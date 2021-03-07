11 şehit ve Tansu Çiller!

Bitlis Tatvan’daki helikopter kazasında hayatını kaybeden 11 şehidimiz yüreklerimizi dağladı.

Dönemin Başbakanı Tansu Çiller’in, Cougar helikopterlerini almak istemesine Genel Kurmay Başkanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, HELİKOPTERLERİ KULLANACAK olan Kara Havacılık Dairesi karşı çıktı.

Nedeni, bu helikopterler kötü, kalitesi veya işe yaramaz oldukları için değil, Cougar sınıfının neredeyse en iyi helikopterleri. Ancak bu helikopterlerin üretim ve kullanım amaçları farklı.

Fransız Cougar helikopterleri dağlık arazide, yüksek rakımlarda, OLUMSUZ HAVA ŞARTLARINDA icra edilecek operasyonlarda kullanılmak için üretilmemiş. Helikopterlerin fiziki silüeti büyük, yüksekliği fazla, manevra kabiliyeti az. Bu helikopterler esas olarak Fransa’da barış koşullarında hava alanları arasında YOLCU transferinde kullanılmak, muharebe koşullarında ise geri bölgede personel taşımak için kullanılmaktadır.

Bu helikopterlerin alındığı 1993 tarihinde Türkiye Gümrük Birliği’ne girmek istiyordu.

Başbakan Tansu Çiller’di. Nasıl ki NATO’ya girmek için ABD’ye yaranmak amacıyla 1950’ de KORE’ye asker gönderdik ise AB Gümrük Birliğine girmek için de Fransız helikopterleri yaranmak amacıyla alındı.

Bu alımlara asker kesinlikle karşı çıkmıştı.

Helikopterler alındıktan sonra, bu helikopterleri Hava kuvvetleri Komutanlığı istemedi.

Bunun nedeni?

Cougar helikopterleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi. Komutanlık, bu helikopterleri özelliklerini bildiği için iç güvenlik harekat bölgesi değil de EGE Ordu Komutanlığı Hava Alayı’nın envanterine dahil edildi.

SORULMASI GEREKEN ;

Cougar helikopterlerinin bu özellikleri bilinmesine rağmen neden,satın alındığı ve neden dağdaki BİRLİKLERDE kullanıldığı,

Neden ASKER taşımacılığı yapıldığı ve ölüme sebebiyet verildiği,

11 kahraman askerimizin ölümüne sebep olan, zamanın Başbakanı Tansu Çiller’in sorgulanıp sorgulanmayacağıdır !