasında.

Barış Bey, sizin söyleyeceğiniz, eklemek istediğiniz son bir şey var mı acaba?

Aslında hayatım boyu yirmi dört saati müzikle geçen birisi olarak (sadece yakın çevrem bilir) üretimlerimin toplumsallaşması konusunda biraz geç kaldığımı düşünüyorum. Fakat birçok bestemin elimin altında hazır bekliyor olması da beni motive ediyor, bunları da yakında paylaşacak olmak sanırım bu geç kalmışlığı biraz olsun telafi edecektir diye düşünüyorum.

Bana iki sene kadar önce, Kitap Fuarında karşılaştığım, lisede tiyatro çalışmaları yaptığımız öğretmenlerimizden “Şener Aksu” bir şiir kitabı hediye etmişti. Bu kitaptaki güzel şiirlerin etkisi ile kitapta yer alan birçok şiirini besteledim. Ve bu şiirlerle yeni şarkılar ortaya çıkmış oldu. Sonunda da stüdyo aşamaları derken bu günlere geldik. Kısacası şiir ile müzik birbirinden etkilenerek ve güç alarak yollarına devam ettiler... Bu vesile ile “Şener Aksu’ya” sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Barış Bey, bize zaman ayırdığınız için size teşekkür ederim.

Bana kendimi ve müziğimi anlatma imkanı sunduğunuz için de ben teşekkür ediyorum.